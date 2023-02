OceanaGold gibt die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2022 sowie eine Telefonkonferenz bekannt

(VANCOUVER, B.C.) OceanaGold Corporation (TSX: OGC) („OceanaGold“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/oceanagold-corp/) wird seine Finanz- und Betriebsergebnisse für das Quartal und das Jahr, das am 31. Dezember 2022 endete, am Dienstag, dem 21. Februar 2023, vor Börseneröffnung veröffentlichen. Die Ergebnisse werden auf der Website des Unternehmens unter www.oceanagold.com zur Verfügung gestellt.

Die Geschäftsleitung wird am Dienstag, den 21. Februar 2023, um 10:00 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz / einen Webcast veranstalten, um die Ergebnisse zu diskutieren.

Details zum Webcast:

Um sich zu registrieren, kopieren Sie bitte den Link und fügen Sie ihn in Ihren Browser ein: app.webinar.net/Od2mJoY5eZN

Details zur Telefonkonferenz:

Gebührenfreie Teilnehmerwahl in Nordamerika: +1 888-390-0546

Teilnehmer wählen in Nordamerika: +1 416-764-8688

Alle anderen Länder: + 1 778-383-7413

Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, ohne von einem Telefonisten unterstützt zu werden, können Sie sich unter folgender Adresse anmelden und Ihre Telefonnummer eingeben

bit.ly/3JtoZJF um einen sofortigen automatischen Rückruf zu erhalten.

Falls Sie nicht an der Telefonkonferenz teilnehmen können, wird eine Aufzeichnung auf der Website des Unternehmens zur Verfügung gestellt.

Über OceanaGold

OceanaGold ist ein multinationaler Goldproduzent, der sich den höchsten technischen, ökologischen und sozialen Leistungsstandards verpflichtet hat. Wir verpflichten uns zu Spitzenleistungen in unserer Branche, indem wir nachhaltige ökologische und soziale Ergebnisse für unsere Gemeinden und starke Renditen für unsere Aktionäre erzielen. Unsere globale Explorations-, Erschließungs- und Betriebserfahrung hat eine starke Pipeline an organischen Wachstumsmöglichkeiten und ein Portfolio an etablierten Betriebsanlagen geschaffen, darunter die Haile Gold Mine in den Vereinigten Staaten von Amerika, die Didipio Mine auf den Philippinen und die Macraes und Waihi Betriebe in Neuseeland.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations:

Brian Martin, Senior Vice President, Geschäftsentwicklung und Investor Relations

Tel: +1 604 678-4096

ir@oceanagold.com

Sabina Srubiski, Direktorin, Investor Relations

Tel: +1 604-678-4095

ir@oceanagold.com

Medienarbeit:

Melissa Bowerman, Gruppenleiterin, Kommunikation

Telefon: +61 730 740 509

info@oceanagold.com

www.oceanagold.com | Twitter: @OceanaGold

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

