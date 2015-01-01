  • ÖDP macht sich in Berlin für Tierschutz und Biolandbau stark

    Bauwagen wirbt im Regierungsviertel für Biobauern

    BildEin Wochenende im Zeichen des Tierschutzes: Gleich zwei Veranstaltungen am Rande der Landwirtschaftsschau „Grüne Woche“ in Berlin nutzte der Bundesvorstand der _Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP – Die Naturschutzpartei)_ zu Gesprächen und zum deutlichen „Flagge zeigen“ für mehr und besseren Tierschutz in Ställen, auf Weiden oder im Schlachthof. Beim Empfang des _Deutschen Tierschutzbunds_ trafen Parteichef Günther Brendle-Behnisch und seine Stellvertreterin Kirsten Elisabeth Jäkel neben Tierschutz-Präsident Thomas Schröder auch die neue Tierschutzbeauftragte des Bundestags, Silvia Breher zum Austausch über die Verbesserung von Haltungsbedingungen und das neue Tierschutzlabel als Orientierungshilfe für Verbraucherinnen und Verbraucher. Tags darauf zogen beide mit vielen weiteren engagierten _ÖDP_-Aktiven gleich mehreren Landesverbänden der Partei durchs Regierungsviertel in Berlin. Bei der „Wir haben es satt“-Demonstration zeigten sie Haltung. Gemeinsam mit einigen Tausend traten sie bei der alljährlichen Demonstration als Kontrapunkt zur Leistungsschau der Agrarindustrie für eine Stärkung des Ökolandbaus, gesunde Lebensmittel, und gerechte Preise für Lebensmittel ein. Unterstützung erhielt die _ÖDP_ dabei erneut durch den Demokratie-Bauwagen der Naturschutzpartei. Er war als eines optischen Highlights erneut eine der Attraktionen des Zugs durch Berlin. So konnte die ÖDP ihr Eintreten für eine bessere Lebensmittelproduktion deutlich sichtbar vertreten.

    **********************************************************************************************

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
    Herr Gerd Pfitzenmaier
    Pommergasse 1
    97070 Würzburg
    Deutschland

    fon ..: 0172-9225161
    web ..: https://www.oedp.de/aktuelles/pressemitteilungen
    email : gerd.pfitzenmaier@gst.oedp.de

    Die Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) wurde 1982 als Bundespartei gegründet. Die ÖDP hat derzeit bundesweit ca. 7000 Mitglieder und über 520 Mandatsträger auf der Gemeinde-, Stadt- und Kreisebene, ist in Bezirkstagen vertreten, stellt 18 Bürgermeister und stellv. Landräte und ist seit 2014 auch im Europäischen Parlament vertreten.

    Wer wir sind …

    In der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) arbeiten Menschen, die gemeinwohlorientiert denken und handeln. Der oberste Grundsatz unseres politischen Handelns ist, dass wir nicht nur an uns selbst denken, sondern auch solidarisch an alle Menschen auf unserer Erde und an die zukünftigen Generationen. Wir entwickeln zukunftsfähige Lösungen für Mensch, Tier und Umwelt mit dem Ziel einer lebenswerten, gerechten und friedvollen Gesellschaft. Der Grundsatz „Mensch vor Profit“ steht im Mittelpunkt unserer Politik. Wir lösen die Umwelt- und die Armutsfrage gemeinsam, indem wir ökonomische, ökologische und soziale Zusammenhänge ehrlich und weitsichtig betrachten.

    ÖDP-Bundesprogramm: https://www.oedp.de/programm/bundesprogramm

    Pressekontakt:

    ÖDP
    Herr Gerd Pfitzenmaier
    Pommergasse 1
    97070 Würzburg

    fon ..: 0172-9225161
    email : gerd.pfitzenmaier@gst.oedp.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. FFTIN Tierheimsponsoring: Gemeinsam stark im Tierschutz
      FFTIN Tierheimsponsoring ist eine effektive Möglichkeit, Tierheime zu unterstützen. Jeder kann seinen Beitrag leisten und damit Gutes bewirken....

    2. Tierschutz fängt beim Einkauf an – Pro Animale begrüßt Eröffnung veganer Supermärkte (Rewe in Berlin)
      Die international tätige Tierschutzorganisation Pro Animale begrüßt die Öffnung von Supermärkten mit rein veganem Sortiment wie jüngst in Berlin und zuvor in Wien durch die Rewe Group. ...

    3. „Verbundenheit macht uns stark“ – Karrierechancen in Familienunternehmen
      Jetzt bewerben und beim 35. Karrieretag Familienunternehmen im neuen X-Dock bei FIEGE in Münster Deutschlands führende Familienunternehmen treffen...

    4. Ökologischer Biolandbau setzt auf Langzeitprodukte
      Im wachstumsorientierten Bio-Markt setzen viele Bio-Bauern auf ökologischen Biodünger und sparen Zeit und Ressourcen...

    5. Innere Haltung, äußere Wirkung – was Teams wirklich stark macht
      Was macht Teams wirklich stark? Eine gute Führung? Gut durchdachte Prozesse? Was ist es, was gut funktionierende Teams anders machen als weniger gut laufende Teams?...

    6. Aktion „Katze kastrieren“: vs vergleichen-und-sparen GmbH macht sich stark für das Tierwohl
      Mit der Aktion "Katze kastrieren" möchte vs vergleichen-und-sparen GmbH sich dafür einsetzen, das Leid unzähliger Straßenkatzen in Deutschland zu verhindern....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.