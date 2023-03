Öffnungszeiten der kommunalen Wertstoffhöfe über Ostern 2023

Die Reloga Wertstoffhöfe Hilgen, Heiligeneiche, Leichlingen, Wermelskirchen, Odenthal, Hückeswagen, Bergneustadt sind von Karfreitag bis Ostern geschlossen!

Karfreitag und Ostermontag sind alle Wertstoffhöfe geschlossen.

Folgende Wertstoffhöfe sind am Karsamstag geöffnet:

Burscheid-Hilgen

Burscheid-Heiligeneiche

Leichlingen

Wermelskirchen

Neben den Wertstoffhöfen, die samstags sowieso nie geöffnet haben, sind folgende Wertstoffhöfe am Karsamstag geschlossen:

Entsorgungszentrum Leppe

Oberberg-Nord in Hückeswagen

Oberberg-Mitte in Bergneustadt

Alle Reloga Wertstoffhöfe

Wertstoffhof Leichlingen

Walter-Frese-Straße 8

42799 Leichlingen

Wertstoffhof Burscheid-Heiligeneiche (auch für Odenthal)

Am Mühlenweg

51399 Burscheid

Wertstoffhof Burscheid-Hilgen

Heide 39

51399 Burscheid

Wertstoffhof Wermelskirchen

Albert-Einstein-Str. 28

42929 Wermelskirchen

Wertstoffhof Rhein-Berg

Overather Str. 120

51429 Bergisch Gladbach

Wertstoffhof Oberberg-Nord

An der Schlossfabrik 32

42499 Hückeswagen

Wertstoffhof Lindlar-Leppe

Am Berkebach

51789 Lindlar-Remshagen

Wertstoffhof Oberberg-Süd

Im Langenbacher Siefen

51545 Waldbröl

Wertstoffhof Oberberg-Mitte

Dörspestr. 22

51702 Bergneustadt

Link zur Originalmeldung: https://www.reloga.de/unternehmen/aktuelles/2023-03-15-Oeffnungszeiten-der-kommunalen-wertstoffhoefe-ueber-ostern-116.html

Über die Reloga GmbH

Mit rund 52 Millionen Euro Umsatz ist die RELOGA-Gruppe ein etablierter regionaler Entsorger im Bereich Abfallentsorgung und Vermietung von Containern. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen gewinnt die Reloga wichtige Wertstoffe zurück. Die Reloga hat mehrere Standorte von denen aus der Containerdienst das Gebiet rund um Köln, Leverkusen und Bergischen Land bedient und meherere Wertstoffhöfe. Da gibt es den Wertstoffhof in Leichlingen, den Wertstoffhof in Rhein-Berg, den Wertstoffhof in Oberberg-Nord sowie in Oberberg-Süd und Odenthal. Darüber hinaus betreibt die RELOGA in der Region eine hohe Anzahl an Deponien., auf denen der restliche Müll landet, der nicht dem Recycling und Stoffstrommanagement zuzuführen ist. Zu den Deponien der RELOGA zählt u.A. die Erddeponien in Lüderich (Overrath), die Deponie in Großenscheidt (bei Hückeswagen), die Deponie in Nürmbrecht (Steinbruch Büschhof) und die Erddeponie Dümmlingshausen bei Gummersbach.

Der Unternehmensverbund der RELOGA Holding ist ein zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und garantiert ihren Kunden eine professionelle und sichere Beseitigung selbst gefährlicher Abfälle wie Asbest und Mineralfaserabfällen samt Erstellung eines Entsorgungsnachweises. Aus einem Abfallvolumen von jährlich rund 1,2 Millionen Tonnen werden wichtige Wertstoffe zurückgewonnen. Neben der Entsorgung der Abfälle ist die Rückgewinnung und Vermarktung der Wertstoffe ein wichtiges Arbeitsfeld der RELOGA-Unternehmensgruppe.

