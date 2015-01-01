Ofenbank statt Neuanschaffung: Wenn ein Erbstück durch Tapezierung erhalten bleibt

Eine alte Ofenbank aus Omas Wohnzimmer erhält durch fachgerechte Neupolsterung eine zweite Nutzungsphase statt im Sperrmüll zu landen.

Möbelstücke mit familiärer Geschichte landen häufig im Sperrmüll, sobald Polster und Bezüge Gebrauchsspuren zeigen. Dabei lässt sich der Rahmen vieler Sitzmöbel, insbesondere massiver Ofenbänke aus früheren Jahrzehnten, oft noch lange nutzen. Eine solche Bank, ursprünglich als fester Bestandteil eines Wohnzimmers mit Kachelofen gefertigt, wurde kürzlich von einem Möbeltapezierer überarbeitet, statt entsorgt zu werden.

Die Ausgangslage bei derartigen Projekten ist meist ähnlich: Der Holzrahmen ist stabil, die Polsterung jedoch durchgesessen oder der Stoffbezug verschlissen. In solchen Fällen prüft ein Fachbetrieb zunächst den Zustand der Unterkonstruktion, bevor über den weiteren Ablauf entschieden wird. Federung, Polstermaterial und Bezugsstoff werden bei Bedarf vollständig erneuert, während die tragenden Holzteile erhalten bleiben. So entsteht ein Möbelstück, das optisch und funktional wieder dem aktuellen Nutzungsanspruch entspricht, ohne dass die ursprüngliche Form verloren geht.

Für solche Arbeiten kommen unterschiedliche Materialien infrage, je nachdem, ob eine originalgetreue Optik gewünscht ist oder eine modernere Gestaltung im Vordergrund steht. Bei der Auswahl der Stoffe spielen neben der Optik auch Aspekte wie Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit eine Rolle, insbesondere wenn die Bank weiterhin im täglichen Gebrauch stehen soll. Die Möbeltapeziererei umfasst dabei sowohl die handwerkliche Umsetzung als auch die Beratung zu passenden Materialien.

Die Nachfrage nach solchen Instandsetzungen betrifft nicht nur Ofenbänke, sondern generell Möbelstücke mit emotionalem oder handwerklichem Wert. Anstelle einer Neuanschaffung entscheiden sich manche Eigentümer bewusst dafür, bestehende Stücke aufzuarbeiten, sei es aus Gründen der Nachhaltigkeit oder weil der Bezug zur Familiengeschichte erhalten bleiben soll. Ein solcher Prozess erfordert handwerkliches Können in der Polsterei ebenso wie Erfahrung im Umgang mit älteren Holzkonstruktionen, die nicht immer den heutigen Maßstandards entsprechen.

Die Hermann Meisel GmbH beschäftigt sich neben Planen und Sonnenschutzlösungen auch mit Tapezierarbeiten an Möbeln unterschiedlicher Bauart. Neben Einzelanfertigungen gehören dazu auch Reparaturen und Umarbeitungen bestehender Stücke. Interessierte können sich über Hermann Meisel GmbH zu den angebotenen Leistungen informieren.

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