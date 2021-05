Offene Zeitfenster – Spannende Erzählungen an berühmten, norwegischen Schauplätzen

Uli Hoffmann liefert den Lesern mit „Offene Zeitfenster“ eine kurzweilige Sammlung voller spannender Kurzkrimis.

Der ehemalige Osloer Kommissar Øyvind Løvland kann seine wohl verdiente Pension nie besonders lange genießen, denn es tauchen immer wieder neue Fälle, für die ausgerechnet seine Kenntnisse notwendig sind, in seinem Leben auf. Er beschwert sich jedoch nicht sehr ernsthaft darüber, denn er löst die Fälle sehr gerne. Er bringt sich mit seiner Erfahrung und seinem Spürsinn in die Ermittlungsarbeit ein, auch wenn es manchmal recht gefährlich wird. Die spannenden Erzählungen in dem neusten Buch rund um die Abenteuer und Ermittlungen des Kommissars finden alle an berühmten Schauplätzen von Oslo und Bergen statt.

Wer den Band „Offene Zeitfenster“ von Uli Hoffmann liest und geniest, der wird sehr wahrscheinlich auch den Titel „Wegführung“ (auch via tredition bestellbar) lesen möchten, denn es handelt sich dabei um eine weitere Sammlung von kurzen Norwegenkrimis des Autors. In diesem Band finden die Leser drei Erzählungen in die der pensionierte Kommissar Øyvind Løvland zufällig gerät und die seinen Spürsinn herausfordern. Wer den Stil des Autors mag, der findet via tredition auch einige andere anregende Bücher mit spannenden Inhalten.

„Offene Zeitfenster“ von Uli Hoffmann ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-28698-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

https://tredition.de

