OH YES! MUSIC veröffentlicht „THE GYM BEATS Vol.27“ – Music for Sports

Wir inspirieren Menschen sich zu bewegen…

Pünktlich zum Herbst 2021, am Freitag den 10.09.2021, erscheint das 27te Album der weltweit beliebten Serie „THE GYM BEATS“.

Das von OH YES! MUSIC entwickelte Konzept „Music for Sports“ erfreut sich permanent ansteigender Akzeptanz bei Fitness-Enthusiasten weltweit. Sehr beliebt bei den Fans ist der YouTube-Channel (s.unten), wo man sich kostenlos die NON-STOP-MIXE anhören bzw. streamen kann. Über 125.000 Abonnenten zählt der Kanal zur Zeit.

Die 27 Alben sind weltweit Online verfügbar und ideal für das Training zu Hause, als auch draußen in der freien Natur geeignet.

Und hier erfahren wir etwas detaillierter, worum es bei „THE GYM BEATS“ geht:

Die Einzeltracks von THE GYM BEATS basieren auf House-bzw. Electro-Grooves mit musikalischen Elementen aus dem Dance-, Pop-, Rock-, Latin-, Funk- und Jazz-Bereich, teils progressiv, teils konventionell verarbeitet. Alle sind Titel speziell programmiert. Acht-Takteweise variiert das Arrangement, so dass es immer wieder zu Änderungen des „Emotionalen Energie-Levels“ kommt und dadurch ein „Push-Effekt“ erzeugt wird. Daneben gibt es aber auch Titel, die phasenweise auf „lange Strecke“ arrangiert worden sind, oft mit solistischen Improvisationen, um einen FLOW-Effekt zu generieren. Die 10 Titel jedes Albums sind zu einem Nonstop-Megamix zusammengestellt, sodass der Sportler Musik ohne Unterbrechung hören kann und sich so ungestört dem Training widmen kann.

Jedes Album von THE GYM BEATS ist erhältlich in 2 Tempo-Varianten, 128 BPM und 140 BPM (Beats per Minute). Tempo 128 ist ideal für temposyncrones Walking, Aerobic oder Gym-Dance, Tempo 140 besonders gut zum Joggen.

THE GYM BEATS ist weltweit in allen bekannten Online-Shops verfügbar. Das neue Album THE GYM BEATS Vol.26 gibt es ab dem 10.09.2021 zum Download und Streaming.

