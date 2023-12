Ohne Kupfer gibt es keine Zukunft

Ohne Kupfer funktioniert die Energiewende nicht. Fast alle Technologien zur CO2-Reduzierung brauchen das Metall als Stromleiter.

Alle Bereiche der Energiewende verzeichnen eine wachsende Nachfrage nach dem rötlichen Metall. Dieses Jahr ist beispielsweise der Bedarf Chinas in den ersten sieben Monaten um rund 130 Prozent gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum angewachsen. Allein aus dem Sektor Elektrofahrzeuge stieg die Nachfrage um zirka 23 Prozent. Kupfer könnte sich bald verteuern, denn noch können chinesische Kupferverbraucher auf Metallvorräte zurückgreifen, die sich während der Pandemie aufgebaut haben.

Doch diese Vorräte gehen wohl nun zur Neige. Auch mehren sich Stimmen, die die Schwäche einiger Rohstoffe mit Blick auf Chinas Wirtschaft für überzogen halten. Jedenfalls scheint der Nahostkonflikt dem Konjunkturmetall Kupfer gerade nicht viel anzuhaben, da wie gesagt die Aussichten besonders für die Nachfrage Chinas positiver gesehen werden. So rechnet auch die International Copper Study Group nun mit einem Angebotsdefizit für das laufende Jahr.

Gute Aussichten also für Unternehmen mit Kupfer im Boden. Beispielsweise Aurania Resources – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/aurania-resources-ltd/ – verfügt in seinem The Lost Cities-Projekt in Ecuador über Kupfer und Gold. Das Besondere an diesem Projekt ist die Kombination von modernen Explorationstechniken und historischer Erforschung.

Auf die für die neuen Technologien nötigen Rohstoffe setzt auch Sibanye-Stillwater – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/sibanye-stillwater-ltd/ -. Neben Gold, Platin und Palladium konzentriert sich das Unternehmen zusehends auf Batteriemetalle. Der Wirkungskreis liegt in Südafrika sowie Nord- und Südamerika. Relativ neu ist die Investition von Sibanye-Stillwater in ein führendes europäisches Lithiumprojekt. Die jüngste Aktienkursschwäche könnte eine sehr gute Gelegenheit sein, bei Sibanye-Stillwater günstig einzusteigen.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Aurania Resources (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/aurania-resources-ltd/ -) und Sibanye-Stillwater (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/sibanye-stillwater-ltd/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

