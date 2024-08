Ohne Kupfer keine Energiewende

Kupfer ist nicht nur für die Energiewende essenziell. Auch Künstliche Intelligenz und der Rüstungsbereich verschlingen Kupfer.

Windkrafträder und Solaranlagen brauchen Kupfer, auch die Elektrofahrzeuge. Genauso wichtig ist das rötliche Metall auch im Bereich Telekommunikation, im Maschinen- und Rohrleitungsbau und in der Elektrotechnik. Dazu kommen wohl in der Zukunft noch Technologien, von denen wir heute noch nichts wissen. Bei den erneuerbaren Energien dient Kupfer für die Herstellung, den Transport und die Speicherung. Ein Elektroauto beinhaltet bis zu 70 Kilogramm des Metalls. Das ist rund dreimal so viel als ein herkömmlicher PKW. Solar- und Windkraftanlagen verschlingen etwa sechsmal so viel Kupfer als konventionelle Kraftwerke. Auch in Wärmepumpen ist oft Kupfer verbaut, ebenso im Geothermie-Bereich und in Wasserkraftwerken.

Viele Analysten und Investmentbanken erwarten einen steigenden Kupferverbrauch, der zu einem Defizit führen wird. Denn auch die Bereiche Künstliche Intelligenz und der Rüstungssektor benötigen das rötliche Metall. So sollte Kupfer auf längere Sicht vom technologischen Fortschritt profitieren. Auf der Angebotsseite sorgen ein langwieriger und kostenintensiver Bereich beim Start neuer Kupferminen und sich verschärfende Umweltvorschriften für ein erwartetes Kupferdefizit am Markt. Es stehen sich also der neue grüne Superzyklus und der zu Ende gehende Bauzyklus in China gegenüber. Denn wer skeptisch gegenüber einer insgesamt steigenden Kupfernachfrage ist, verweist gerne auf den chinesischen Baumarkt, der bekanntlich in einer Krise steckt und für weniger Kupferbedarf sorgt. Wer der Meinung ist, dass der Kupfermarkt letztendlich nach oben und nicht nach unten ausbrechen wird, dafür spricht wie gesagt Einiges, sollte sich Unternehmen mit Kupfer in den Projekten anschauen.

Da wäre zum Beispiel Mogotes Metals – https://www.commodity-tv.com/play/mogotes-metals-exploring-multiple-targets-for-copper-next-to-filo-corp-and-ngex-minerals/ – mit seinem Filo Sur-Projekt (Kupfer, Gold, Silber). Es grenzt an die Grenze zwischen Chile und Argentinien.

In Brasilien verfügt Meridian Mining – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/meridian-mining-uk-societas/ – über die Minen Cabaçal (Kupfer, Gold Silber) und Santa Helena (Kupfer, Gold, Silber und Zink). Bohrungen laufen auf beiden Projekten.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Meridian Mining (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/meridian-mining-uk-societas/ -) und Mogotes Metals (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mogotes-metals-inc/ -).

Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass Partner, Autoren und Mitarbeiter Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten können und somit ein möglicher Interessenkonflikt besteht. Keine Gewähr auf die Übersetzung ins Deutsche. Es gilt einzig und allein die englische Version dieser Nachrichten.

Disclaimer: Die bereitgestellten Informationen stellen keinerlei der Empfehlung oder Beratung da. Auf die Risiken im Wertpapierhandel sei ausdrücklich hingewiesen. Für Schäden, die aufgrund der Benutzung dieses Blogs entstehen, kann keine Haftung übernommen werden. Ich gebe zu bedenken, dass Aktien und insbesondere Optionsscheininvestments grundsätzlich mit Risiko verbunden sind. Der Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden. Alle Angaben und Quellen werden sorgfältig recherchiert. Für die Richtigkeit sämtlicher Inhalte wird jedoch keine Garantie übernommen. Ich behalte mir trotz größter Sorgfalt einen Irrtum insbesondere in Bezug auf Zahlenangaben und Kurse ausdrücklich vor. Die enthaltenen Informationen stammen aus Quellen, die für zuverlässig erachtet werden, erheben jedoch keineswegs den Anspruch auf Richtigkeit und Vollständigkeit. Aufgrund gerichtlicher Urteile sind die Inhalte verlinkter externer Seiten mit zu verantworten (so u.a. Landgericht Hamburg, im Urteil vom 12.05.1998 – 312 O 85/98), solange keine ausdrückliche Distanzierung von diesen erfolgt. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehme ich keine Haftung für die Inhalte verlinkter externer Seiten. Für deren Inhalt sind ausschließlich die jeweiligen Betreiber verantwortlich. Es gilt der Disclaimer der Swiss Resource Capital AG zusätzlich: https://www.resource-capital.ch/de/disclaimer-agb/.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

JS Research

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

Deutschland

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Pressekontakt:

JS Research GmbH

Herr Jörg Schulte

Bergmannsweg 7a

59939 Olsberg

fon ..: 015155515639

web ..: http://www.js-research.de

email : info@js-research.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

HYDROCAL-Monitoring für „Moray West Offshore“