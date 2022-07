Ohne Lithium keine grüne Zukunft

Die Lithiumnachfrage steigt aufgrund der Zunahme der elektrischen Fahrzeuge weiter an, aber auch die Speicherung von Energie braucht Lithium.

Es wird immer mehr Wind- und Solarenergie erzeugt, damit sind auch immer mehr Speichermedien notwendig. Diese Akkus funktionieren nur mit Lithium und das wird auch noch eine geraume Zeit so bleiben. Auch wenn es immer wieder neue Erfindungen und Ansätze gibt. So haben beispielsweise junge finnische Ingenieure an der ersten Sandbatterie gebastelt. Rund 100 Tonnen Bausand brachten sie in ein Silo ein und erhitzten diesen im Sommer mit erneuerbarer Energie auf 500 Grad Celsius. Damit könnten Büros oder Wohnungen beheizt werden. Der Sand speichert die Wärme nämlich mehrere Monate, also auch bis zum finnischen Winter.

Daneben gibt es Versuche Batterien ohne Lithium herzustellen, sogenannte Bio-Akkus. Sie sollen mit Hilfe von Bakterien funktionieren und Energie erzeugen können, um Geräte zu betreiben. Bis es kommerzielle sinnvolle Energiespeicher ohne Lithium gibt, wird noch viel Zeit ins Land gehen. Gerade in der aktuellen Situation, wo um eine ausreichende Energieversorgung, die auch noch möglichst bezahlbar ist, gefürchtet wird, wird der Wandel weg von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbarer Energie stärker gefordert und gefördert werden. Die Hersteller der Elektrofahrzeuge und der Akkus werden also weiterhin nach Lithium-Lieferanten suchen. Für Anleger bieten Lithiumgesellschaften, die gut aufgestellt sind, mit überzeugenden Projekten, einem erfahrenen Management und dies in bergbaufreundlichen Regionen, immer noch gute Renditechancen. Zu denken wäre da etwa an Alpha Lithium oder Cypress Development.

Alpha Lithium – https://www.youtube.com/watch?v=d9U-4-gYAuM – arbeitet in Argentinien im Lithium-Dreieck an zwei aussichtsreichen Projekten.

In Nevada tätig ist Cypress Development – https://www.youtube.com/watch?v=z3NowCpy14M -. Das Unternehmen erschließt dort sein Clayton Valley Lithiumprojekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Alpha Lithium (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/alpha-lithium-corp/ -) und Cypress Development (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/cypress-development-corp/ -).

