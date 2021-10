Oktober Special: SIP E-Scooter Bundle BACK TO SCHOOL

Wir haben uns bei SIP Scootershop für den Herbst noch einmal etwas einfallen lassen und unsere E-Scooter Bundle gehörig aufgepeppt.

Jetzt gibt es gleich drei verschiedene BACK TO SCHOOL Bundles, die den Schulweg doch viel attraktiver machen. Keine Maske wie im Schulbus, keine Warterei an der Haltestelle – nein, im Gegenteil – mit einem E-Scooter fängt der Tag direkt richtig lässig an. Vor allen Dingen, wenn du auf den Schulhof einbiegst, locker deinen Roller abschließt und gut gelaunt in die Klasse marschierst. Da wird nicht nur die Blonde aus der 9b richtig Augen machen, sondern auch dem Großmaul aus der 10a klappt wahrscheinlich direkt der Mund zu.

Trittbrett Kalle City Bundle

Der Kalle City hat einen Bosch Motor und bringt 350 W auf die Straße. Du kannst ihn in schwarz oder braun fahren und mit 14 Kilo ist der E-Scooter ein echtes Leichtgewicht. Die Reichweite von 25 km sollte für den Schulweg locker passen und in 5,5 Stunden ist der 36 V Akku wieder aufgeladen. Der Bosch Motor kommt beim Kalle City in Sachen Belastbarkeit und Zuverlässigkeit auf ein höheres Qualitätsniveau und eine längere Lebenszeit als bei seinem Vorgängermodell Kalle 2.0. Ein echtes Highlight ist die von Trittbrett selbst entwickelte App, die mit vielen Innovationen, Sound und Vision aufwartet und den Umgang mit Kalle City zu einem echten Erlebnis macht.

Dazu gibt es von uns noch ergonomische Gasgriffe und ein Schloss von Masterlock Streetcuff dazu. Das alles zum sensationellen Preis von 609,00 Euro.

Trittbrett Emma City Bundle

For the ladies! Dürfen wir vorstellen? Das Modell Emma City für den unkomplizierten Ride durch den Berufsverkehr. Wie beim Kalle City rauscht du mit 20 km/h auf diesem weißen Scooter mit Bosch Motor auf dem kürzesten Weg zur Schule. Natürlich auch mit 36 V Akku, der in fünf bis sechs Stunden wieder voll geladen ist. Die langlebige LG-Batterie sorgt für bis 30 Kilometer Reichweite, mit einer extra starken Silikondichtung zum Schutz vor Spritzwasser. Aber auch die Fahrerin wird vor dieser unschönen Überraschung durch die spezielle Form des Schutzbleches geschützt. Fast schon Kult ist die stylische Trittfläche aus Silikon. Und natürlich gibt es auch für Emma die App von Trittbrett.

Um das Gewicht von 14 Kilo musst du dir gar keine Gedanken machen, denn dank des Schlosses von Masterlock Streetcuff bleibt der E-Scooter sicher vor der Schule stehen. Und die mitgelieferten Gasgriffe runden den perfekten Look ab. Dieses einmalige Bundle bieten wir dir zum Preis von 619,00 Euro an.

Trittbrett Paul Touring Bundle

Das heißeste Angebot von den coolen Trittbrett-Jungs aus dem Ruhrgebiet. Das leistungsstärkste Modell Paul Touring sorgt mit seinem 500 W Bosch Motor für mehr Power bei Steigungen und schnellere Beschleunigung. Statt auf 8.5 Zoll Reifen rollt der Paul Touring auf 11 Zoll Pneusvom Markenhersteller CST über Land und seine zwei hydraulischen Scheibenbremsen garantieren Sicherheit und höchsten Komfort. Ein echtes Highlight ist die von Trittbrett selbst entwickelte App, die mit vielen Innovationen, Sound und Vision aufwartet und den Umgang mit Paul Touring zu einem echten Erlebnis macht. Und die Reichweite von bis zu 70 km macht den Paul zu einem echten Touring-Scooter, mit dem du auch nachmittags noch locker zum Fußballtraining oder Karate-Kurs fahren kannst.

Auch dieses Bundle kommt mit einem bombensicheren Schloss der Marke Masterlock Streetcuff und den extra ergonomischen Gasgriffen. Diesen E-Scooter der neuesten Generation bekommst du zum spektakulären Preis von 999,00 Euro!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SIP Scootershop GmbH

Herr Ralf Jodl

Marie-Curie-Str 4

86899 Landsberg

Deutschland

fon ..: 081919699960

web ..: http://www.sip-scootershop.com

email : info@sip-scootershop.de

Die SIP Scootershop GmbH gehört zu den führenden Mailordershops für Motorroller Zubehör, Tuning und Ersatzteile weltweit. Wir bieten Teile für praktisch alle Fahrzeugmodelle der wichtigen Hersteller an, z.B. PIAGGIO, VESPA, LAMBRETTA, APRILA, YAMAHA, BMW, MBK, HONDA, PEUGEOT und weitere. SIP Scootershop vertrauen über 300.000 Kunden aus mehr als 50 Ländern, das Unternehmen hat 45.000 verschiedene Teile lagernd und versendet mehr als 1.000 Pakete täglich in Spitzenzeiten. SIP Scootershop ist eine junge Firma mit mehr als 100 Mitarbeitern.



