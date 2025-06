Oldie-Super-Star 60+ geht in die nächste Runde

Die Erfolgsgeschichte geht weiter

Ein Gesangswettbewerb der ganz besonderen Art feierte im Jahre 2008 seine Premiere. Die Show „Oldie-Super-Star 60+“ sorgte damals für eine ausgelassene Stimmung und einem ausverkauften Haus.

Das, was Entertainer und Moderator Norbert Wohlan (besser bekannt unter dem Künstlernamen NORBI) auf die Beine gestellt hatte, begeisterte Jung und Alt und hat mal wieder bewiesen, dass die Senioren in der zweiten Lebenshälfte noch nicht zum „alten Eisen“ gehören.

Aufgrund des großen und langanhaltenden Erfolges bei allen Gesangsinterpreten und vor allem beim Berliner Publikum, wird es im Herbst 2025 eine weitere Auflage dieses Gesangswettbewerbs geben.

Am Senioren-Song-Contest können alle Menschen teilnehmen, die mindestens 60 Jahre alt sind und ihr Gesangstalent beweisen möchten.

Am Samstag 04.10.2025 um 16 Uhr präsentiert Entertainer Norbi Wohlan in Zusammenarbeit mit dem Bezirksamt Tempelhof-Schöneberg für Dezentrale Kulturarbeit die Teilnehmer/innen vor einer prominenten Jury u.a. Cindy Berger (vom Schlagerduo Cindy & Bert), Kultstar Regina Thoss und das Stimmungsduo „Franken Express“ im großen Saal des Gemeinschaftshauses Lichtenrader Damm 212, 12305 Berlin. Andy & Markus vom Duo „Franken Express“ werden auch den Showteil bestreiten. Der Eintritt ist frei.

Dem Gewinner winkt eine Geldprämie, sowie weitere Sachpreise für den zweiten und dritten Sieger.

Was die „späten Stars“ tun müssen ist ganz einfach. Schicken sie ein Demo in Form einer CD mit Foto und entsprechendem Lebenslauf bis zum 23.09.2024 an folgende Adresse: Norbi Entertainment – Norbert Wohlan – Postfach 410226 – 12112 Berlin oder nutzen Sie Ihre Bewerbung mit MP 3 an folgende E-Mail-Adresse: schlager-norbi@arcor.de

Für Rückfragen steht Ihnen der Veranstalter unter der Rufnummer 0177 – 627 78 54 auch gerne zur Verfügung. Weitere Infos im Netz unter www.norbi-schlager.de

Quelle: Norbi-Entertainment

