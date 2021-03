Oliver Truetsch-Toksoy verstärkt Vertrieb bei Rapid7

Neuer Experte bei Rapid 7

Der Sicherheitsspezialist Rapid 7 setzt sein Wachstum auf dem deutschen Markt weiter fort und hat sein Vertriebsteam mit Oliver Truetsch-Toksoy verstärkt. Er verantwortet den gesamten Vertrieb in den Postleitzahlgebieten 0 und 1 und betreut zudem Enterprise Key Accounts in Norddeutschland. Truetsch-Toksoy kommt von Open Systems, wo er die Position eines Senior Sales Executive innehatte. Zuvor war er 5 Jahre als Regional Account Manager und Key Account Manager bei Trend Micro. Vor Trend Micro bekleidete er knapp 14 Jahre lang verschiedene Vertriebs- und Managementpositionen bei BT Global Services.

„Mit Oliver Truetsch-Toksoy haben wir einen Spezialisten gewonnen, der tiefe Expertise in der IT Security mit umfassender Erfahrung in Cloud Services und Managed Services kombiniert“, kommentiert Georgeta Toth, Regional Director Central Europe bei Rapid7. „Dieses Profil passt perfekt zu uns, und wir freuen uns sehr über diese Verstärkung.“

„Mit seinem starken Produktportfolio, insbesondere bei Incident Detection and Response sowie durch die Übernahme von DivvyCloud auch in der Cloud Security, ist Rapid7 hervorragend aufgestellt“, so Oliver Truetsch-Toksoy. „Gemeinsam mit unseren Vertriebspartnern möchte ich dabei helfen, unsere ehrgeizigen Wachstumsziele in Deutschland auch in Krisenzeiten und darüber hinaus zu erreichen“.

