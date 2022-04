Omai Gold: Zweiter Bohrer beschleunigt Erkundung des Goldprojekts in Guyana

Omai Gold Mines will das Bohrprogram auf seinem Projekt Omai beschleunigen und nimmt ein weiteres Bohrgerät in Betrieb.

Über die Tochtergesellschaft Avalon Gold Exploration hält die kanadische Goldgesellschaft Omai Gold Mines (WKN A2QJC4 / TSXV OMG) 100% an der Omai-Lizenz in Guyana, welche die ehemalig produzierende Omai-Mine enthält, sowie an den angrenzenden Eastern Flats-Gebieten. Die Omai-Mine war in der Vergangenheit der größte Goldproduzent Südamerikas und förderte zwischen 1992 und 2005 mehr als 3,7 Mio. Unzen Gold!

Anfang 2022 meldete Omai Gold Mines eine erste, offizielle Ressourcenschätzung von rund 1,6 Mio. Unzen Gold für die neue Wenot-Goldlagerstätte. Nun will man die bekannten Ressourcen auf der Liegenschaft erhöhen und gleichzeitig die aussichtsreichsten Explorationsziele auf dem kontrollierten Gebiet testen.

