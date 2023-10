Omio ernennt ehemalige DAZN- und Spotify-Managerin Veronica Diquattro zur neuen President of B2C Europe

Nach den Ergänzungen von Rome2Rio und neuen B2B-Angeboten in den vergangenen Jahren, unterstreicht die Ernennung von Veronica Diquattro die Wachstumsambitionen von Omio einmal mehr.

Omio, Europas führende Plattform für Bahn-, Bus-, Flug- und Fährreisen, erweitert sein Führungsteam und ernennt Veronica Diquattro zur neuen President of B2C Europe. Zuvor arbeitete Veronica als CEO Global Markets und Chief Revenue Officer Europe bei dem Sport-Streaming-Unternehmen DAZN. Zudem hatte sie in der Vergangenheit Senior Management Positionen bei Spotify und Google inne.

Für Omio, welches kürzlich den Schritt vom reinen B2C-Unternehmen hin zu einer Gruppe mit B2B-Produkten machte, bedeutet die Ernennung von Diquattro eine Stärkung des Managementteams und der globalen Wachstumsstrategie. In der neu geschaffenen B2C-Position ist Diquattro für das Umsatzwachstum sowie die Entwicklung und das Management der Beziehungen zu Omios Verkehrsanbietern verantwortlich. Zudem ist sie dafür zuständig, die Akzeptanz des Dienstes bei den Verbrauchern in Europa als Go-To-Plattform für Reisende zu stärken.

Naren Shaam, CEO und Gründer von Omio, kommentiert die Ernennung von Diquattro: „Das Führungsteam von Omio und ich freuen uns, dass Veronica unser Managementteam verstärkt und ihre verbraucherorientierte Expertise sowie ihren Scharfsinn bei der Geschäftsexpansion einbringen wird. Sie wird uns bei der globalen Expansion unterstützen – und ich bin mir sicher, dass sie unsere Vision einer nahtlosen, multimodalen Reiseplattform, auf der Verbraucher alle Transportmittel weltweit suchen, vergleichen und buchen können, immens fördert, um so den Transportsektor zum Besseren zu verändern.“

Veronica Diquattro betont: „Omio bietet unglaubliche Wachstumschancen und ich habe hier die Chance, ein drängendes Kundenbedürfnis zu befriedigen. Als begeisterte Reisende, die sowohl mit dem Rucksack unterwegs war als auch im Ausland gelebt hat, kenne ich das Problem, das wir zu lösen versuchen, sehr gut. Ich bin motiviert, hier somit einen echten Einfluss auf die Branche auszuüben.“

Bei DAZN führte Diquattro die Plattform in Italien und Spanien ein. Sie spielte eine strategische Rolle in der Entwicklung und Umgestaltung der Strategie, um das Unternehmen als eine der wichtigsten Sportplattformen für Fans und Ligen weltweit zu positionieren. Davor war sie Managing Director für Süd- und Osteuropa bei Spotify und arbeitete für Google an der Einführung von Android Market und Google Play in Italien. Sie ist außerdem Non-Executive Director und Beraterin im Technologie- und Mediensektor und wurde von Inspiring Fifty als eine der einflussreichsten Frauen in Italien für Technologie und Innovation ausgezeichnet (2019).

„Ich freue mich darauf, mein Wissen und meine Erfahrung aus verschiedenen Sektoren und Märkten bei Omio einzubringen. Denn ich glaube, dass aus der Verschmelzung von diversen Ansichten, Ideen und Wissen die größten Werte entstehen. Ich liebe es, die Gewohnheiten der Nutzenden zu beobachten und kreativ zu werden, wenn es darum geht, die Reibungspunkte zu lösen, mit denen sie konfrontiert sind“, ergänzt Diquattro.

Weitere Informationen zu Omio unter: https://www.omio.com

Veronica Diquattro – LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/veronica-diquattro-56a54515/

Über Omio:

Seit ihrer Gründung im Jahr 2013 hilft die Omio Gruppe ihren Kundinnen und Kunden, neue Wege des Reisens zu entdecken. Dank der beiden miteinander verknüpften Plattformen Omio und Rome2Rio, ist Omio die weltweit führende Reiseplattform für Suche, Vergleich und Buchung von Bus-, Zug, Fähr- und Flugreisen. Omio unterstützt Reisende bei ihrem Wunsch, Europa, die Vereinigten Staaten und Kanada per Zug, Bus, Flug und Fähre zu erkunden.

Omio arbeitet mit über 1.000 Verkehrsanbietern zusammen; Reisende können in 21 Sprachen buchen und in 26 Fremdwährungen bezahlen. In den letzten zehn Jahren hat Omio über 33 Millionen Tickets verkauft.

Die Omio-Gruppe beschäftigt heute über 300 Mitarbeitende aus mehr als 50 Ländern und unterhält Büros in Berlin, Prag, Melbourne und London. Gemeinsam arbeitet Omio täglich daran, die Unternehmens-Vision zu verwirklichen und den Kunden Reisen zu bieten, die sie bewegen.

