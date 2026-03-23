OMP belegt im „2026 Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries“ sowohl bei der „Vollständigkeit der Vision“ als auch bei der „Umsetzungsfähigkeit“ den Spitzenplatz

OMP, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützten Lieferkettenplanungslösungen, wurde im 2026 Gartner® Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries als Leader ausgezeichnet und belegt sowohl bei der Vollständigkeit der Vision als auch bei der Umsetzungsfähigkeit die höchste Position.

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 23. März 2026 / Es ist das 11. Mal, dass das Unternehmen als Leader ausgezeichnet wurde. OMP ist überzeugt, dass diese Anerkennung die konsequente Bereitstellung innovativer Lösungen wie UnisonIQ und Unison Decision-Centric Planning unterstreicht. Sie spiegelt einen Marktwandel hin zu KI-gesteuerter Lieferkettenplanung wider sowie die wachsende Nachfrage nach Plattformen, die Strategie, Umsetzung und Intelligenz in Echtzeit vereinen.

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Intelligente Planung für komplexeste Lieferkettenanforderungen

OMP genießt das Vertrauen von Fortune-500-Unternehmen wie AstraZeneca, BASF, Johnson & Johnson und Procter & Gamble und treibt die Lieferkettenplanung mit Unison Planning, seiner bewährten End-to-End-Plattform, weiter voran. Die offene, cloudnative und KI-gesteuerte Plattform wurde entwickelt, um den sich wandelnden Anforderungen globaler Prozess- und diskreter Lieferketten gerecht zu werden, darunter Chemie, Konsumgüter, Life Sciences, Papier und Verpackung, Reifen und Bauprodukte sowie Metalle.

Unison Planning umfasst UnisonIQ, den KI-Orchestrator von OMP, der KI-Agenten, -Assistenten und -Engines in einem leistungsstarken Framework vereint. UnisonIQ wurde für das Agentic Age der Lieferkettenplanung entwickelt und bettet kontinuierliche Intelligenz in die gesamte Plattform ein, wodurch Unternehmen eine Grundlage für proaktive, autonome Entscheidungsfindung erhalten, die auf fundiertem Branchenwissen basiert.

Agentische KI verändert die Funktionsweise und den Wettbewerb in Lieferketten grundlegend, sagt Paul Vanvuchelen, Chief Executive Officer bei OMP. Unternehmen, die diesen Wandel annehmen, werden Volatilität in einen strategischen Vorteil verwandeln.

Beschleunigung der Entscheidungsgeschwindigkeit für die gesamte Lieferkette

Die Unison Decision-Centric Planning-Lösung von OMP steigert die Lieferkettenleistung, indem sie menschliches Fachwissen, fortschrittliche KI, Echtzeit-Intelligenz und schnelle Szenariobewertung vereint, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu erhöhen und die Entscheidungsqualität im gesamten Unternehmen zu verbessern.

Mit umfassenden Lieferketteninformationen und KI-gestützter Vorausschau ermöglicht Unison Decision-Centric Planning Unternehmen, Störungen frühzeitig zu erkennen, deren Auswirkungen zu bewerten und den nächsten Schritt mit Klarheit und Zuversicht vorzubereiten, sagt Philip Vervloesem, Chief Commercial & Markets Officer bei OMP.

Über den Gartner Magic Quadrant

Der im März 2026 veröffentlichte 2026 Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries bewertet Anbieter anhand ihrer Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit ihrer Vision und hilft globalen Unternehmen dabei, die richtigen Partner in einem komplexen und sich schnell entwickelnden Markt zu identifizieren.

Wir sind davon überzeugt, dass diese Anerkennung mit der starken Leistung von OMP im Bericht 2026 Gartner Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries einhergeht, in dem das Unternehmen in allen Anwendungsfällen auf den beiden höchsten Positionen rangierte. OMP erhält zudem weiterhin hervorragende Kundenbewertungen auf Gartner Peer Insights, was das positive Feedback von Unternehmensanwendern widerspiegelt.

Weitere Informationen zur Position von OMP als Leader im Gartner Magic Quadrant und zur Zukunft der Lieferkettenplanung finden Sie im vollständigen Bericht.

Treffen Sie OMP auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo

OMP wird am Gartner Supply Chain Symposium/Xpo 2026 teilnehmen, wo Kunden praktische Einblicke in intelligente, entscheidungsorientierte Lieferketten geben werden:

– Procter & Gamble wird auf dem Symposium/Xpo US wichtige Erkenntnisse aus seiner Zusammenarbeit mit OMP vorstellen und dabei hervorheben, wie integrierte Planung und durchgängige Transparenz messbare geschäftliche Auswirkungen erzielen.

– AstraZeneca wird auf dem Symposium/Xpo EMEA seinen Weg hin zu einer entscheidungsorientierten, autonomen Planung vorstellen und dabei hervorheben, wie das Unternehmen Prozesse und Fähigkeiten transformiert, um Spitzenleistungen zu erzielen.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen, die vor komplexen Planungsherausforderungen stehen, dabei, sich zu profilieren, zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Lösung für die Lieferkettenplanung auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen – darunter Konsumgüter, Life Sciences, Chemie, Metalle, Papier, Kunststoffe und Verpackungen, Reifen sowie Bauprodukte – profitieren vom Einsatz der einzigartigen Unison Planning-Lösung von OMP.

Gartner, Magic Quadrant für Supply Chain Planning Solutions, Pia Orup Lund, Joe Graham, Buse Aras, Jan Snoeckx, Eva Dawkins, Julia von Massow, 18. März 2026.

Gartner, Critical Capabilities for Supply Chain Planning Solutions: Process Industries, Julia von Massow, Eva Dawkins, Jan Snoeckx, Buse Aras, Joe Graham, Pia Orup Lund, 18. März 2026.

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