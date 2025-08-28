OMP stellt entscheidungsorientierte Planung vor, um die Entscheidungsgeschwindigkeit in der Lieferkette zu beschleunigen

Neuer Ansatz verlagert Planung von reaktiven Prozessen hin zu KI-gestützter Entscheidungsintelligenz

ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, bringt Unison Decision-Centric Planning auf den Markt, einen neuen Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, von einer reaktiven, prozessgesteuerten Planung zu einer proaktiven, ereignisgesteuerten Entscheidungsfindung überzugehen.

Unison Decision-Centric Planning basiert auf der Flaggschiff-Plattform Unison Planning von OMP und kombiniert fortschrittliche KI, autonome Agenten, Echtzeit-Szenariomodellierung und menschliche Validierung, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Der Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Störungen zu antizipieren, Kompromisse zu bewerten und in zunehmend volatilen Lieferkettenumgebungen mit Zuversicht zu handeln.

Von reaktiver zu proaktiver Lieferkettenplanung

Herkömmliche Planungszyklen sind oft zu langsam, um mit der heutigen Volatilität Schritt zu halten. Unison Decision-Centric Planning ersetzt die statische, prozessgesteuerte Planung durch einen dynamischen, entscheidungsorientierten Ansatz, der kontinuierlich Veränderungen erfasst, relevante Szenarien identifiziert und die Auswirkungen auf das Geschäft quantifiziert. Durch die Abstimmung von KI-gestützter Intelligenz mit menschlichem Urteilsvermögen gelangen Unternehmen von reaktiver Krisenbewältigung zu proaktiver Wertoptimierung.

Mit Unison Decision-Centric Planning helfen wir Kunden, über reaktive Krisenbewältigung hinauszugehen, sagte Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP.

Durch die Kombination von menschlichem Fachwissen mit fortschrittlicher KI und Szenario-Modellierung ermöglichen wir sichere, proaktive Entscheidungen, die Agilität, Widerstandsfähigkeit und messbare geschäftliche Auswirkungen fördern.

Synergie zwischen Mensch und KI für intelligentere, schnellere Entscheidungen

Unison Decision-Centric Planning nutzt UnisonIQ, um KI-Agenten, generative KI-Assistenten und fortschrittliche Optimierungs-Engines zu orchestrieren. Routinemäßige manuelle Aufgaben werden automatisiert, sodass sich Planer auf die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung konzentrieren können. Erklärbare KI sorgt für Transparenz und Vertrauen, während autonome Agenten kontinuierlich Signale aus der Lieferkette überwachen und in Echtzeit handeln.

Bewährte Wirkung bei Evonik Oxeno

Evonik Oxeno, ein führender Produzent von C4-Chemikalien, hat sich mit OMP zusammengetan, um von einer reaktiven Planung zu einer stets aktiven, szenariobasierten Entscheidungsfindung überzugehen. Durch die Nutzung von Echtzeit-Einblicken und Simulationen über Unison Planning können Planer Störungen vorhersehen und schneller reagieren, was die Agilität und die allgemeine Geschäftsleistung verbessert.

Unison Decision-Centric Planning hat das Vertrauen der Planer und Führungskräfte in das System gestärkt. Die szenariobasierte Entscheidungsfindung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren und die Unternehmensleistung zu verbessern, sagte David Kochanek, Supply Chain Solution Manager bei Evonik Oxeno.

Die szenariobasierte Entscheidungsfindung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren und die Unternehmensleistung zu verbessern.

Ständig verfügbare Entscheidungsintelligenz in großem Maßstab

Unison Decision-Centric Planning führt ereignisgesteuerte Agenten ein, die kontinuierlich Chancen und Risiken bewerten und Entscheidungen mit strategischen und finanziellen Zielen in Einklang bringen. Durch die Durchführung hunderter Szenarien können Unternehmen Störungen vorhersehen, Ergebnisse optimieren und messbare Verbesserungen in Bezug auf Servicelevel, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Entscheidungsgeschwindigkeit erzielen.

Unternehmen können Hunderte von Szenarien durchspielen, um sich auf Störungen vorzubereiten und Ergebnisse zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über entscheidungsorientierte Planung

Entdecken Sie, wie entscheidungsorientierte Planung Ihre Lieferkette verändern kann. Entdecken Sie die Ressourcen von OMP, darunter das Always-on-E-Book und die vollständige Erfolgsgeschichte von Evonik Oxeno. Erfahren Sie mehr.

Über OMP

OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Kunststoffe – profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

Anfragen zu Lösungen und Produkten

Kontaktieren Sie OMP

Medienanfragen

Kira Perdue (Carabiner)

QUELLE: OMP

