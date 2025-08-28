  • OMP stellt entscheidungsorientierte Planung vor, um die Entscheidungsgeschwindigkeit in der Lieferkette zu beschleunigen

    Neuer Ansatz verlagert Planung von reaktiven Prozessen hin zu KI-gestützter Entscheidungsintelligenz

    ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 3. März 2026 / OMP, ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für die Lieferkettenplanung, bringt Unison Decision-Centric Planning auf den Markt, einen neuen Ansatz, der Unternehmen dabei hilft, von einer reaktiven, prozessgesteuerten Planung zu einer proaktiven, ereignisgesteuerten Entscheidungsfindung überzugehen.

    Unison Decision-Centric Planning basiert auf der Flaggschiff-Plattform Unison Planning von OMP und kombiniert fortschrittliche KI, autonome Agenten, Echtzeit-Szenariomodellierung und menschliche Validierung, um die Entscheidungsgeschwindigkeit zu beschleunigen. Der Ansatz ermöglicht es Unternehmen, Störungen zu antizipieren, Kompromisse zu bewerten und in zunehmend volatilen Lieferkettenumgebungen mit Zuversicht zu handeln.

    Von reaktiver zu proaktiver Lieferkettenplanung

    Herkömmliche Planungszyklen sind oft zu langsam, um mit der heutigen Volatilität Schritt zu halten. Unison Decision-Centric Planning ersetzt die statische, prozessgesteuerte Planung durch einen dynamischen, entscheidungsorientierten Ansatz, der kontinuierlich Veränderungen erfasst, relevante Szenarien identifiziert und die Auswirkungen auf das Geschäft quantifiziert. Durch die Abstimmung von KI-gestützter Intelligenz mit menschlichem Urteilsvermögen gelangen Unternehmen von reaktiver Krisenbewältigung zu proaktiver Wertoptimierung.

    Mit Unison Decision-Centric Planning helfen wir Kunden, über reaktive Krisenbewältigung hinauszugehen, sagte Tom Wouters, Chief Product Officer bei OMP.

    Durch die Kombination von menschlichem Fachwissen mit fortschrittlicher KI und Szenario-Modellierung ermöglichen wir sichere, proaktive Entscheidungen, die Agilität, Widerstandsfähigkeit und messbare geschäftliche Auswirkungen fördern.

    Synergie zwischen Mensch und KI für intelligentere, schnellere Entscheidungen

    Unison Decision-Centric Planning nutzt UnisonIQ, um KI-Agenten, generative KI-Assistenten und fortschrittliche Optimierungs-Engines zu orchestrieren. Routinemäßige manuelle Aufgaben werden automatisiert, sodass sich Planer auf die funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Entscheidungsfindung konzentrieren können. Erklärbare KI sorgt für Transparenz und Vertrauen, während autonome Agenten kontinuierlich Signale aus der Lieferkette überwachen und in Echtzeit handeln.

    Bewährte Wirkung bei Evonik Oxeno

    Evonik Oxeno, ein führender Produzent von C4-Chemikalien, hat sich mit OMP zusammengetan, um von einer reaktiven Planung zu einer stets aktiven, szenariobasierten Entscheidungsfindung überzugehen. Durch die Nutzung von Echtzeit-Einblicken und Simulationen über Unison Planning können Planer Störungen vorhersehen und schneller reagieren, was die Agilität und die allgemeine Geschäftsleistung verbessert.

    Unison Decision-Centric Planning hat das Vertrauen der Planer und Führungskräfte in das System gestärkt. Die szenariobasierte Entscheidungsfindung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren und die Unternehmensleistung zu verbessern, sagte David Kochanek, Supply Chain Solution Manager bei Evonik Oxeno.

    Die szenariobasierte Entscheidungsfindung ermöglicht es uns, schneller zu reagieren und die Unternehmensleistung zu verbessern.

    Ständig verfügbare Entscheidungsintelligenz in großem Maßstab

    Unison Decision-Centric Planning führt ereignisgesteuerte Agenten ein, die kontinuierlich Chancen und Risiken bewerten und Entscheidungen mit strategischen und finanziellen Zielen in Einklang bringen. Durch die Durchführung hunderter Szenarien können Unternehmen Störungen vorhersehen, Ergebnisse optimieren und messbare Verbesserungen in Bezug auf Servicelevel, Kosteneffizienz, Nachhaltigkeit und Entscheidungsgeschwindigkeit erzielen.

    Unternehmen können Hunderte von Szenarien durchspielen, um sich auf Störungen vorzubereiten und Ergebnisse zu optimieren.

    Erfahren Sie mehr über entscheidungsorientierte Planung

    Entdecken Sie, wie entscheidungsorientierte Planung Ihre Lieferkette verändern kann. Entdecken Sie die Ressourcen von OMP, darunter das Always-on-E-Book und die vollständige Erfolgsgeschichte von Evonik Oxeno. Erfahren Sie mehr.

    Über OMP

    OMP unterstützt Unternehmen mit komplexen Planungsherausforderungen dabei, Spitzenleistungen zu erzielen, nachhaltig zu wachsen und erfolgreich zu sein, indem es die beste digitalisierte Planungslösung für Lieferketten auf dem Markt anbietet. Hunderte von Kunden in den verschiedensten Branchen – die Palette umfasst Konsumgüter, Biowissenschaften, Chemie, Metall, Papier, Verpackung, Kunststoffe – profitieren von OMPs einzigartiger Unison PlanningTM.

    Anfragen zu Lösungen und Produkten
    Kontaktieren Sie OMP

    Medienanfragen
    Kira Perdue (Carabiner)

    QUELLE: OMP

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Nestlé und OMP präsentieren Ansatz für eine zukunftssichere Lieferkette auf dem Gartner Supply Chain Symposium/Xpo in Barcelona
      BARCELONA, Spanien / ACCESS Newswire / 9. Mai 2025 / OMP, ein führender Anbieter von Planungslösungen für Lieferketten, lädt die Besucher des Gartner Supply Chain Symposiums/Xpo 2025 ein, an der...

    2. US-Tochter FFPP stellt mit OK.ai einen neuen Alltags-Assistenten für Kommunikation, Planung und Finanzfragen vor
      Berlin (IRW-Press/10.09.2025) – Berlin, 10. September 2025 Die Fast Finance 24 Holding AG gibt bekannt, dass ihre US-Tochtergesellschaft Fast Finance Pay Corp. (OTC Nasdaq: FFPP) die Kommunikations- und Finanzplattform OK.secure...

    3. ZenaTech-Tochter Spider Vision Sensors erweitert ihre Fertigungskapazitäten für Drohnenbauteile und stellt eine gesetzeskonforme globale Lieferkette für Kunden aus dem US-Verteidigungssektor sicher
      Vancouver, British Columbia, (28. August 2025) / IRW-Press / ZenaTech, Inc. (Nasdaq: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) (ZenaTech), ein Anbieter von Technologielösungen für Unternehmen, der auf KI-gestützte Drohnen (auf Basis...

    4. Die KI-gestützte Unison Planning(TM)-Plattform von OMP verbessert die Agilität der Lieferkette für McCormick & Co.
      ATLANTA, GA / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / OMP unterstützt McCormick & Co., den weltweit führenden Anbieter von Aromen, mit einer KI-gestützten und autonomen Initiative zur Betriebsplanung. Diese...

    5. Führende Fortune-500-Unternehmen berichten im Rahmen einer OMP-Konferenz über KI-Kompetenzen zur Stärkung der Lieferkette
      Branchenriesen wie AstraZeneca, Johnson & Johnson, General Mills und Kraft Heinz präsentieren in Miami Fallstudien aus der Praxis MIAMI, FL / ACCESS Newswire / 22. Oktober 2025 / OMP, ein...

    6. GSK stellt auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit seine beschleunigte IBP-Transformation mit OMP vor
      ANTWERPEN, BE / ACCESS Newswire / 9. Oktober 2025 / OMP, ein führender Anbieter von Lösungen für die Lieferkettenplanung, stellt auf dem Gartner Supply Chain Planning Summit 2025 in London...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.