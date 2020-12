On Tour – Das Buch zum Fotobuch

Torsten und Michael Kleiber teilen in „On Tour“ Erinnerungen an ihre Erlebnisse auf vergangenen Reisen.

Lockdown, Beherbergungsverbote, Reisewarnungen selbst für die deutschen Nachbarländer – es ist gerade nicht die Zeit, unbeschwert oder überhaupt Urlaub zu machen. Da kann es schön sein, wenn man sich an vergangene Reisen erinnert oder an den Erinnerungen anderer Menschen teilhaben kann, um zumindest auf literarische Weise ein wenig reisen zu gehen. Die Brüder Torsten und Michael Kleiber nehmen sich seit zehn Jahren im Herbst ein paar Tage Zeit, um zusammen Ziele zu besuchen, zu denen die anderen Familienmitglieder nur ungern mitkommen würde, u.a. Avignon, New York, Istanbul, Krakau, Andalusien, Washington, Neapel, St. Petersburg, Moskau und Barcelona. Sie sammelten während diesen Reisen viele Erfahrungen und fotografierten auch die Sehenswürdigkeiten und Landschaften. Einige der besten Fotos sind in diesem Buch enthalten.

In dem Buch „On Tour“ lassen Torsten und Michael Kleiber die Leser an ihren abwechslungsreichen Reisen teilhaben. Sie vermitteln durch ihre Geschichten die Begeisterung für Kultur und historische Zusammenhänge und die vielen kleinen Erlebnisse, die man auf Reisen so hat. Die Autoren hoffen, dass die Lektüre den Lesern Spaß macht und Neugierde auf die verschiedenen besuchten Orte macht – denn irgendwann kann man auch wieder reisen und die beschriebenen Reiseziele in diesem Buch sind bestimmt für viele Leser sehr interessant.

„On Tour“ von Torsten und Michael Kleiber ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16223-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

