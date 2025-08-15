Onco-Innovations gibt Abschluss von Privatplatzierung bekannt

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt

Vancouver, Kanada – 27. Oktober 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ)(OTCQB: ONNVF) (Onco oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte (siehe Pressemitteilung vom 14. Oktober 2025) nicht vermittelte Privatplatzierung (die Privatplatzierung) abgeschlossen hat. Dabei wurden 1.428.570 Einheiten des Unternehmens (die Einheiten) zu einem Preis von 1,40 $ pro Einheit ausgegeben und ein Bruttoerlös von insgesamt 2.000.000 $ erzielt. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (jeweils eine Aktie) und einer Hälfte eines Stammaktienkaufwarrants (jeder ganze Warrant, ein Warrant), wobei jeder Warrant den Inhaber berechtigt, eine Aktie zu einem Preis von 2,00 $ für einen Zeitraum von sechsunddreißig (36) Monaten zu erwerben.

Der Erlös aus der Privatplatzierung wird für allgemeine Unternehmenszwecke und als Working Capital verwendet, unter anderem zur Verfolgung der Ziele des Unternehmens in den Bereichen Betrieb, Forschung und Entwicklung sowie Investor Relations.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der Privatplatzierung zahlte das Unternehmen insgesamt 119.999,94 $und gab 85.714 Warrants an bestimmte Vermittler als Gegenleistung für die Vermittlung von Zeichnern aus.

Das Unternehmen hat außerdem 14.286 Aktien (Verwaltungsaktien) des Unternehmens an einen unabhängigen Dritten als Gegenleistung für Verwaltungsdienstleistungen im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegeben.

Gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unterliegen alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung ausgegebenen Wertpapiere einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Die hierin beschriebenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung oder den Wertpapiergesetzen eines US-Bundesstaates registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmen von diesen Registrierungsanforderungen nicht angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes Unternehmen in Kanada mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Prävention und die Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen zu verfolgen. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

Für ONCO-INNOVATIONS LIMITED

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Thomas OShaughnessy

Chief Executive Officer

Tel: + 1 888 261 8055

investors@oncoinnovations.com

Die CSE hat die Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für ihre Genauigkeit oder Angemessenheit.

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen unter anderem in Bezug auf die Privatplatzierung im Allgemeinen und die erwartete Verwendung des entsprechenden Erlöses sowie auf die Geschäfte und Pläne des Unternehmens im Allgemeinen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie wird, kann, potenziell, sollte, erwartet und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, und zwar aufgrund zahlreicher bekannter und unbekannter Risiken, Ungewissheiten und anderer Faktoren, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören die Möglichkeit, dass der Erlös aus der Privatplatzierung für andere als derzeit erwartete Zwecke verwendet wird, sowie andere Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen vorsorglichen Hinweis ausdrücklich eingeschränkt. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemeldung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aktualisieren oder öffentlich revidieren, sofern dies nach geltendem Recht erforderlich ist.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

Kanada

email : nmah@gkmah.com

Pressekontakt:

Onco-Innovations Limited

Nico Mah

1309 – 7th Street SW

T2R 1A5 Calgary, AB

email : nmah@gkmah.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Gold und Silber noch immer untergewichtet