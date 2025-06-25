Onco-Innovations gibt bekannt, dass 90 % der Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ ausgeübt wurden

Vancouver, Kanada – 15. August 2025 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (FWB: W1H, WKN: A3EKSZ) (OTCQB: ONNVF) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, die erfolgreiche Umsetzung eines zentralen Bestandteils seiner Kapitalstrategie bekannt zu geben. Über 90 % der ausstehenden Aktienkauf-Warrants des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ wurden bislang ausgeübt, was zu einem zusätzlichen Kapitalzufluss geführt hat und die Wirksamkeit der internen Finanzierungsstrategie des Unternehmens bestätigt.

Diese Warrant-Ausübungen, die sich über einen Zeitraum von acht Monaten erstreckten, unterstützen die nicht verwässernden Finanzierungsziele des Unternehmens. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese hohe Umwandlungsquote eine starke Interessengleichheit mit den Aktionären sowie ein wachsendes Marktvertrauen in die langfristige Vision widerspiegelt.

Das Management freut sich, dass über 90 % der Warrants mit einem Ausübungspreis von 0,60 $ innerhalb eines Zeitraums von acht Monaten ausgeübt wurden. Wir sind der Ansicht, dass dies den Glauben unserer Aktionäre an unsere strategische Ausrichtung verdeutlicht und die Fähigkeit des Unternehmens unterstreicht, intern bedeutendes Kapital zu generieren, erklärte Thomas OShaughnessy, CEO von Onco-Innovations.

