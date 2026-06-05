Onco-Innovations startet Programm zur Entwicklung und Charakterisierung des Polymerherstellungsprozesses für ONC010

Vancouver, Kanada – 30. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) (Onco oder das Unternehmen) freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 23. Juni 2026 den Beginn der von Nanosoft Polymers (Nanosoft) durchgeführten Aktivitäten zur Polymerprozessentwicklung und analytischen Charakterisierung bekannt zu geben, die zur Unterstützung von ONC010, dem führenden nanopartikelbasierten Polynukleotid-Kinase-Phosphatase-(PNKP)-Inhibitor des Unternehmens, durchgeführt werden.

Zu den aktuellen Maßnahmen zählen die Optimierung der Polymersynthese, die Entwicklung von Charakterisierungsmethoden, die Bestimmung des Molekulargewichts, die Bewertung der Polydispersität, die Verfeinerung von Reinigungsstrategien sowie die Bewertung der Skalierbarkeit der Herstellung. Diese Bemühungen zielen darauf ab, ein robustes und reproduzierbares Verfahren zur Polymerherstellung zu etablieren, das die künftige Entwicklung von Formulierungen sowie den Technologietransfer unterstützen kann. Die Arbeiten sind ein wesentlicher Bestandteil der CMC-Strategie (Chemistry, Manufacturing and Control) des Unternehmens und sollen die Entwicklung einer skalierbaren, reproduzierbaren und analytisch charakterisierten Polymerplattform für künftige Aktivitäten in den Bereichen Formulierung, Herstellung, Zulassung und klinische Entwicklung unterstützen.

Der Beginn dieser Zusammenarbeit mit Nanosoft stellt einen wichtigen Schritt zur Stärkung der Grundlagen für die Herstellung und Formulierung von ONC010 dar. Das spezialisierte Fachwissen des Unternehmens in den Bereichen Polymerwissenschaft und Wirkstoffverabreichung mittels Nanopartikeln ergänzt die Arbeit unseres gesamten Entwicklungsteams und hilft uns dabei, einen besser skalierbaren und reproduzierbaren Weg hin zur künftigen GMP-konformen Herstellung und klinischen Entwicklung zu ebnen, so Thomas OShaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

Nanosoft wurde vor Kurzem damit beauftragt, das bestehende Fertigungs- und Entwicklungsökosystem des Unternehmens durch spezialisiertes Fachwissen in den Bereichen Polymersynthese, Wirkstoffverabreichung mittels Nanopartikeln, Formulierungsentwicklung, analytische Charakterisierung, Reinigungsstrategien und Skalierung der Herstellung zu ergänzen. Seit Beginn der Zusammenarbeit beschleunigt Nanosoft die Prozessentwicklung, um die technische Grundlage der ONC010-Formulierungsplattform zu stärken und gleichzeitig die zukünftige GMP-Fertigungsbereitschaft zu gewährleisten.

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass diese Aktivitäten besonders wichtig sind, da Leistungsfähigkeit, Konsistenz und Charakterisierung von Polymeren bei der Entwicklung von auf Nanopartikeln basierenden Therapeutika eine zentrale Rolle spielen. Die Etablierung einer klar definierten Polymerplattform soll die Reproduzierbarkeit der zukünftigen Fertigung, die Produktqualität, die Leistungsfähigkeit der Formulierungen und die Einhaltung aufsichtsbehördlicher Anforderungen unterstützen.

Die erfolgreiche Entwicklung von onkologischen Therapien auf Nanopartikelbasis erfordert eine gründliche Charakterisierung der Polymere und ein tiefgreifendes Verständnis der Prozesse. Die Arbeit von Nanosoft im Bereich Polymerprozessentwicklung und analytische Charakterisierung stärkt einen wichtigen Bestandteil der ONC010-Plattform und unterstützt unser übergeordnetes Ziel, einen hochwertigen Therapie-Kandidaten bis zur klinischen Bewertung zu bringen, erklärte Dr. Islam Mohamed, Chief Medical Officer von Onco-Innovations.

Über Onco-Innovations Limited

Onco-Innovations ist ein auf die Krebsforschung und -behandlung spezialisiertes kanadisches Unternehmen mit dem Schwerpunkt Onkologie. Onco-Innovations hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verhinderung und Behandlung von Krebs durch zukunftsweisende Forschungsarbeit und innovative Lösungen voranzutreiben. Das Unternehmen hat sich eine weltweite Exklusivlizenz für eine patentierte Technologie gesichert, die gezielt auf solide Tumore wirkt.

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