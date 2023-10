Online Geld verdienen mit KI

Wie künstliche Intelligenz Ihr Affiliate-Marketing auf das nächste Level bringt. Werden Sie Affiliate-Partner für hochwertige ChatGPT-Prompts.

Freising, 1. Oktober 2023 – Im digitalen Zeitalter gibt es immer mehr Möglichkeiten, online Geld zu verdienen. Eine der spannendsten Entwicklungen in diesem Bereich ist die künstliche Intelligenz (KI).

Insbesondere für diejenigen, die ihr Einkommen im Internet erhöhen möchten, gibt es gute Nachrichten: Ursula Martens, Inhaberin von WORTKIND, hat mehrere Sammlungen von ChatGPT-Prompts und einen ChatGPT-Kurs für Anfänger:innen entwickelt. Als Affiliate-Partner können Sie mit diesen Produkten attraktive Provisionen verdienen.

Warum Affiliate Partner werden?

Die Sammlungen von Prompts und der ChatGPT-Kurs für Anfänger:innen sind mehr als nur digitale Produkte. Sie sind Werkzeuge, die Menschen und Unternehmen in der D-A-CH-Region helfen, das Potenzial von KI zu erschließen. Qualität steht dabei an erster Stelle.

Sie erhalten Werbemittel in Form von frei verwendbaren Texten und Bildern. So können Sie sich auf den Verkauf konzentrieren. KI ist ein Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial. Nutzen Sie die Chance, einer der Ersten in dieser Nische zu sein.

Mit rund 4 Millionen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Zielgruppe für diese Produkte riesig. Das bedeutet auch für Sie: mehr Umsatzpotenzial.

Auf dem Digistore24-Marktplatz sehen Sie alle Produkte von Ursula Martens, die Sie als Affiliate-Partner anbieten können.

Wie funktioniert eine Affiliate-Partnerschaft?

Der Einstieg ist ganz einfach. Registrieren Sie sich als Affiliate-Partner bei Digistore24 und melden Sie sich für die Produkte von Ursula Martens an. Bei Digistore24 finden Sie alle Informationen, die Sie für den Start benötigen.

Für jeden Verkauf, der durch Ihre Vermittlung zustande kommt, erhalten Sie attraktive Provisionen. So wird Ihre Mühe belohnt. Sie erhalten spezielle Affiliate-Links, die alle Verkäufe und Klicks nachverfolgen. So haben Sie jederzeit den Überblick über Ihre Einnahmen.

Warum gerade dieses Produkt?

KI ist ein aufstrebender Markt. Die Konkurrenz ist geringer als in anderen Bereichen, aber die Nachfrage wächst schnell. Die Produkte von Ursula Martens sprechen rund 4 Millionen Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das bedeutet für Sie: ein enormes Absatzpotenzial.

Hochwertige, maßgeschneiderte Prompts verkaufen sich besser. Ursula Martens, die Entwicklerin der Prompts und des Kurses bringt über 16 Jahre Erfahrung als Texterin und Online-Marketerin mit, sie hat über 1500 zufriedenen Kunden und mehr als 5000 Textprojekte abgeschlossen.

Überzeugt? Dann werden Sie jetzt Affiliate-Partner und nutzen Sie die Chance auf lukrative Provisionen. Der Markt für KI und Chatbots wächst ständig. Werden Sie Teil dieser spannenden Branche.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

WORTKIND – Texte, Marketing, PR und Coaching

Frau Ursula Martens

Erdinger Straße 74a

85356 Freising

Deutschland

fon ..: 08161-862767

fax ..: 08161-862765

web ..: https://www.wortkind.de/shop/einfacher-texten/

email : info@wortkind.de

WORTKIND bietet Texte, Marketing, PR sowie Coaching für Texter und Gründer. Sitz der Agentur ist Freising bei München. Über 1.500 Kunden aus Deutschland, Österreich und der Schweiz vertrauten Inhaberin Ursula Martens bisher ihre Projekte an.

Erfahrung seit 2007. Alle Arten von Texten. Für alle Branchen, kleine und große Unternehmen. Gewinnerin von 4 Texter-Preisen. Empfohlen von führenden Online-Marketern.

