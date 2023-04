Online-Infoveranstaltung der Zytologieschule Bensberg am 5. Mai 2023 für den Start der Ausbildung ab Juni

An alle, die eine Berufsausbildung zum Zytologieassistenten machen möchten, richtet sich der Online-Infoabend der Zytologieschule Bensberg am 5. Mai 2023 um 13 Uhr.

An der Zytologieschule Bensberg startet wieder die Ausbildung zum Zytologieassistenten (m/w/d). Zu einer Online-Informationsveranstaltung lädt am Freitag, 5. Mai 2023 um 13 Uhr der Leiter der Zytologieschule Bensberg, Dr. med. Markus Valter, ein. Er stellt die Inhalte der schulischen Ausbildung vor. Die 16-monatige zertifizierte Ausbildung kann finanziell mit einem Bildungsgutschein gefördert werden. Ausbildungsbeginn ist am 12. Juni 2023. Nach dem Abschluss haben die Kursteilnehmenden bundesweit beste Berufsaussichten und gute Verdienstmöglichkeiten. Denn Zytologieassistenten werden sowohl in Vollzeit als auch in Teilzeit dringend gesucht, aber es gibt kaum Schulen für diese Berufsausbildung.

Die Zytologieschule Bensberg spricht mit ihrer Berufsausbildung in der medizinischen Krebsvorsorge vor allem junge Menschen mit Realschulabschluss oder Hauptschulabschluss und abgeschlossener Berufsausbildung an. Aber auch für Frauen und Männer, die einen familienfreundlichen Wiedereinstieg in den Beruf suchen, ist die Ausbildung geeignet. Eine medizinische Vorbildung ist nicht erforderlich. Für den verantwortungsvollen medizinischen Beruf sind jedoch sorgfältiges, genaues, ruhiges Arbeiten und ein ausgeprägtes visuelles Auffassungsvermögen nötig. Die Ausbildungszeit ist familienfreundlich organisiert. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist die Zytologieschule aus Köln, Bonn, Leverkusen und anderen rheinisch-bergischen Orten gut erreichbar.

Zytologieassistent*in – Ein Beruf mit viel Fachkompetenz in der Medizin

Die Zytologieschule Bensberg vermittelt die Kompetenz, unter dem Mikroskop zu erkennen, ob Zellen gesund oder krankhaft verändert sind. Zytologieassistenten (m/w/d) sind daher gefragte Laborfachkräfte für die Erkennung von Zellveränderungen. Sie leisten einen wichtigen Beitrag bei der Vorsorge in der Medizin und in der gynäkologischen Krebsfrüherkennung.

Zu den Aufgaben zählen beispielsweise Mikroskopie und Screening der zytologischen Präparate, eigenverantwortliche Erstellung zytologischer Befunde, Probenaufbereitung, Färbung sowie die Dokumentation und Archivierung der Ergebnisse.

Nach ihrem Abschluss arbeiten Zytologieassistenten (m/w/d) in ärztlichen Praxen mit angeschlossenen zytologischen Laboren, Kliniken und zytologischen- oder pathologischen Einrichtungen.

Ausbildung an der Zytologieschule Bensberg

Die Zytologieschule Bensberg bildet seit Jahren zusammen mit dem RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln Zytologieassistenten (m/w/d) aus. Zu den Unterrichtsinhalten zählen unter anderen gynäkologische und nicht-gynäkologische Zytologie, Hämatologie, Histologie, Anatomie, Mikrobiologie, Wissen über Laborabläufe, Fachenglisch und die Grundlagen in Mathematik und Chemie.

Die Ausbildung findet in kleinen Gruppen statt. Neben Einzelarbeitsplätzen an hochwertigen Mikroskopen arbeiten die Schüler*ìnnen auch an modernen Diskussionsmikroskopen, an denen sie zusammen Proben analysieren und miteinander besprechen. Zum interaktiven Unterricht gehört eine moderne mediale Ausstattung, wie beispielsweise ein Smartboard. Die Klassenräume befinden sich auf dem Gelände des Vinzenz Pallotti Hospitals Bensberg und haben eine barrierefreie Ausstattung. Die Ausbildung ist daher auch für Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen geeignet.

Interessierte werden gebeten, sich per E-Mail an info@zytologieschule-bensberg.de für die Infoveranstaltung am 5. Mai 2023 anzumelden. Danach erhalten sie den Einladungslink, mit dem sie dem Online-Meeting beitreten können. Weitere Informationen zur Zytologieschule Bensberg gibt es auf https://www.zytologieschule-bensberg.de

Kontakt: Zytologieschule Bensberg, Vinzenz-Pallotti-Str. 20-24, 51429 Bergisch Gladbach (Bensberg), E-Mail: info@zytologieschule-bensberg.de, Telefon 02204-8679004.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Zytologieschule Bensberg

Herr Dr. med. Markus Valter

Vinzenz-Pallotti-Str. 20-24

51429 Bergisch Gladbach

Deutschland

fon ..: 02204-8679004

web ..: https://www.zytologieschule-bensberg.de

email : info@zytologieschule-bensberg.de

Die Zytologieschule Bensberg bildet seit Jahren in Kooperation mit dem RBZ Rheinisches Bildungszentrum Köln gGmbH erfolgreich Zytologieassistenten (m/w/d) aus. Die Ausbildung ist zertifiziert nach AZAV. Die Abschlussprüfung wird nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Zytologie (DGZ) durchgeführt. Die medizinische Leitung obliegt Dr. med. Markus Valter.

Pressekontakt:

Redaktionsbüro Beatrix Polgar-Stüwe

Frau Beatrix Polgar-Stüwe

Schillingsrotter Str. 7

50996 Köln

fon ..: 0221 9352940

email : mail@polgar-stuewe.de

