Online-Reputation im Fokus: Jan Meyer beim KI Festival

Jan Meyer beleuchtet das Bewertungsrecht auf dem Big Bang KI Festival in Berlin. Einer seiner Schwerpunkte als Anwalt liegt auf Bewertungen bei Kununu.

Beim diesjährigen Big Bang KI Festival in Berlin präsentierte Jan Meyer, Geschäftsführer und Rechtsanwalt der sterne-advo Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, einen fesselnden Vortrag zum Thema Bewertungsrecht. Das Festival, bekannt als eine der führenden Plattformen für den Austausch über Künstliche Intelligenz und deren Auswirkungen auf die Geschäftswelt, zog auch in diesem Jahr wieder zahlreiche hochkarätige Experten und Führungskräfte an.

Schwerpunkt: Bewertungsplattformen und Arbeitgeber

In seinem Vortrag „Chancen durch Online-Bewertungen: Rechtliche Klarheit und konstruktiver Austausch“ setzte Jan Meyer den Fokus auf die wachsende Bedeutung von Bewertungsplattformen wie Kununu für Arbeitgeber. Diese Plattformen werden zunehmend zur entscheidenden Visitenkarte für Unternehmen, wenn es darum geht, qualifizierte Fachkräfte zu gewinnen. Meyer hob hervor, wie wichtig es ist, den Überblick über die eigene Online-Reputation zu behalten und sich gegen unberechtigte negative Bewertungen rechtlich abzusichern.

Rechtliche Herausforderungen und Praxistipps

Ein besonderes Augenmerk legte Meyer auf die rechtlichen Fallstricke, die mit Online-Bewertungen verbunden sind. Er zeigte anhand konkreter Fälle auf, welche Schritte Unternehmen ergreifen können, um sich zu schützen und wie sie positive Bewertungen gezielt fördern können. Meyer betonte: „Online-Bewertungen spielen in der Arbeitswelt eine ähnliche Rolle wie beim Online-Shopping. Eine gute Bewertung kann die Entscheidung für einen Job-Wechsel maßgeblich beeinflussen – und die Bedeutung wird immer größer.“

Resonanz und Bedeutung für Unternehmen

Der Vortrag stieß auf großes Interesse bei den Teilnehmenden, insbesondere bei Unternehmen aus dem Mittelstand, die oft den ersten Kontakt mit potenziellen Mitarbeitern über Plattformen wie Kununu haben. Meyer machte deutlich, dass das Thema Bewertungsrecht nicht nur für HR-Verantwortliche, sondern auch für das gesamte Unternehmensmanagement von Bedeutung ist.

Der Spirit des Big Bang KI Festivals

Das Big Bang KI Festival bot eine ideale Plattform für den Austausch von Ideen und Erfahrungen. Mit über 150 Rednern, darunter führende Köpfe aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik, setzte das Festival Maßstäbe für die Zukunftsdiskussionen rund um Künstliche Intelligenz und ihre Anwendung in verschiedenen Branchen. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie wichtig der interdisziplinäre Dialog ist, um die Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich zu meistern.

Zukünftige Auftritte als Speaker und Expertise von Jan Meyer

Jan Meyer steht als gefragter Experte für Bewertungsrecht auch in Zukunft bereit, sein Wissen und seine Erfahrungen auf weiteren Veranstaltungen zu teilen: https://sterne-advo.de. Besonders für HR-Veranstaltungen und Online-Marketing-Konferenzen bietet sein Vortrag wertvolle Einblicke und praxisnahe Lösungen, die Unternehmen helfen, sich auch im Internet erfolgreich zu positionieren.

Über Jan Meyer und SterneAdvo

Rechtsanwalt Jan Meyer ist Experte auf dem Gebiet der Online-Bewertungen. Als Mitinhaber der Kanzlei SterneAdvo hat er sich auf die Anfechtung unzulässiger Online-Bewertungen spezialisiert. Jan Meyer und sein Team setzen sich für den guten Ruf von Arbeitgebern ein.

Klare Rechtsberatung und individuelle Lösungen stehen bei SterneAdvo im Mittelpunkt. So erhalten Unternehmen den Reputationsschutz, den sie brauchen. Für jeden Mandanten entwickelt die Kanzlei die passende Strategie und garantiert so besten Service und optimale Ergebnisse.



