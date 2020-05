Online Schulung: Geprüfter Geldwäsche- Beauftragter (S&P)

Sie sind Neu als Geldwäschebeauftragter?

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

Sie sind neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig? Folgende Punkte sollten Sie zwingend für Ihre Tätigkeit als Geldwäsche-Beauftragter prüfen.

Das Geldwäschegesetz selbst enthält keinen besonderen Hinweis zur Sachkunde des Geldwäsche-Beauftragten, wie dies etwa die MaComp für den Compliance-Beauftragten vorsehen. Das BaFin-Rundschreiben 1/2014 fordert aber die Sachkunde des Geldwäschebeauftragten und seines Stellvertreters.

In Übereinstimmung mit der Verwaltungspraxis der BaFin muss der Geldwäschebeauftragte die entsprechende Sachkunde im Hinblick auf die gesetzlichen Vorgaben zur Verhinderung der Geldwäsche und Finanzierung des Terrorismus besitzen.

Bei der Auswahl des passenden Seminar für Geldwäsche-Beauftragte und Compliance Officer empfehlen wir Ihnen unseren Aufgaben- und Pflichten-Check.

Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter – 4 Tages-Seminar für Ihren Sachkunde-Nachweis

> Aufgaben, Rechte und Pflichten des Geldwäsche-Beauftragten im Überblick

> Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2020: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen

> Wie können Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis erkannt, bewertet und rechtzeitig verhindert werden?

> Haftungsfälle verhindern: Spezial-Recherchen und Checklisten für treffsichere Prüfkriterien “ Erstellen von Verdachtsmeldungen und Gefährdungsanalysen

> Top vorbereitet auf die Geldwäscheprüfung der Aufsichtsbehörden

> Rechtssicheres Verhalten bei Geldwäsche & Wirtschaftskriminalität

> Ermittlungs- und Strafverfahren: Was Sie als Geldwäschebeauftragter wissen und beachten sollten?

Zielgruppe für Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

> Neu als Geschäftsführer oder Vorstand bestellt, Versicherungen,

> Neu bestellt als Geldwäsche-Beauftragter bei Leasing- und Factoring-Gesellschaften,

Mitarbeiter im AML-Team, Compliance, Zentrale Stelle, Interne Revision und Rechtsabteilung,

Geldwäschebeauftragte von Zahlungsinstituten und E-Geld-Instituten nach § 1 Absatz 2a des ZAG

> Im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von vergleichbaren Instituten mit Sitz im Ausland

Ihr Nutzen mit Seminar Neu als Geldwäschebeauftragter

> 4. EU / 5. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV

> Neue Auslegungshinweise der BaFin zum GwG

> Know your Customer – bei anspruchsvollen Kundenverflechtungen

> Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis

> 150 Punkte Check gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung

> Risikoanalyse § 5 GwG: Praktischer Prüfungsleitfaden zur Verhinderung von Geldwäsche und Wirtschaftskriminalität

> Datenschutz für Geldwäsche Officer – Umsetzung § 58 GwG

> Verdachtsmeldung nach §43 und § 45 GwG: Zeitpunkt, Form und Inhalt

Die inhaltlichen Details sowie viele Informationen finden Sie direkt hier.

Sie haben noch Fragen oder wünschen eine persönliche Beratung? Unser Service-Team steht Ihnen gerne jederzeit zur Verfügung: 089/452 429 70 100.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

Deutschland

fon ..: 089 4524 2970 100

fax ..: 089 4524 2970 299

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Vorsprung in der Praxis

Das S&P Unternehmerforum wurde 2007 gegründet und basiert auf einer Idee unserer mittelständischen Kunden:

Gemeinsam Lösungen erarbeiten

Ohne Umwege Chancen sichern

Erfahrungen austauschen

Das S&P Unternehmerforum bietet für Unternehmen aus dem Mittelstand und der Finanzwirtschaft zertifizierte Seminare und Inhouse-Trainings zu folgenden Fachbereichen an:

Strategie & Management, Planung & Entwicklung, Führung & Personalentwicklung,

Vertrieb & Marketing, Unternehmenssteuerung, Rating & Bankgespräch, Unternehmensbewertung & Nachfolge, Compliance & Beauftragtenwesen sowie Risikomanagement.



Pressekontakt:

S&P Unternehmerforum GmbH

Herr Achim Schulz

Feringastraße 12 A

85774 Unterföhring

fon ..: 089 4524 2970 100

web ..: https://www.sp-unternehmerforum.de

email : as@sp-unternehmerforum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

9 Farben, 6 Motoren, 4 Ausstattungslinien: Der neue Golf ist in Norddeutschland angekommen.