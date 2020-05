Online Schulung – New Work: Führen in VUCA Zeiten

Wie führen Sie Ihr Team erfolgreich in der VUCA-Welt?

Durch zunehmende Agilität und New Work kommen neue Herausforderungen auf Führungskräfte zu. Mit dem Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten erhalten Sie Umsetzungstipps und Strategien um Veränderungsprozesse erfolgreich zu managen. Das Seminar behandelt folgende Schwerpunkte:

> Change Management in der VUCA-World

> New Work: Die Zukunft für Teams und Mitarbeiter?

> Agile Kompetenzen für Führungskräfte

Zielgruppe zum Seminar New Work: Führen in VUCA Zeiten

> Team-, Gruppen- und Projektleiter, stellvertretende Führungskräfte, Leiter von Stabstellen.

> Key Account Manager, Produktmanager und Assistenten von Vorstand und Geschäftsführung.

> Verantwortliche, die Teams, Kollegen und Mitarbeiter führen.

New Work: Die Zukunft für Teams und Mitarbeiter?

> Wie verändert New Work die Mitarbeiter- und Teamstruktur?

> Vertrauen führt! Verantwortung und Kompetenzen übertragen

> Kommunikation: Mit Daily Scrum zum neuen Team-Meeting

> Potentiale in multikulturellen Teams fördern und heben

> Teams in Veränderungsprozessen richtig führen

> Agile Ziele definieren, umsetzen und die Mitarbeiter für die Ziele gewinnen

> Feedback – Eine besondere Herausforderung in der agilen Führung

