Online-Tool findet geeignete B2B-Fördermittel für Digitalisierungsprojekte

SY by Cegedim stellt Online-Filter mit 34 digitalen Förderprogramme vor

München, 4. April 2023 – Cegedim e-Business GmbH hat heute einen besonders leistungsstarken Online-Finder zur treffsicheren Identifikation geeigneter Förderprogramme für neue Digitalisierungsprojekte im B2B-Bereich vorgestellt.

Mit dem kostenlos zugänglichen Tool haben Unternehmen ab sofort die Möglichkeit, die insgesamt 34 aktuell in Deutschland verfügbaren B2B-Förderprogramme zur Unternehmensdigitalisierung genau zu durchsuchen.

B2B-Förderprogramme finden – so einfach wie nie

Das Programm spuckt nach nur sechs kurzen Schritten schließlich genau diejenigen Förderprogramme aus, die grundsätzlich für die Finanzierung des angestrebten Digitalisierungsprojektes in Frage kommen würden – ganz ohne aufwändige Recherche und stundenlanges Vergleichen komplizierter Förderrichtlinien.

Zu jedem verfügbaren Förderprogramm erhalten Förderwillige zudem eine praktische Programmübersicht im PDF-Format, in der alle wichtigen Voraussetzungen, Bedingungen und Daten sowie Bewerbungsmöglichkeiten noch einmal auf einer Seite zusammengefasst sind.

„Wir haben den Online-Finder für digitale Förderprogramme entwickelt, um vor allem kleine bis mittelständische Unternehmen bei der Suche nach passenden Förderprogrammen zu unterstützen und sie bei der Umsetzung ihrer Digitalisierungsprojekte zu fördern“, erklärt Tim Roßky, Geschäftsführer der Cegedim e-Business GmbH. „Auch mit Lösungen wie SY by Cegedim ist es unser Ziel, Unternehmen dabei zu helfen, schneller und effizienter auf die Chancen der digitalen Transformation zu reagieren und ihr volles Potenzial auszuschöpfen. Ein wirklich umfassender, hochaktueller Filter für nahezu alle verfügbaren digitalen Förderprogramme erschien uns deshalb als besonders sinnvoll und zielführend.“

Der Online-Finder für digitale Förderprogramme ist ab sofort über

sybycegedim.de/digitale-foerderprogramme-finden verfügbar. Interessierte Unternehmen können das Tool kostenlos nutzen und von der umfassenden Datenbank mit Förderprogrammen profitieren.

Aktualisierte Datenbank umfasst alle aktuell verfügbaren Förderprogramme

Die umfangreiche Datenbank umfasst alle 34 zur Zeit in Deutschland verfügbaren Förderprogramme zur Unternehmensdigitalisierung, die von den Bundesländern, dem Bund und auf europäischer Ebene beispielsweise zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen, Forschung & Entwicklungsprojekten, IT- und Datensicherheit, Consulting oder für digitale Weiterbildungsmaßnahmen bereitgestellt werden.

Mit dabei sind Digitalisierungsprämie Plus, Innovationsfinanzierung 4.0, Digitalbonus, Hochtechnologien für das 21 Jahrhundert, Bayrisches Technologieförderungs-Programm plus (bayTP+), Innovationskredit 4.0, Brandenburgischer Innovationsgutschein (BIG), Digitalisierungsprämie Berlin, Beratungsförderungsprogramm zu Digitalisierung und Arbeit 4.0, BTG Digitalisierung 5.0, InnoRampUp, Digi-Zuschuss, Innovationsförderung – Distr@l: Digitalisierung stärken – Transfer leben, Innovationskredit 2023, Digitalisierungsberatung, DigiTrans, Digitalbonus.Niedersachsen, Niedrigschwelliges Innovationsförderprogramm, Mittelstand Innovativ & Digital (MID) – Gutscheine, NRW.Bank.Digitalisierung und Innovation, BITT Technologieberatung Implementierung betrieblicher Innovationen, Prozess- und Organisationsinnovationen (Modul 1), IB.SH Investitionsdarlehen Wirtschaft, DigitalStarter, Betriebsberatung/Coaching, Digitalisierung Zuschuss EFRE, Sachsen-Anhalt MUT IB Digitalisierungsdarlehen, Digitalbonus, Digital Jetzt, ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit der KfW, go-digital, Digitales Europa (DIGITAL) und Horizont Europa.

Über die Cegedim e-Business GmbH

Seit 2019 ist die Cegedim e-Business GmbH Teil der Cegedim Gruppe. Der spezialisierte Dienstleister unterstützt Unternehmen rund um den digital(isiert)en Belegaustausch mit B2B-Kunden und -Lieferanten als auch Mitarbeitern.

Unter der Leitung von Tim Roßky ermöglicht ein knapp zwanzigköpfiges Expertenteam von der Münchner Deutschlandzentrale aus die nahtlose Integration digitalisierter Belegaustauschprozesse in bestehende ERP-Systeme unterschiedlichster Anbieter wie SAP und Microsoft Dynamics. Dafür stehen neben der bewährten Belegaustausch-Lösung „eBeleg Service“ nun auch die „SY Business“ Services zur Digitalisierung des Procure-to-Pay (P2P) wie auch des Order-to-Cash (O2C) Prozesses zur Verfügung.

Cegedim e-Business arbeitet darüber hinaus aktiv in einschlägigen Gremien mit, sowohl auf europäischer Ebene in der EESPA als auch im Vorstand des deutschen Verbands elektronische Rechnung (VeR).

Über Cegedim e-Business (globale Business Unit)

Cegedim e-Business ist ein europäischer Marktführer im Bereich der B2B-Prozessautomatisierung und der Digitalisierung. Das Unternehmen verarbeitet jährlich über 900 Millionen Belege und verbindet 120.000 Unternehmen weltweit. Cegedim e-Business unterstützt mit seinem einzigartigen Angebot an E-Procurement-, E-Rechnungs-, E-Archiv- und E-Signatur-Services Unternehmen jeder Größe und aus allen Branchen bei der erfolgreichen digitalen Transformation. Cegedim e-Business ist Mitglied der europäischen Netzwerke PEPPOL und EESPA und betreibt eine elektronische Multi-Channel-Plattform für den Belegaustausch, die alle Arten von Dokumenten – von Verträgen bis hin zu Zahlungen – verarbeitet und dazu beiträgt, die Beziehungen zwischen Kunden und Lieferanten zu optimieren und gleichzeitig die Verwaltungseffizienz, das Cash-Management und die Rückverfolgbarkeit deutlich zu verbessern.

Über Cegedim (Group)

Cegedim wurde im Jahr 1969 gegründet und ist heute nicht nur ein innovatives Technologie- und Dienstleistungsunternehmen für digitalen Datenaustausch im Healthcare- und B2B-Bereich. Darüber hinaus bietet Cegedim professionelle Softwarelösungen für Business-Anwender aus der Gesundheits- und Versicherungsbranche an. Das Unternehmen zählt über 5.600 Mitarbeiter in mehr als zehn verschiedenen Ländern und konnte im Jahr 2021 einen Umsatz in Höhe von 525 Mio. Euro erzielen. Cegedim SA ist börsennotiert in Paris, Frankreich. (EURONEXT: CGM)

