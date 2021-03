Online-Vortrag

Die Schilder des Michael Winkler

Michael Winkler war in Wien im 19. Jahrhundert ein Fabrikant für Hausnummernschilder.

Der Onlinevortrag erzählt die Geschichte der Nummerierung der Häuser mit Hausnummernschilder in Wien.

Der bekannte Vortragende Priv.-Doz. Dr. Anton Tantner hat zahlreiche Publikationen veröffentlicht zu den Themen „Hausnummern“, „Ordnung der Häuser in Wien“ und „Straßenlaternen“. Er ist Mitherausgeber zahlreicher historischer Veröffentlichungen und schrieb viele Aufsätze in Sammelbänden. Er lehrt an der Universität Wien zu geschichtlichen Arbeitstechniken und zur Archivkunde. Weiters hält der Vorträge den den Wiener Volkshochschulen und erkundet gemeinsam mit den Teilnehmern Wien anhand von Straßenlaternen, Blitzableitern, Sanddünen und Schanzen. Immer wieder stellt er sein Wissen auch dem Publikum des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus, dem 15. Wiener Gemeindebezirk zur Verfügung.

Wo? Online auf dem Youtube-Kanal unter „BM 15 Channel“

Wann? Freitag, 16.04.2021

Uhrzeit: 17:30 Uhr bis 18:30 Uhr

Teilnahme kostenfrei. Anmeldung erbeten unter https://www.museum15.at/veranstaltungen

Der Online-Vortrag ist ab Freitag, den 16.04.2021, um 17:30 Uhr auf dem YouTube-Kanal des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus unter der Rubrik „BM 15 Channel“ verfügbar.

Nachdem das Video hochgeladen wurde, können Sie den Vortrag online auf Youtube unter BM 15 Channel ansehen.

Alle Mitarbeiter des Bezirksmuseums Rudolfsheim-Fünfhaus sind ehrenamtlich tätig. Die Teilnahme an Veranstaltungen, Vorträgen und Ausstellungen ist kostenfrei. Selbstverständlich freuen wir uns über eine Spende.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

Österreich

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Pressekontakt:

Museum 15 Bezirksmuseum Rudolfsheim-Fünfhaus

Frau Brigitte Neichl

Rosinagasse 4

1150 Wien

fon ..: + 43 (0) 1 4000 15 127

web ..: http://www.museum15.at

email : museum15_bn@gmx.at

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Freiwillige Rentenbeiträge, höhere Rente!