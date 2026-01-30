Online-Vortragsveranstaltung zu RLS und Depressionen

Kostenlose Online-Vortragsveranstaltung der Deutschen Restless Legs Vereinigung e.V. am 03.02.26 ab 18:00 Uhr zum Thema Restless Legs Syndrom in Kombination mit Depressionen.

München, den 30.01.2026: Die Deutsche Restless Legs Vereinigung RLS e.V. mit Sitz in München bietet erneut eine kostenlose Online-Vortragsveranstaltung über RLS am 03.02.2026 ab 18:00 Uhr Uhr mit dem Thema „Unruhige Beine, schlechte Stimmung? – Wenn RLS und Depressionen zusammenkommen“ von Prof. Dr. med. Khosro Hekmat (Vorstandsmitglied der Deutschen Restless Legs Vereinigung) an. Zielgruppe sind Menschen, die an RLS erkrankt sind und deren Angehörige, die den Wunsch haben, die Krankheit und die Möglichkeiten der Linderung besser zu verstehen.

Das Thema des Vortrages ist insbesondere die ungünstige Kombination von Restless Legs Syndrom und Depressionen.

Das Restless Legs Syndrom (RLS) oder das „Syndrom der unruhigen Beine“ ist eine häufige schlafbezogene neurologische Krankheit, die zwar seit langem beschrieben, aber bis heute oft nicht richtig erkannt wird. Typisch für RLS sind unangenehme bis schmerzhafte, schwer zu beschreibende Missempfindungen sowie ein ausgeprägter Bewegungsdrang vor allem der Beine, mitunter aber auch anderer Körperregionen. Die Beschwerden treten dann auf, wenn der Körper zur Ruhe kommt, was insbesondere Ein- und Durchschlafstörungen nach sich zieht.

Eine Depression beim Menschen ist eine ernsthafte psychische Erkrankung, die durch eine anhaltend gedrückte Stimmung, Freud- und Interessenlosigkeit sowie Antriebsmangel gekennzeichnet ist und den Alltag massiv beeinträchtigt. Sie führt zu Gefühlen von innerer Leere, Hoffnungslosigkeit, Erschöpfung, Schlafstörungen, Konzentrationsproblemen und kann bis zu Suizidgedanken führen, wobei sich die Symptome individuell stark unterscheiden können.

Der Vortrag findet online über die Plattform Zoom statt, es ist also kein Erscheinen an einem bestimmten Ort notwendig, um daran teilzunehmen.

Die Veranstaltung ist kostenfrei, wir freuen uns über zahlreiche Teilnehmer. Bei Interesse bitten wir um Anmeldung über den Registrationslink.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

RLS e.V. Deutsche Restless Legs Vereinigung

Frau Katharina Glanz

Schäufeleinstr. 35

80687 München

Deutschland

fon ..: +49 (0) 89 550 2888 – 0

web ..: https://www.restless-legs.org/

email : info@restless-legs.org

Die Deutsche Restless Legs Vereinigung ist ein gemeinnütziger Verein der gesundheitsbezogenen Selbsthilfe für Menschen, die am RLS leiden. Der RLS-Vereinigung steht ein medizinisch-wissenschaftlicher Beirat zur Seite, dem angesehene Experten auf dem Gebiet der RLS-Forschung angehören. Die zahlreichen regionalen Selbsthilfegruppen sind das Rückgrat ihrer ehrenamtlichen Arbeit. Diese arbeiten selbstständig unter dem Dach der RLS-Vereinigung und bieten deutschlandweit gezielt Austausch, Hilfe und aktuelle Informationen an.

