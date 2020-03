Online zum eigenen Haus – sicher und ohne Zeitverlust: Regnauer bietet Bauberatung digital

Mit „Bauberatung digital“ bietet Regnauer ab sofort die Möglichkeit, sich online zum eigenen Bauvorhaben beraten zu lassen.

Digitalisierung – virtuelle Beratung sichert den persönlichen Kontakt: Mit dem Ausbruch von Covid-19 Anfang dieses Jahres hat dieser Slogan eine neue Dimension erreicht. Wir alle durchleben

herausfordernde Zeiten. Wir alle sind aufgerufen, unser Bestes zu tun, um uns selbst sowie andere zu schützen und uns selbst sowie andere zu unterstützen – das gilt für den privaten Bereich

ebenso wie für unser berufliches Umfeld. Wir sind angehalten, uns auf unser engstes Umfeld zu besinnen, Partner, Kinder, Familie – und nicht zuletzt unser Heim.

Genau an diesem Punkt setzt das neue Angebot von Regnauer an. „Wir haben uns überlegt, wie wir unsere Interessenten und Bauherren heute – und in Zukunft – noch besser unterstützen können“, zitiert Michael Regnauer, Geschäftsführer der Regnauer Gruppe. „Mit Bauberatung Online haben wir nun eine Plattform ins Leben gerufen, über die wir sämtliche Beratungsgespräche ebenso hochwertig und detailliert anbieten wie vor Ort – nur ohne Anreiseweg und Zeitverlust.“

So können Interessenten die aktuelle Situation optimal nutzen, um ihr persönliches Projekt voranzutreiben – und den derzeit zwangsläufig beruhigten Alltag nutzen, um sich damit zu beschäftigen, was im Leben wirklich wichtig ist: das persönliche und berufliche Heim mit allem, was dazu gehört. Die Experten von Regnauer stehen ihnen dabei gern zur Seite. Termine können

zusammen mit dem ersten Infopaket kurzfristig auf regnauer.de/bbd angefordert werden.

Auch was den weiteren Baufortschritt anbelangt, ist die Regnauer Gruppe sicher aufgestellt. Alle in der Administration, Beratung, Planung, Produktion und der Montage tägigen Mitarbeiter wurden entsprechend der aktuell gültigen Schutzmaßnahmen ausgestattet. Alle achten mit großer Sorgfalt darauf, sich und andere zu schützen – sodass die laufende Produktion reibungslos voranschreiten kann. Sämtliche Beratungs-, Planungs- und Produktionsleistungen werden mit größter Sorgfalt weiterhin erbracht. Und nicht zuletzt stellt die über 90-jährige Firmengeschichte des wirtschaftlich stabilen Familienunternehmens unter Beweis, „dass wir

unseren Kunden stets zur Seite stehen – und alles dafür tun, um gemeinsam zum Ziel zu kommen.“

