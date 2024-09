Only Sparkling präsentiert neue Premium-Schaumweine von Simpsons Wine Estate

English Sparkling Wine in Deutschland beliebt – Only Sparkling nimmt 7. Weingut aus England an Bord

München, 1. September 2024 – Die steigende Nachfrage der Konsumenten für hohe Qualität und einzigartige Geschmackserlebnisse bekommt von den Pionieren im Handel mit Premium-Schaumweinen aus England, Only Sparkling, eine erstaunlich preiswerte Antwort mit der Aufnahme des siebten Weinguts: Simpsons Wine Estate.

Erweitertes Angebot durch Aufnahme eines neuen Weinguts

Als Deutschlands führender Händler für English Sparkling Wine hat Only Sparkling ein vielfältiges Angebot von Top-Weingütern im Süden Englands erstellt, das nun um das Simpsons Wine Estate erweitert wird. Dies unterstreicht das Bestreben des 2022 gegründeten Unternehmens, die Auswahlmöglichkeiten für die Liebhaber von Premium-Schaumweinen kontinuierlich zu erweitern und die besten Sorten Englands zu präsentieren. Es war schon immer das Ziel von Only Sparkling, die gefeierte Weinindustrie Englands in den Vordergrund zu rücken und den Kunden die Möglichkeit zu bieten, eine breite Palette von Schaumweinen zu entdecken.

Simpsons Wine Estate und ihr Angebot bei Only Sparkling

Die Sorten Chalklands Cuvée, Canterbury Rosé, White Cliffs Blanc de Blancs und Flint Fields Blanc de Noirs sind jetzt im Webshop www.onlysparkling.de erhältlich. Sie spiegeln die Qualität und Einzigartigkeit der Kellereien wider, mit denen das Unternehmen zusammenarbeitet. Zur Einführung bietet Only Sparkling ein Paket zum Sonderpreis an: Simpsons Finest, welches alle vier neuen Sorten enthält. Inhaberin Simone Gnegel ist überzeugt: „Mit Simpsons ergänzen wir unser Portfolio perfekt, denn diese Produkte zeichnen sich durch ein unschlagbares Preis-Leistungs-Verhältnis aus.“ Viele Fachleute bescheinigen den English Sparklings höchste Qualität, die es mit den besten Schaumweinen aus traditionellen Weinbauländern wie Frankreich und Italien aufnehmen können. Diese wachsende Anerkennung verdanken die English Sparklings vor allem ihrem einzigartigen Geschmacksprofil und der konsequent sauberen Verarbeitung, die sie durchlaufen. Das Only Sparkling Team hat sich dazu entschieden, eine Kollektion von rund 30 verschiedenen Schaumweinvarianten von den besten Kellereien Englands zu führen. Jede Sorte wird mit der traditionellen Methode (2. Flaschengärung) hergestellt, was für Premiumqualität steht.

Neben der Zielgruppe der privaten Weinliebhaber sind auch Handel und Gastronomie, die Sonderkonditionen erhalten, im Fokus. Mit dem Ziel, die feinsten englischen Schaumweine nach Deutschland zu bringen, erhält Only Sparkling standhaft seine Position als Premium-Händler.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Only Sparkling

Frau Simone Gnegel

Erlenweg 8

85238 Petershaus

Deutschland

fon ..: 01631847578

web ..: https://www.onlysparkling.de/

email : info@onlysparkling.de

Gegründet im Jahr 2022, ist Only Sparkling Deutschlands Spitzenanbieter und Importeur von Premium-Schaumweinen aus England. Mit einer liebevollen Auswahl der allerbesten sieben Top-Weingüter Süd-Englands und rund 30 verschiedenen Sorten, zeichnet sich Only Sparkling als Spezialist und Botschafter von English Sparkling Wine in Deutschland aus.

Pressekontakt:

Only Sparkling

Frau Simone Gnegel

Erlenweg 8

85238 Petershaus

fon ..: 01631847578

email : info@onlysparkling.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Niobium: Globe Metals & Mining vor Offtake mit europäischem Legierungsspezialisten Die beste Bandscheibenoperation der Welt – der „Golden-Standard“