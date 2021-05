Onmedia24 startet neues Ratgeber-Portal für Hula Hoop-Reifen

Onmedia24, vertreten durch Mathias Lachmann, betreibt bereits mehrere Online-Portale, wie zum Beispiel Schwangerschaftsguertel-Ratgeber.de oder Trainingsmasken-Sportartikelcheck.de.

Nun gesellt sich ein weiteres Portal zur bestehenden Ratgeber-Familie: https://hula-hoop-ratgeber.de/

Bei einem Hula Hoop-Reifen handelt es sich in der Regel um einen Kunststoff-Reifen, der um die Taille gelegt wird und durch Schwingen der Hüfte in Bewegung gehalten wird. Durch die rhythmische Bewegung kann der Reifen nicht herunterfallen. Geübte Sportler schaffen es, den Reifen bis zu einer Stunde in der Luft zu halten.

Ein Hula Hoop-Reifen wird in unterschiedlichen Ausführungen angeboten. Kaufinteressenten können sich wahlweise für einen Fitnessreifen, einen Smart-Hoop, einen Hula-Hoop-Reifen für Hoop Dance oder Tricks oder einen Hula-Hoop-Reifen für Freizeit und Spaß entscheiden.

Diese Reifen werden in unterschiedlichen Größen angeboten. Der Käufer sollte einen Reifen in der passenden Größe und mit dem passenden Gewicht kaufen. Kleinere Reifen sind primär für fortgeschrittene Nutzer interessant, die in der Regel den beliebten Hoop Dance oder die Durchführung von Tricks trainieren.

Dabei geht die Geschichte des Hula Hoop-Reifens bis in die Antike zurück. Bereits dort war der „Reifenlauf“ eine beliebte Freizeitaktivität. Auch die nordamerikanischen Ureinwohner übten mit einem Reifen aus Holz Jagdtechniken und veranstalteten Wettkämpfe.

Die Faszination für dieses Sportgerät ist auch in der heutigen Zeit nicht abgeebbt. Da kommt ein Ratgeber-Portal wie hula-hoop-ratgeber.de gerade recht. Interessierte erhalten nicht nur einen Überblick über die beliebtesten Modelle, sondern auch einen umfassenden Vergleich selbiger. Ist der Kauf eines Hula-Hoop-Reifens geplant, kann man ab sofort die umfassende Beratung auf diesem Portal nutzen.

Darüber hinaus stellt Onmedia24 auf diesem Portal Methoden und Möglichkeiten vor, mit einem Hula Hoop-Reifen abzunehmen. So wird durch das regelmäßige Training Muskulatur aufgebaut und der Grundumsatz an Kalorien erhöht. Dadurch verbrennt der menschliche Körper mehr Energie und das Körpergewicht sinkt. Ein Training von anfangs 5 Minuten am Tag soll demnach bereits zu sichtbaren Erfolgen führen. Gleichzeitig werden Anfänger aber vor zu viel Training gewarnt: Ein exzessives Training erhöht die Verletzungsgefahr, da die Muskulatur bei Einsteigern noch nicht stark genug ausgebildet ist. Im Laufe der Zeit soll man die Trainingszeit aber schrittweise bis zu 20 Minuten täglich steigern können. Ergänzend wird auf dem Portal die zu diesem Sport passende Ernährung vorgestellt. Dadurch soll das Abnehmergebnis weiter verbessert werden.

Gleichzeitig werden Körperspannung, Körperbeherrschung und Rhythmusgefühl verbessert. Die schräge Bauchmuskulatur und die Körpermitte werden ebenfalls trainiert. Bauchspeck und Cellulite werden in der Erfolge verringert und für eine deutlich bessere Gesundheit gesorgt.

Das Sportgerät bietet darüber hinaus den großen Vorteil, dass es leicht zu transportieren ist und überall verwendet werden kann. Wer möchte, der kann das Training ganz bequem in den eigenen vier Wänden absolvieren. Damit das Training nicht langweilig wird, kann man nebenbei sogar Vokabeln lernen, Musik oder ein Hörbuch hören. Verglichen mit einer Mitgliedschaft in einem Fitness-Studio, ermöglicht der Hula Hoop-Reifen eine sehr preisgünstige Alternative, kosten diese Reifen teilweise doch nur einen Bruchteil des monatlichen Mitgliedspreises in einem Studio.

Immer mehr Menschen finden Gefallen an diesem Trend. Besonders Nutzer, die sich im Alltag wenig bewegen und einem bewegungsarmen Bürojob nachgehen, entdecken die Vorzüge eines Hula Hoop- beziehungsweise Fitness-Reifens. Gesundheitliche Beschwerden, wie Sodbrennen, Übergewicht oder Rückenschmerzen, sind die Folge. Genau diese gesundheitliche Probleme können Nutzer mit diesem Sportgerät angehen. Nicht umsonst wird auch in bekannten Medienformaten, wie „The Biggest Loser“ auf die Vorteile des Fitness-Reifens vertraut.

Selbstverständlich wird nicht nur der klassische Hula Hoop vorgestellt. Neue Produktentwicklungen, wie zum Beispiel der Smart Hoop, hat der Betreiber ebenfalls genauesten unter die Lupe genommen. Es handelt sich bei einem sogenannten Smart Hoop um eine Weiterentwicklung des normalen Hula Hoops. Der Clou: Der Smart Hoop wird wie ein Gürtel um die Taille gelegt und dort befestigt. Aus dieser Tatsache ergibt sich der entscheidende Vorteil, dass der Reifen nicht herunterfallen kann. Dank der Gewichte am Reifen können die Hüften ohne Pausen trainiert werden, ohne sich Sorgen um ein Herunterfallen machen zu müssen. Abgesehen davon gibt es Ausführungen mit Massagenoppen, die während der Nutzung den Hüftbereich massieren. Es entstehen keine blauen Flecken und die Fettverbrennung wird angeregt.

Der Umfang der auf der Seite https://hula-hoop-ratgeber.de/ bereitgestellten Informationen wird auch dadurch deutlich, dass quasi eine Bedienungsanleitung für die Nutzung eines Fitnessreifen bereitgestellt wird. Neben einer generellen Erläuterung des Trainings werden viele Tipps und Tricks vorgestellt.

Onmedia24 macht dabei deutlich, dass ein Hula Hoop-Reifen nicht nur für Erwachsene interessant ist. Immer noch handelt es sich um ein tolles Spielzeug für den Nachwuchs. Besonders interessant für Kinder sollen demnach Ausführungen mit LED-Lichtern, Glitzer oder Hologrammen sein. Auch in diesem Bereich stellt der Betreiber eine Vielzahl an Modellen vor. Interessierte bekommen auf der Ratgeberseite die Möglichkeit, das für sie und ihren Nachwuchs am besten geeignete Modell auszusuchen.

Onmedia24 stellt damit ein voll umfassendes Ratgeber-Portal für ein äußerst interessantes Sportgerät zur Verfügung, auf dem zum Thema Hula Hoop-Reifen keine Fragen offenbleiben. Die steigenden Besucherzahlen machen bereits jetzt deutlich, dass sich auch dieses Portal aus der Onmedia24-Schmiede erfolgreich etablieren wird.

