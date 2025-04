Opawica Explorations durchteuft im Konzessionsgebiet Bazooka im Abitibi-Goldgürtel eine sichtbare Goldmineralisierung

15. April 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetallvorkommen im Abitibi-Goldgürtel, veröffentlicht das nachfolgende Update zu seiner Explorationskampagne 2025 im Konzessionsgebiet Bazooka (Bazooka).

Opawica hat eine 76 Meter mächtige Mineralisierungszone durchteuft, die in einer Tiefe von 285 Metern im Bereich der Kontaktzone mit einem graphitischen Horizont beginnt und sich über 361 Meter erstreckt. In diesem Abschnitt ist sichtbares Gold enthalten, und auch Arsenopyrit, Fuchsit sowie Quarzgänge sind über den gesamten Bereich verteilt.

Das sichtbare Gold wurde in Bohrloch OP-25-33 in einer Tiefe von 348,5 Metern vorgefunden. (siehe unten)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79222/04-14-25_Opawica-DE_Prcom.001.png

Das Unternehmen hat zehn Diamantbohrungen mit einer Gesamtlänge von 2.000 Metern niedergebracht und 610 Kernproben zur Analyse eingereicht. Mit den zehn absolvierten Bohrungen konnte unser Team die Verwerfung Cadillac-Larder Lake mehrfach erfolgreich durchörtern und dabei eine vielversprechende Mineralisierung freilegen, die uns bessere Einblicke in das Mineralisierungsmuster vor Ort ermöglicht. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake ist eine wichtige strukturelle Komponente des Grünsteingürtels Abitibi und für ihren Erzreichtum sowie ihre historische Bedeutung im Bergbau bekannt.

Blake Morgan, Chief Executive Officer von Opawica, erläutert: Bis jetzt sind wir mit den Bohrungen hervorragend vorangekommen. Es stimmt uns optimistisch, dass wir bereits in einem so frühen Stadium unseres Programms auf sichtbares Gold gestoßen sind. Wir haben mittlerweile 2.000 Meter Bohrkernmaterial zur Analyse eingereicht und sind hier auf mehrere mächtige Abschnitte mit bis zu 76 Metern Länge gestoßen. Das Team von Opawica wird in Kürze weitere Updates bekannt geben und freut sich schon auf den Erhalt der endgültigen Analyseergebnisse.

Das Konzessionsgebiet Bazooka erstreckt sich entlang einer der ertragreichsten goldführenden Strukturen der Welt, der Verwerfung Cadillac-Larder Lake. Die Verwerfung Cadillac-Larder Lake markiert zum Teil die Grenze zwischen der archaischen Subprovinz Abitibi im Norden und der überwiegend metasedimentären Subprovinz Pontiac südlich der Verwerfung.

Die Goldmineralisierung im Konzessionsgebiet ist in die Main Zone eingebettet, bei der es sich um eine Mischsequenz aus stark alterierten Quarz-Karbonat-Serizit- bzw. Talk-Chlorit-Schieferformationen handelt, die aus sedimentärem und ultramafischem bis mafischem Ausgangsgestein vulkanischen Ursprungs (Protolithen) entstanden sind und schätzungsweise eine wahre Mächtigkeit von bis zu 60 Metern aufweisen.

Die Bruch-/Verwerfungszone befindet sich an der Basis und ist durch eine stark graphitische Verwerfung mit einer geschätzten wahren Mächtigkeit von bis zu zwei Metern gekennzeichnet. Die graphitische Verwerfung stellt im Allgemeinen die Kontaktzone zwischen dem sedimentären und dem ultramafischen metavulkanischen Gestein dar.

Die Strukturen und hydrothermalen Pfade wurden anhand des gleichzeitigen Auftretens ausgewählter Explorationskriterien in den Bohrlochdaten ausgewertet. Die mutmaßlich prospektiven Entwicklungszüge verlaufen im Allgemeinen in Ost-West-Richtung und fallen in Richtung Norden steil ein. Sie befinden sich innerhalb der nördlichen und südlichen Grenzzone der Scherung Cadillac, einem 150 Meter mächtigen Korridor aus Gesteinsformationen mit ausgeprägter Karbonat-Chlorit-Talk-Alterierung bzw. ultramafischen Gesteinen mit Schieferung, die im Bereich der historischen Mine Bazooka eine Z-förmige asymmetrische Schleppfalte bilden.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., Geologe von Opawica, ist der qualifizierte Sachverständige für Opawica Explorations und hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Telefon: 236-878-4938

Fax: 604-681-3552

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Opawica Explorations Inc.

Blake Morgan

Suite 488 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

Kanada

email : ir@opawica.com

Pressekontakt:

Opawica Explorations Inc.

Blake Morgan

Suite 488 – 625 Howe Street

V6C 2T6 Vancouver, BC

email : ir@opawica.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Klondike Gold schließt Privatplatzierung in Höhe von 1.518.339 $ ab Unsichere Weltbörsen: Goldaktien geben den Takt vor