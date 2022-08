Open-Air-Kino und Geburtstagsparty am Allersee

Kinoerlebnisse mit Urlaubsfeeling

Wolfsburg, 09.08.2022 – Am 19., 20., 26. und 27. August 2022 veranstaltet die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) jeweils ab circa 20:45 Uhr ein Open-Air-Kino am Allersee. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein besonderes Kinoerlebnis unter freiem Himmel. Zusätzlich feiert die Allertal Immobilien eG am Freitag, 19. August ihr 75-jähriges Jubiläum mit einem stimmungsvollen Bühnenprogramm. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei.

Vor dem Kinoprogramm feiert die Allertal Immobilien eG am Freitag, 19. August ihren 75. Geburtstag. Die Feier beginnt um 11 Uhr mit einem Kinderprogramm. Von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr tritt die Wolfsburger Rock-Cover-Band „Pretty in Pink“ mit frechem und rockigem Sound der 50er bis 70er Jahre auf. Von 19:00 Uhr bis 20:30 Uhr sorgt „Mr. Rod“ als Double von Rod Stewart für beste musikalische Unterhaltung. Beim anschließenden Open-Air-Kino wird ab circa 20:45 Uhr der Agententhriller „James Bond 007: Keine Zeit zu sterben“ gezeigt. Am Samstag, 20. August folgt der Science-Fiction-Film „Jurassic World: Ein neues Zeitalter“, am Freitag, 26. August das Drama „After Love“ und den Abschluss macht am Samstag, 27. August der Actionfilm „Top Gun: Maverick“. Die Leinwand wird im Sandstrand am Nordufer stehen und die Besucher*innen können es sich in Liegestühlen oder auf Bänken bequem machen oder auch ihre eigene Decke oder Sitzmöglichkeiten mitbringen. Für das leibliche Wohl sorgt das mobile Speisen- und Getränkeangebot des Schaustellers Ricky Renz.

„Nach der erfolgreichen Premiere des Open-Air-Kinos am Allersee im letzten Jahr können sich Kinofans erneut auf ein einzigartiges Kinoerlebnis mit Sand unter den Füßen und in entspannter Urlaubsatmosphäre freuen“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter Citymanagement bei der WMG. „Ein besonderer Dank geht an unsere Partner und Sponsoren, ohne die dieses Veranstaltungsformat nicht möglich wäre.“

Unterstützt wird das Open-Air-Kino am Allersee von der Allertal Immobilien eG, der Neuland Wohnungsgesellschaft mbH, der Volksbank eG, der AOK, der Audi BKK, dem ADAC, der City-Galerie Wolfsburg, den Designer Outlets Wolfsburg, Ehme de Riese, dem Courtyard by Marriott Hotel, der Stadtwerke Wolfsburg, Schröder rent a car – die blaue Autovermietung, der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung, der Wolfsburger Nachrichten, Antenne Niedersachsen, der möbelmeyer GmbH und XXXLutz.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

