  • OpenAI tritt als Foundation Member der Global Anti-Scam Alliance bei, um die globale Reaktion auf KI-gestützte Betrugsversuche zu stärken

    Die neue Partnerschaft ist ein bedeutender Schritt nach vorne in der gemeinsamen Mission, KI-gestützte Betrugsfälle zu bekämpfen und die digitale Sicherheit weltweit zu stärken.

    THE HAGUE, NL / ACCESS Newswire / 2. Dezember 2025 / Während Betrüger zunehmend auf immer ausgeklügeltere Methoden zurückgreifen, die von künstlicher Intelligenz angetrieben werden, sind globale Koordination und verantwortungsvolle Innovation unerlässlich, um Verbraucher zu schützen. Heute kündigen die Global Anti-Scam Alliance (GASA) und OpenAI an, dass OpenAI GASA als Foundation Member beigetreten ist. Dies ist ein bedeutender Schritt nach vorne in der gemeinsamen Mission, AI-gestützte Betrugsfälle zu bekämpfen und die digitale Sicherheit weltweit zu stärken.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82033/Accesswire_GlobalAnti-ScamAlliance_021225_DEPRcom.001.png

    OpenAI Joins GASA

    OpenAI ist ein Unternehmen für KI-Forschung und -Einsatz, dessen Mission es ist, sicherzustellen, dass KI allen Menschen zugutekommt. Das Unternehmen investiert erheblich in Sicherheit und Missbrauchsvorbeugung, einschließlich der Bemühungen, missbräuchliche Versuche zu erkennen und zu unterbinden, AI-Systeme für Betrug, Phishing, Betrug und andere Schäden zu nutzen. OpenAI teilt auch öffentlich die aus dieser Arbeit gewonnenen Erkenntnisse, um kollektive Abwehrmaßnahmen zu stärken und sein Engagement für Transparenz und verantwortungsvolle Nutzung zu unterstreichen.

    The rise of AI-enabled scams demands coordinated action across technology, policy, and law enforcement. OpenAIs Bemühungen, die missbräuchliche Nutzung von KI-Systemen aufzudecken und zu unterbinden, stehen in engem Einklang mit unserer Mission. Ihre Entscheidung, sich als Foundation Member der GASA anzuschließen, sendet ein starkes Signal, dass der Schutz der Verbraucher im Zeitalter der KI erfordert, dass Informationen, Verantwortung und Ziele geteilt werden, sagte Jorij Abraham, Managing Director der GASA.

    Scams sind eine der am schnellsten wachsenden Bedrohungen, denen Menschen online ausgesetzt sind, und unsere Tools werden immer besser darin, sie zu erkennen. Das ist der Grund, warum OpenAI der Global Anti-Scam Alliance beitritt, wo wir Erkenntnisse austauschen, unsere kollektiven Abwehrmaßnahmen stärken und Menschen dabei helfen können, sich zu schützen. Diese Arbeit passt genau in unsere Mission, AI-Tools zu entwickeln, von denen die gesamte Menschheit profitiert, sagte Will McCants, Leiter der Abteilung Intelligence and Investigations bei OpenAI.

    Durch die Mitgliedschaft in der GASA als Foundation Member wird OpenAI zu globaler Forschung, dem globalen Beratungsgremium und der branchenübergreifenden Zusammenarbeit zur Reduzierung der Auswirkungen von KI-gestützten Betrugsmaschen beitragen. Diese Partnerschaft stärkt den gemeinsamen Einsatz für sicherere digitale Ökosysteme und stellt sicher, dass Innovation durch Schutzmaßnahmen, Rechenschaftspflicht und gemeinsame Intelligenz unterstützt wird.

    Read the full release here.

    Quelle: Global Anti-Scam Alliance

