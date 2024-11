OpenKubes Kubernetes Service Platform – Robuste IT-Infrastruktur für KI, ML, IoT und Robotik

Stärken Sie ihr Unternehmen mit OpenKubes – Kubernetes Service-Plattform mit Container-Orchestrierung der nächsten Generation

Über OpenKubes – Die Kubernetes Service-Plattform der Kubernauts GmbH

In der schnelllebigen digitalen Welt von heute sind Agilität, Skalierbarkeit und Innovation die wichtigsten Faktoren für den Geschäftserfolg. OpenKubes, ein Produkt der Kubernauts GmbH, bietet eine Kubernetes-Lösung der Enterprise-Klasse, die den komplexen Anforderungen moderner Unternehmen gerecht wird. Unsere Plattform basiert auf einer robusten Infrastruktur, die aus mindestens drei spezialisierten Kubernetes-Clustern besteht und eine unübertroffene Effizienz, Zuverlässigkeit und Leistung für die Verwaltung und den Betrieb moderner IT-Umgebungen gewährleistet.

Unser Auftrag

Wir bei Kubernauts GmbH verstehen die Herausforderungen, denen sich Unternehmen bei der Verwaltung ihrer IT-Infrastruktur in einer digitalisierten Welt stellen müssen. Unsere Mission ist es, Unternehmen durch die Bereitstellung einer leistungsstarken Kubernetes-Plattform zu unterstützen, die das Container-Management vereinfacht, die digitale Transformation beschleunigt und Innovationen vorantreibt. OpenKubes bietet eine flexible, skalierbare Lösung, die Unternehmen hilft, ihre IT-Ressourcen optimal zu nutzen und sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen.

Was macht OpenKubes einzigartig?

1. Robuste Cluster-Architektur:

Die OpenKubes-Plattform basiert auf einer strukturierten Cluster-Architektur mit folgenden Merkmalen:

– Management Cluster: Das zentrale Kontrollsystem für die Orchestrierung und Verwaltung von Kubernetes-Komponenten.

– Überwachungs-Cluster: Ein dedizierter Überwachungscluster, der in Echtzeit Einblicke in Leistung und Sicherheit bietet.

– Worker-Cluster: Das Kraftwerk für die Ausführung von Anwendungen, optimiert für maximale Leistung, Sicherheit und Skalierbarkeit.

2. Erweiterte Automatisierung und Infrastrukturmanagement:

OpenKubes integriert führende Tools wie Terraform, Ansible und Pulumi und bietet eine nahtlose Automatisierung und Orchestrierung für das Infrastrukturmanagement, was eine schnelle Bereitstellung, Versionskontrolle und Zusammenarbeit ermöglicht.

3. Überwachung und Erkennung von Anomalien:

Mit leistungsstarken Überwachungstools wie Prometheus und OpenSearch sowie der KI-gesteuerten Anomalieerkennung über Opni sorgt OpenKubes für eine frühzeitige Erkennung von Problemen, um Ausfallzeiten zu minimieren und einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

4. Sicherheit auf Unternehmensniveau:

Die Sicherheit ist in die Grundlage von OpenKubes integriert. Mit Funktionen wie rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC), Verschlüsselung im Ruhezustand und bei der Übertragung sowie Laufzeitsicherheitstools wie Falco sind Ihre Anwendungen und Daten umfassend geschützt.

5. Multi-Cloud-Flexibilität:

Als Cloud-agnostische Plattform unterstützt OpenKubes sowohl lokale als auch hybride Cloud-Umgebungen, einschließlich AWS, Azure und Google Cloud, und bietet Ihrem Unternehmen die Flexibilität, über mehrere Plattformen hinweg zu arbeiten.

Lösungen für Ihre Geschäftsbedürfnisse

OpenKubes ist für Unternehmen aller Größen und Branchen konzipiert, die ihre IT-Infrastruktur optimieren möchten. Hier sind einige wichtige Anwendungsfälle:

– Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML): Bietet die erforderliche Infrastruktur zur Unterstützung von ML-Workflows mit GPU- und TPU-Unterstützung.

– Internet der Dinge (IoT): Verwaltet Edge-Geräte und Echtzeit-Datenverarbeitung für IoT-gestützte Anwendungen.

– Robotik: Unterstützt Echtzeit-Infrastrukturen für Robotikanwendungen und sorgt für niedrige Latenzzeiten.

Von uns unterstützte Branchen

1. Gesundheitswesen:

Sichere und skalierbare Telemedizin-Plattformen, KI-gesteuerte klinische Datenanalyse und medizinische Bildgebungslösungen für Diagnose und Forschung.

2. Fertigung:

Nutzung von IoT und maschinellem Lernen zur Verbesserung der vorausschauenden Wartung, Reduzierung von Ausfallzeiten und Steigerung der Produktivität.

3. Einzelhandel und E-Commerce:

OpenKubes bietet eine skalierbare Infrastruktur zur Unterstützung hochfrequentierter E-Commerce-Plattformen sowie Lösungen für die personalisierte Kundenansprache.

Weiterlesen unter: https://kubernauts.de/en/kubernauts-kubernetes-services/openkubes-kubernetes-service-platform.html

Über die Kubernauts

Die Kubernauts GmbH hilft Ihren Kunden, die Kosten für IT-Infrastruktur in der Cloud um 80 -90% zu senken. Kubernauts – als gemeinnützige Initiative – unterstützt eine weltweite Gemeinschaft und ein Netzwerk von Cloud-Native Thinkern und Praktikern, die durch ihr Wissen, ihre Ideen und ihre realen Implementierungen von Cloud-Native Apps und Plattformen für jede Branche die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen,

die ihren Geist und ihre IT-Strategie durch die Anwendung des Reaktiven Manifests (http://www.reactivemanifesto.org/), DevOps und SRE-Prinzipien in ihrer täglichen Entwicklung und ihrem Betrieb neu gestalten muss.

Die Kubernauts sind der Meinung, dass es an Talenten und Werkzeugen fehlt, die Fachkompetenz mit cloud-nativem Denken und Strategien kombinieren können, um cloud-fähige Anwendungen auf der Grundlage von Mikrodienstarchitekturen zu entwickeln.

Jeder Cloud-Native Thinker kann unserem Netzwerk beitreten, um sein Wissen und seine Fähigkeiten durch unsere kostenlosen Online-Schulungsprogramme zu erweitern oder zu teilen …

Wir planen, über unsere Mentoren und Ausbilder weltweit kostenlose Online-Schulungen für Kubernetes-, Container-, Serverless- und andere Cloud-bezogene Technologien wie OpenStack und Cloud Foundry anzubieten.

Dabei unterstützen die Kubernauts ganz im Sinne der Open Source Bewegung ausdrücklich auch die kommerzielle Auswertung dieser Grundlagen im Sinne von Dienstleistungen und Services

Die Kubernauts GmbH aus Köln ist Teil der Kubernauts Initiative und bietet mit Diensten & Services wie den Kubernauts Kubernetes Services und etwa Rancher dedicated as a Service erprobte Plattformen, die vielen Unternehmen eine Verbesserung der digitalen Infrastruktur bei gleichzeitiger Kostensenkung bringen.

Die Kubernauts GmbH hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihre Kunden nicht nur im Betrieb und Setup on Kubernetes Clustern zu unterstützen, sondern diese auch auf das nächste CloudLess Level zu heben. Neben Umfangreichen DevOps Projekten arbeitet die Kubernauts GmbH an automatisierten Setup Systemen für den Multi- und Hybrid Cloud Betrieb, die OpenSource zur Verfügung stehen oder als „As a Service“ gemanaged genutzt werden könne. Zudem bildet die Kubernauts GmbH in der eigenen Akademie Fachkräfte weiter und lebt dabei nach der OpenSource Mentalität, so dass sie zahlreiche Informationen, Tools und Lehrmaterialien kostenlos und frei zur Verfügung stellt.

