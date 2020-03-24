OpenOLAT 20.2 – das neue Update im Überblick

Der neue Release verbindet weiterentwickelte Strukturen mit neuen Funktionen und unterstützt transparente sowie flexible Lernprozesse.

OpenOlat 20.2: Neues Zertifikatsprogramm und gezielte Weiterentwicklungen für professionelles Bildungsmanagement

Mit dem Release OpenOlat 20.2 stellt frentix eine neue Version seines Learning Management Systems bereit. Im Zentrum steht ein neues Zertifikatsprogramm mit integrierter Rezertifizierung und Kreditpunkten, das Organisationen ein strukturiertes, transparentes und flexibel steuerbares Zertifikatsmanagement ermöglicht. Ergänzt wird der Release durch zahlreiche Weiterentwicklungen in zentralen Bereichen der Plattform.

Das neue Zertifikatsprogramm bildet den Rahmen für die Ausstellung, Gültigkeit und Verlängerung von Zertifikaten. Klare Regeln steuern Rezertifizierungen und den Einsatz von Kreditpunkten – automatisch oder manuell, je nach organisatorischem Bedarf. Eine zentrale Übersicht unterstützt Zertifikatsveran wortliche dabei, den Status von zertifizierten Personen, laufenden Prozessen und Alumni jederzeit im Blick zu behalten.

Neben dem Zertifikatsprogramm bringt OpenOlat 20.2 gezielte Optimierungen im gesamten System. Der Course Planner wurde weiterentwickelt und verbessert die Übersicht sowie die tägliche Planungsarbeit. Auch das Coaching Tool wurde ausgebaut und bietet präzisere Übersichten, erste Widgets sowie eine vereinfachte Verwaltung von Mitgliedschaften.

Weitere Verbesserungen betreffen den Katalog und die InfoPages, das Kreditpunkte-System sowie den Assessment- und E-Testing-Bereich, unter anderem mit erweiterten Exportmöglichkeiten und vereinfachten Korrekturprozessen. Zusätzliche Optionen für LTI und eine optimierte Administration von BigBlueButton stärken die Integration externer Tools und Online-Formate. Erste Einsatzbereiche profitieren zudem vom neuen Bento-Dashboard-Layout, das für mehr Struktur und Übersicht sorgt.

Mit über 130 neuen Funktionen und Weiterentwicklungen bietet OpenOlat 20.2 eine erweiterte Grundlage für professionelle Qualifizierungs- und Weiterbildungsangebote in Unternehmen, Bildungsinstituti nen und Hochschulen.

Insgesamt umfasst OpenOlat 20.2 über 150 Verbesserungen. Die vollständigen Release Notes sind online

abrufbar: https://docs.openolat.org/de/release_notes/Release_notes_20.2/

Demo

Lernen Sie unseren neuen Release noch besser kennen an einer der kostenlosen OOteach Veranstaltungen! Programm und Anmeldung unter: https://www.openolat.com/services/support/ooteach/

eLearning Journal

OpenOlat wurde 2025 vom einschlägigen eLearning Journal getestet und mit der Note „SEHR GUT“ bewertet. Den vollständigen Testbericht finden Sie unter https://www.openolat.com/openolat-20-testbericht-elearning-journal/

Über OpenOlat

OpenOlat ist ein ausgereiftes webbasiertes Learning Management System für Lehre, Lernen, Bewertung, Kommunikation und Administration. OpenOlat steht für Open Online Learning And Training, und wird von Universitäten, Bildungsinstitutionen und Unternehmen weltweit eingesetzt, um E-Learning Inhalte bereit zu stellen, Wissen zu testen, kollaborative Arbeit in verschiedenen synchrone und asynchrone Lernszenarien zu ermöglichen und die Bildungsadministration zu vereinfachen.

Ein Baukastensystem bietet Kursautoren ein breites Spektrum didaktischer Möglichkeiten. Neben den didaktischen Möglichkeiten bietet OpenOlat viele Möglichkeiten um viele Lehr- und Lernbegleitende Prozesse digitalisiert zu unterstützen wie z.B. das integriertes Testwerkzeug mit Fragenpool und einem speziellen Prüfungsmodus, das Lektions- und Absenzenmanagement mit Stundenplan oder ein System für die umfassende Qualitätssicherung oder die Projektdokumentation.

Jede OpenOlat Installation ist individuell erweiterbar und kann damit organisatorischen Bedürfnissen angepasst und in bestehende IT-Strukturen eingebunden werden. Die auf minimalen Ressourcenverbrauch, Skalierung und Sicherheit konzipierte Architektur garantiert einen zuverlässigen Betrieb.

OpenOlat ist eine in Java implementierte Web-Applikation, die von frentix GmbH entwickelt und unter der Apache 2.0 Open Source Lizenz veröffentlicht wird. Das System ist eine Weiterentwicklung von OLAT, welches im Jahr 1999 an der Uni Zürich unter anderem von dem Gründer der Firma frentix initiiert wurde. Heute entwickelt frentix das System unter dem Namen OpenOlat als eigenständige und unabhängige Open Source Lösung weiter.

Über frentix GmbH

Die in Zürich ansässige Firma frentix GmbH ist als Spin-Off Firma der Uni Zürich entstanden. Sie ist spezialisiert auf das Entwickeln und den Betrieb von E-Learning- und Bildungsprodukten auf der Basis des Open Source Lernmanagement Systems „OpenOlat“.

Mit dem zweiten Produkt „Selectus“ bietet frentix zudem eine attraktive Lösung zur Unterstützung von akademischen Entscheidungsprozessen wie z.B. Faculty-Recruiting, Project Evaluation, Awards oder Grants Vergaben an.

frentix bietet Dienstleistungen rund um das E-Learning System OpenOlat und das Entscheidungstool Selectus an: Hosting, ASP, Betrieb, Support, Schulungen, Anpassung, Entwicklung und Beratung. Beide Produkte werden von frentix in-House entwickelt und auf Servern in der Schweiz betrieben.

