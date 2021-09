OPPORTUNITY – The power of resistance

„OPPORTUNITY“ ist der fulminante Auftakt einer packenden Thriller-Trilogie von Gabriele André. Inmitten der fantastischen Landschaft Brasiliens entfacht ein Kampf um Macht, Geld und Erfolg.

Die Autorin nimmt ihre Leserschaft auf eine spannende Reise auf die Insel „Queimada Grande“ in der Mandalay Region mit. Dort stoßen zwei Naturwissenschaftler auf ein mysteriöses Buch und wollen sein Geheimnis der Welt vorenthalten. Doch dann kommt alles anders.

Ein labiler und korrupter Polizei Leutnant versucht, dem Geheimnis auf die Spur zu kommen. Dabei wird er von einem narzisstischen Senator für seine Zwecke instrumentalisiert, damit dieser ungehindert Präsident der USA werden kann. Parallel dazu macht sich ein unwissender Archäologe auf die Suche nach seinem Partner und wird unwillkürlich in die mysteriöse Geschichte verwickelt. Dabei trifft er auf listige und gefährliche Personen. Ein abenteuerlicher Thriller rund um den ewigen Kampf Gut gegen Böse inmitten einer spannenden Szenerie in Brasilien.

Die Autorin Gabriele André stammt aus Wien. Neben dem Schreiben gehört ihre Liebe der Natur, insbesondere ihrem eigenen Garten, sowie ihren Katzen und dem Kochen. In der Ruhe ihres Anwesens findet sie ebenso die Inspiration für ihre Romane wie auf ihren zahlreichen Reisen durch Amerika und Südamerika. Gemeinsam mit ihrem Mann Wolfgang veröffentlicht sie nun den ersten Teil einer spannenden Thrillertrilogie.

„OPPORTUNITY" von Gabriele André, Wolfgang André ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-37084-5 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

