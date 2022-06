Optimismus beim Silber

Die Energiewende sorgt für starke Aussichten bei der Nachfrage nach Silber.

Nicht nur dieses Jahr, auch in den kommenden Jahren werden Investitionen vermehrt in den Klimawandel fließen. Ursächlich wirken einmal die Pandemie und zum anderen der Russland-Ukraine-Krieg. Das weltweit starke Wachstum bei der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen wird den Silberverbrauch deutlich ankurbeln. Silber sorgt in der Elektromobilität durch seine hohe Leitfähigkeit und seine Duktilität (Silber kann sich unter Schwerbelastung vor einem Bruch plastisch verformen) für Effizienz und auch für neue Fertigungsmaterialien. In einem Elektroauto stecken etwa 25 bis 50 Gramm Silber. Gerade erst haben die Abgeordneten des Europaparlaments einem Gesetzesentwurf – kein Verkauf mehr von neuen Verbrennern ab 2035 in der EU – zugestimmt. Diese Entscheidung steht wohl endgültig für die Wende zur Elektromobilität.

Die Photovoltaikbranche ist ein weiterer wichtiger Silberverbraucher. Aufgrund der steigenden Nachfrage dürfte der Silberpreis von Angebotsengpässen profitieren. Im Jahr 2021 ist die Branche um 13 Prozent gewachsen. Eher volatil ist die physische Nachfrage nach Silbermünzen und -barren. Immerhin war sie im vergangenen Jahr um 36 Prozent höher als im Vorjahr. Preislich dürfte Silber im Vergleich zu Gold historisch unterbewertet sein und als Anlage an Attraktivität gewinnen. Aus fundamentaler Sicht vermuten Analysten, dass längerfristig das Angebot nicht mit der Nachfrage wird Schritt halten können. Auch herrscht seit 2019 am Silbermarkt ein physisches Defizit. Da wäre ein Investment in Unternehmen mit Silber wie etwa MAG Silver oder Chesapeake Gold eine Idee.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=mtGsZHUDlbo&t=20s – baut bereits seit Ende 2020 Material beim Juanicipio-Projekt in Mexiko ab. Partner ist Fresnillo.

Chesapeake Gold – https://www.youtube.com/watch?v=ZQHD1y5fPuk&t=4s – besitzt Gold und auch Silber in seinen Projekten, die in Nord- und Südamerika liegen. Das Flaggschiffprojekt ist das Metates-Projekt.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -)

