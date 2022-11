Optionen für den Mehrfamilienhausverkauf

Darüber ob ein Globalverkauf oder die Aufteilung in einzelne Einheiten sinnvoll ist, beraten die Makler von NEUMANN Immobilien

Bei einem Mehrfamilienhausverkauf müssen mehrere Besonderheiten beachtet werden. Schließlich interessieren sich für ein Mehrfamilienhaus neben Privatpersonen möglicherweise auch Investoren, die gezielt angesprochen werden müssen. Die Immobilienmakler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH kennen sich nicht nur mit Immobilien-Marktpreisen bestens aus, sondern sie wissen auch, ob ein Globalverkauf oder die Aufteilung in einzelne Wohneinheiten für den Verkauf sinnvoller ist.

„Ein Globalverkauf geht in der Regel schneller über die Bühne“, meint Geschäftsführer Joachim Neumann, „dafür können Eigentümer manchmal einen höheren Verkaufspreis erzielen, wenn sie das Mehrfamilienhaus vor der Veräußerung in einzelne Einheiten aufteilen lassen“. Beide Optionen sind mit weiteren Vor- und Nachteilen verbunden, über die er und seine Mitarbeiter verkaufswillige Eigentümer aus Villingen-Schwenningen gerne auch persönlich informieren. „Dabei berücksichtigen wir immer die individuelle Situation“, so der Geschäftsführer, „ist ein Eigentümer dringend auf den Verkaufserlös angewiesen, ziehen wir zum Beispiel den Globalverkauf vor“.

Für Eigentümer, die nicht so dringend auf den Verkaufserlös angewiesen sind, kommt in einigen Fällen vor dem Verkauf die Aufteilung des Mehrfamilienhauses in einzelne Einheiten infrage. Dabei müssen unter anderem zahlreiche Unterlagen beschafft werden – wie zum Beispiel Aufteilungspläne, eine Abgeschlossenheitserklärung und eine Teilungserklärung. Zudem fallen für die Aufteilung Kosten an, weswegen sich diese lohnen muss. Die Makler der NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH wissen genau, ob das der Fall ist oder nicht.

Zudem kennen sie sich mit den Kaufpreisen und Mietspiegeln in Villingen-Schwenningen und in der Region bestens aus und halten die Entwicklungen des regionalen Immobilienmarkts stets im Blick. Verbessert sich die Infrastruktur in der Umgebung in der nächsten Zeit durch die Ansiedlung von Geschäften, Gesundheitseinrichtungen oder Gastronomie-Betrieben, kann beispielsweise schon ein höherer Kaufpreis angesetzt werden. Der Wert eines Mehrfamilienhauses lässt sich darüber hinaus in der Regel je höher ansetzen, desto mehr Grundstücksfläche noch bebaut werden darf.

Neben der Beratung führen Joachim Neumann und sein Team den Mehrfamilienhausverkauf vollständig für Eigentümer durch. Eigentümer, die sich kostenlos und unverbindlich zum umfangreichen Leistungsspektrum informieren möchten, erreichen die Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen telefonisch unter (0) 7720 / 31511.

Weitere Informationen zum Thema sowie zu Immobilie verkaufen Villingen Schwenningen, Immobilien Brigachtal, Haus verkaufen Dauchingen und mehr finden Interessierte auch auf https://www.immo-neu.de/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH

Herr Markus Neumann

Beethovenstr. 10

78054 Villingen-Schwenningen

Deutschland

fon ..: 0 77 20 / 3 15 11

fax ..: 0 77 20 / 3 51 98

web ..: https://www.immo-neu.de/

email : info@immo-neu.de

NEUMANN Immobilien & Grundbesitz GmbH ist „Ihr professioneller Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen“ und das bereits seit 1994! Die Firma wurde 1994 vom Finanzexperten Joachim Neumann und seiner Frau Ingrid Neumann gegründet. Seit 2013 wird der inhabergeführte Familienbetrieb von Sohn Markus Neumann, Prokurist und Immobilienmakler IHK, unterstützt. Damit liefert das Maklerunternehmen gebündelte Kompetenz für erfolgreiche Immobiliengeschäfte.

Pressekontakt:

wavepoint GmbH & Co. KG

Frau Maren Tönisen

Bonner Straße 12

51379 Leverkusen

fon ..: 0214 7079011

web ..: https://www.wavepoint.de

email : info@wavepoint.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

