optoteam.at – Top Beratung seit über 30 Jahren!

www.optoteam.at – Ihr Spezialist für NIKON Mikroskope, Optische Messtechnik und Kriminaltechnik

Optoteam Wien ist Ihr kompetenter Ansprechpartner für Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik in der Region. Unser Unternehmen verfügt über langjährige Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen. In der Mikroskopie bieten wir hochwertige Mikroskope und Zubehör für unterschiedlichste Anwendungen. Von biologischer Forschung bis zur Materialanalyse – bei uns finden Sie die passenden Lösungen. Unsere optische Messtechnik ermöglicht präzise Messungen und Analysen in verschiedenen Industriebereichen. Wir bieten innovative Geräte und Software, um Ihre Anforderungen zu erfüllen. Im Bereich Kriminaltechnik unterstützen wir Ermittlungsbehörden und forensische Labore mit spezialisierten Instrumenten und Technologien zur Spurensicherung und Analyse.

Unsere Produkte zeichnen sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit aus. Unser erfahrenes Team steht Ihnen mit Fachwissen und persönlicher Beratung zur Seite. Vertrauen Sie Optoteam Wien als Ihrem Partner für Mikroskopie (Verkauf, Wartung, Service und Reparatur), optische Messtechnik und Kriminaltechnik. Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen und Herausforderungen zu meistern. Unser Angebot bei Optoteam Wien geht über den Verkauf von Geräten hinaus. Wir bieten auch Schulungen und Unterstützung bei der Einrichtung und Anwendung unserer Produkte. Unser Ziel ist es, sicherzustellen, dass Sie das Beste aus Ihrer Ausrüstung herausholen können. Wir arbeiten eng mit renommierten Herstellern wie z.B. Nikon zusammen, um Ihnen innovative Technologien und Lösungen anzubieten.

Dabei legen wir großen Wert auf aktuelle Entwicklungen und Trends in den Bereichen Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik. Kundenzufriedenheit steht bei uns an erster Stelle. Wir sind stolz darauf, langfristige Beziehungen zu unseren Kunden aufzubauen und Ihnen jederzeit mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Wenn Sie Expertise und hochwertige Produkte im Bereich Mikroskopie, optische Messtechnik und Kriminaltechnik benötigen, sind wir Ihr zuverlässiger Partner. Kontaktieren Sie Optoteam Wien noch heute, um mehr über unsere Dienstleistungen und Produkte zu erfahren. Wir freuen uns darauf, Ihnen weiterzuhelfen.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OPTOTEAM Präzisionsinstrumente Vertriebsgesellschaft m.b.H.

Herr David Girardi-Brenner

Mosetiggasse 3

1230 Wien

Österreich

fon ..: +431484 49 00

web ..: https://www.optoteam.at/kontakt-anfahrt/impressum/

email : office@optoteam.at

