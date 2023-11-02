OR Royalties gibt den Erwerb eines Portfolios von Royalty-Vermögenswerten bekannt, einschliesslich einer 1,5 %-NSR-Royalty auf die in Betrieb befindliche San Gabriel-Mine von Buenaventura

Montréal, 18. Februar 2026 – OR Royalties Inc. (OR Royalties oder das Unternehmen) (OR: TSX & NYSE) freut sich bekannt zu geben, dass es eine endgültige Vereinbarung mit verbundenen Unternehmen von Gold Fields Limited (Gold Fields) über den Erwerb eines hochwertigen Portfolios von Edelmetall-Vermögenswerten (das Portfolio) geschlossen hat, das aus acht Lizenzgebühren besteht, für einen Gesamtpreis von 115 Millionen Dollar (der Kaufpreis), , dessen Kernstück eine Lizenzgebühr in Höhe von 1,5 % der Nettoschmelzerückgabe (NSR) für die produzierende Gold- und Silbermine San Gabriel (San Gabriel) der Compañía de Minas Buenaventura SAA (Buenaventura) in der Provinz General Sánchez Cerro in der Region Moquegua in Peru ist (die Transaktion). Die angegebenen Beträge sind in US-Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.

HIGHLIGHTS DER TRANSAKTION

– Sofortige Erhöhung der erwarteten Goldäquivalent-Unzen (GEO): Die Transaktion, die auf einer NSR-Lizenzgebühr von 1,5 % für die neu in Betrieb genommene Gold- und Silbermine San Gabriel von Buenaventura in Peru basiert, erhöht die von OR Royalties für 2026 erwarteten GEO-Lieferungen sofort.

– Branchenführendes Wachstum der GEO-Lieferungen: Die Transaktion trägt auch zu den Wachstumsaussichten von OR Royalties bei, mit einer prognostizierten GEO-Liefermenge von 80.000 bis 90.000 GEOs im Jahr 2026 (einschließlich San Gabriel), und einem erwarteten Wachstum auf 120.000 bis 135.000 GEOs im Jahr 2030 (einschließlich San Gabriel und Nkran von Galiano Gold Inc. (Galiano)), was einem erwarteten Wachstum der GEO-Lieferungen von etwa 50 % in diesem Zeitraum entspricht, ohne dass dafür zusätzliches Kapital erforderlich ist.

– Hinzufügung spannender Entwicklungs- und Explorationsaktiva in Tier-1-Bergbaugebieten: Das Portfolio umfasst eine 2,0 %ige NSR-Lizenzgebühr für das schnell voranschreitende und bereits produzierende Entwicklungsprojekt Paris von Torque Metals Ltd. (Torque) in Westaustralien sowie eine 2,5 %ige Nettogewinnbeteiligung (NPI) für das JOY-Distrikt-Explorationsprojekt von Freeport McMoRan Inc. (Freeport) und Amarc Resources Ltd.(Amarc) im JOY-Distrikt in British Columbia (zu dem auch die jüngste AuRORA-Entdeckung gehört); und

– Beibehaltung des Schwerpunkts auf Edelmetallen: Das Portfolio, das überwiegend aus Gold- und Silberaktiva besteht, verschafft OR Royalties ein zusätzliches Engagement in Edelmetallen.

ERWORBENE VERMÖGENSWERTE

San Gabriel 1,5 % NSR-Lizenzgebühr sorgt für sofortige GEOs und Cashflow

– Buenaventura gab bekannt, dass San Gabriel am 23. Dezember 2025 sein erstes Gold (und Silber) gefördert hat, wobei die kommerzielle Produktion voraussichtlich im Jahr 2026 erreicht wird.

– Ein am 23. April 2025 veröffentlichter SK-1300-Bericht gibt an, dass die gesamten nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven unter Tage in San Gabriel auf 15,3 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 3,71 g/t Gold (Au) und 6,32 g/t Silber (Ag) geschätzt, die 1,8 Millionen Unzen (Moz) Au und 3,1 Moz Ag enthalten. Die geschätzten Mineralreserven reichen für eine aktuelle Lebensdauer der Mine von 14,6 Jahren.

– Der Durchsatz der Mühle in San Gabriel soll von 2.000 Tonnen pro Tag (tpd) im Jahr 2026 auf 3.100 tpd ab 2028 steigen, bis die geplante Erweiterung gegen Ende dieses Jahrzehnts abgeschlossen ist und die Produktionsrate weiter auf 4.000 tpd erhöht wird.

o Die Produktionsprognose von Buenaventura, die in der Präsentation zum Investorentag im November 2025 für San Gabriel dargelegt wurde, umfasst 75-80 Tausend Unzen (koz) Au im Jahr 2026, 90-95 koz Au im Jahr 2027 und 95-110 koz Au ab 2028.

– Buenaventura ist ein erfahrenes peruanisches Bergbau- und Projektentwicklungsunternehmen, das mehrere Anlagen im gesamten Land Peru betreibt, wobei San Gabriel nun seine vierte produzierende Mine ist.

– Peru ist ein bewährter und etablierter Bergbaustandort und einer der führenden Goldförderstaaten. Nach Angaben des World Gold Council lag Peru 2024 weltweit aufPlatz 9 der Goldproduzenten und auf Platz 1unter den südamerikanischen Ländern.

Die Nkran-NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % sorgt für zusätzliches Wachstum im Hinblick auf die 5-Jahres-Prognose von OR Royalties

– Galianos Nkran ist eine bedeutende Erweiterung einer Satellitenlagerstätte in seiner Flaggschiff-Goldmine Asanko in Ghana, wobei die bedeutende Produktion in Nkran gegen Ende dieses Jahrzehnts anlaufen soll.

– Wie im technischen Bericht 2023 beschrieben, ist Nkran als konventioneller Tagebau-Pushback in einer bereits in Betrieb befindlichen Mine geplant, mit nachgewiesenen und wahrscheinlichen Mineralreserven von 10,6 Mio. Tonnen bei einem Durchschnittsgehalt von 1,67 g/t Au, die etwa 571.000 Unzen Au enthalten.

– Die NSR-Lizenzgebühr in Höhe von 1,0 % ist nach der ersten Produktion von 100.000 Unzen Gold zu entrichten, ist jedoch auf 447.000 Unzen Gold begrenzt, was nach den von Galiano vorgelegten Plänen bedeutet, dass OR Royalties in den Kalenderjahren 2029 und 2030 voraussichtlich jeweils etwa 2.000 bis 2.500 GEOs erhalten würde.

Die 2,0 %ige NSR-Lizenzgebühr für Paris bietet zusätzliches Engagement in einem spannenden Entwicklungsprojekt in Westaustralien, das Parallelen zur Dalgaranga-Mine von Ramelius Resources Ltd. aufweist.

– Das Goldprojekt Paris von Torque ist ein fortgeschrittenes Explorations- und Erschließungsprojekt in Westaustralien, das über erteilte Bergbaulizenzen verfügt und von Autobahnen, Eisenbahnlinien sowie Strom- und Wasserinfrastruktur durchzogen ist.

– Paris liegt 12 km südöstlich der St. Ives-Mine von Gold Fields und 10 km östlich der Higginsville-Mine von Westgold Resources Ltd. und profitiert von zwei wichtigen nahe gelegenen Verarbeitungsanlagen, die mit Lkw erreichbar sind.

– Torque veröffentlichte am 18. September 2024 eine JORC-konforme Mineralressourcenschätzung (MRE) für Paris, die 606 Tausend Tonnen (kt) angezeigte Ressourcen mit einem Gehalt von 3,2 g/t Au und einem Gehalt von 63 Koz Au sowie 1.912 kt abgeleitete Ressourcen mit einem Gehalt von 3,0 g/t Au und einem Gehalt von 187 Koz Au umfasst.

– Seit der MRE 2024 wurden mehrere Erweiterungen und neue Zonen entdeckt, darunter:

o 5,0 Meter (m) mit 15,2 g/t Au in 114,0 m vertikaler Tiefe bei HHH, bekannt gegeben am 13. November 2025;

o 12,0 m mit 6,2 g/t Au in 418,0 m vertikaler Tiefe bei Paris Main, bekannt gegeben am 23. Oktober 2025;

o 6,0 m mit 7,1 g/t Au in 233,0 m vertikaler Tiefe bei Paris Main, bekannt gegeben am 22. September 2025;

– Torque hat im Dezember 2025 erfolgreich 16,2 Millionen AUD aufgebracht, um eine aggressive Mehrfachbohrkampagne für das Kalenderjahr 2026 sowie erste Machbarkeitsstudien und Bewertungen von Produktionswegen unter Nutzung der Torque gewährten Bergbaulizenzen in Paris und der nahe gelegenen Infrastruktur zu finanzieren; und

– Am 29. Januar 2026 gab Torque bekannt, dass es mit der Erschließung des Bergwerks und den Genehmigungsverfahren begonnen hat, um die Anträge beim Ministerium für Bergbau, Erdöl und Exploration zu unterstützen. Dies geschieht im Hinblick auf die Bewertung von Szenarien für die Lohnverarbeitung von Möglichkeiten für flache Tagebaubetriebe.

Die 2,5 %ige NPI-Lizenzgebühr von JOY bietet Zugang zu einer der spannendsten Entdeckungen der letzten Zeit in Kanada und ergänzt die bestehenden Lizenzgebühren im Portfolio von OR Royalties.

– Das Joint Venture von Freeport und Amarc im JOY-Distrikt (das Joint Venture) ist ein Kupfer-Gold-Explorationsprojekt im Frühstadium, das sich über einen ganzen Distrikt erstreckt und die AuRORA-Entdeckung (AuRORA) beherbergt. und befindet sich in British Columbia, Kanada, nur 30 Kilometer nördlich des Kemess-Projekts von Centerra Gold Inc., das eine Mühle mit einer Kapazität von 50.000 Tonnen pro Tag beherbergt, die derzeit gewartet und instand gehalten wird.

– Freeport hat sich durch die Finanzierung von Explorationsprogrammen eine anfängliche Beteiligung von 60 % an dem Joint Venture gesichert und hat nun beschlossen, mit Phase 2 fortzufahren (in dieser nächsten Phase muss Freeport weitere 75 Millionen CAD investieren, um eine weitere Beteiligung von 10 % zu erwerben, sodass sich die Gesamtbeteiligung auf 70 % beläuft).

– AuRORA zeichnet sich durch seine erste Entdeckungsbohrung aus, die am 17. Januar 2025 bekannt gegeben wurde und 108 m mit 3,09 g/t Au, 0,82 % Cu und 9 g/t Ag ergab, wobei nachfolgende Bohrungen eine oberflächennahe goldreiche Kupfer-Porphyr-Mineralisierung bestätigten.

– Das Joint Venture hat die Möglichkeit, jederzeit 50 % der 2,5 % NPI für 2,5 Millionen C$ zurückzukaufen.

– OR Royalties besitzt bereits eine NSR-Lizenzgebühr von 1,0 % für die westliche Erweiterung von AuRORA innerhalb des Shasta-Projekts, das von TDG Gold Corp. vorangetrieben wird.

Zusätzliche Lizenzgebühren und Gegenleistungen, die von OR Royalties erworben werden

– Das Portfolio umfasst außerdem drei weitere Lizenzgebühren, darunter eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für die Warrida Well-Konzessionen von Northern Star Resources Ltd. in Westaustralien, eine NSR-Lizenzgebühr von 2,0 % für das Kupferexplorationsprojekt Woodjam von Vizsla Copper Corp. in British Columbia und eine NSR-Lizenzgebühr von 0,5-1,0 % für das Lithiumprojekt Kambalda von Mineral Resources Ltd. in Westaustralien.

– Schließlich wurden OR Royalties im Rahmen des Portfolioerwerbs bestimmte Rechte gewährt, darunter ein Vorkaufsrecht (Right-of-First-Offer, ROFO) auf die 2,0 %ige NSR-Lizenzgebühr von Gold Fields für das Suhanko-Platingruppenmetallprojekt (PGM) von CD Capital Natural Resources Fund III in Lappland, Finnland. Derzeit wird eine Machbarkeitsstudie zur Bewertung eines Tagebau-Szenarios in Suhanko durchgeführt, da das Projekt eine der weltweit größten PGM-Ressourcen außerhalb Russlands und des afrikanischen Kontinents beherbergt.

Galiano Deferred Payments von OR Royalties übernommen

– Unabhängig vom Portfolio hat OR Royalties zugestimmt, Gold Fields zusätzlich 52 Millionen Dollar zu zahlen, im Austausch für aufgeschobene Zahlungsverpflichtungen in Höhe von insgesamt 60 Millionen Dollar, die von Galiano wie folgt zu zahlen sind:

– 30 Millionen Dollar bis spätestens 31. Dezember 2026; und

– 30 Millionen Dollar bei einer Gesamtproduktion von 100.000 Unzen Gold aus Nkran.

Jason Attew, President und CEO von OR Royalties, kommentierte: Diese Akquisition ist ein strategischer Gewinn für OR Royalties, der durch sofortige GEOs und Cashflows aus der San Gabriel-Mine abgesichert ist. Wir sind stolz darauf, mit Buenaventura zusammenzuarbeiten, wenn San Gabriel 2026 anläuft und sowohl kurzfristige Einnahmen als auch langfristiges Expansionspotenzial bietet. Über dieses wichtige Asset hinaus vertieft das Portfolio unsere Wachstumspipeline mit Galianos Nkran- und Torques Paris-Entwicklungsprojekt in Australien. Es konsolidiert auch strategisch unsere Präsenz im vielversprechenden JOY-Distrikt in British Columbia, indem es eine neue NPI auf der hochgradigen AuRORA-Entdeckung mit unserer bestehenden Lizenzgebühr auf der westlichen Erweiterung von AuRORA kombiniert.

Quellen für technische Informationen:

San Gabriel

– buenaventura.com/wp-content/uploads/2025/02/BVN-Investor-Day-2025.pdf

– www.sec.gov/Archives/edgar/data/1013131/000141057825001056/tmb-20241231xex96d2.pdf

Nkran

– s203.q4cdn.com/835664992/files/doc_financials/2025/q4/Q4-25-Conf-Call_FINAL.pdf

– galianogold.com/operations/reserves-and-resources/default.aspx

– s203.q4cdn.com/835664992/files/doc_downloads/ni-43-101-technical-report-and-feasibility-study-for-agm-ghana-effective-2022-12-31-final.pdf

Paris

– api.investi.com.au/api/announcements/tor/adbb5367-d70.pdf

– api.investi.com.au/api/announcements/tor/883e33c0-908.pdf

– api.investi.com.au/api/announcements/tor/7aca7715-e94.pdf

– api.investi.com.au/api/announcements/tor/6bd91a2e-063.pdf

– api.investi.com.au/api/announcements/tor/f7930e3a-434.pdf

JOY

– amarcresources.com/site/assets/files/5985/september-4-2025-rev.pdf

– amarcresources.com/site/assets/files/5949/january_17_2025_f.pdf

– tdggold.com/wp-content/uploads/2025/09/TDGNR2025-19_AuWest_Hole1.pdf

– tdggold.com/wp-content/uploads/2025/10/TDGNR2025-20_Hole23457.pdf

Qualifizierte Person

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Guy Desharnais, Ph.D., P.Geo., Vice President, Project Evaluation bei OR Royalties Inc., geprüft und genehmigt, der eine qualifizierte Person im Sinne der National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) ist.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenz- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einer einzigen produzierenden Anlage auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzen, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Eckpfeiler-Asset, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (647) 477-2087

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse, aktualisierte Prognosen zu GEO-Lieferungen, Vorteile für OR Royalties, die sich voraussichtlich aus der Akquisition ergeben werden, Wachstum, Lebensdauer der Mine und Produktionspläne der Betreiber sowie die erwarteten Entwicklungs- und Wachstumskatalysatoren, die von den Betreibern der Grundstücke, an denen das Unternehmen beteiligt ist, rechtzeitig erreicht werden sollen, einschließlich der Produktionssteigerung in San Gabriel (einschließlich der erwarteten Steigerung des Durchsatzes der Mühle), der rechtzeitigen Entwicklung des Nkran-Projekts, anderer Entwicklungs- und Produktionsschätzungen, dass das Unternehmen seine Prognose für 2025 und seinen 5-Jahres-Ausblick erfüllen wird. Darüber hinaus sind Aussagen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen sowie Goldäquivalentunzen zukunftsgerichtete Aussagen, da sie implizite Bewertungen auf der Grundlage bestimmter Schätzungen und Annahmen beinhalten und keine Gewähr dafür gegeben werden kann, dass die Schätzungen realisiert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell, geplant und ähnlichen Ausdrücken oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können daher erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören unter anderem (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Stream oder andere Beteiligungen (zusammenfassend als Beteiligung bezeichnet) hält; Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, den Bau, die Aufnahme der Produktion, die Hochfahrphase (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Abweichungen in der Produktionsrate und im Produktionszeitplan von den Mineralressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Abweichungen in der Umwandlungsrate von Mineralressourcen in Mineralreserven und der Fähigkeit, Mineralressourcen zu ersetzen, (e) dem ungünstigen Ausgang von Streitigkeiten oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Eigentumsrechte, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Unsicherheiten im Zusammenhang mit der Exploration, Erschließung und dem Abbau, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Hangrutsche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) in Bezug auf andere externe Faktoren: (a) Schwankungen der Preise der Rohstoffe, die die Lizenzgebühren, Streams, Abnahmen und Investitionen von OR Royalties beeinflussen, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollbarrieren, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzierungssystemen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in einem der Länder, in denen sich Grundstücke befinden, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält oder über die diese gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeinen wirtschaftlichen, marktbezogenen oder geschäftlichen Bedingungen und (f) die Reaktionen der zuständigen Regierungen auf Ausbrüche von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit dieser Reaktionen sowie die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die Finanzlage von OR Royalties; (iii) in Bezug auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die sich OR Royalties bieten oder nicht bieten oder die von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration erworbener Vermögenswerte oder (c) die Feststellung des PFIC-Status von OR Royalties. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben wesentlicher Veränderungen der laufenden Erträge und Vermögenswerte von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, sowie in Bezug auf Immobilien, an denen OR Royalties eine Beteiligung hält, (i) die Fortführung des Betriebs der Grundstücke durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Grundstücke in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) im Einklang steht, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen der Eigentümer oder Betreiber dieser zugrunde liegenden Grundstücke (einschließlich der Erwartungen hinsichtlich der Erschließung von zugrunde liegenden Grundstücken, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteiligen Entwicklungen in Bezug auf bedeutende Grundstücke, (iv) die Richtigkeit der Aussagen und Schätzungen der Eigentümer und Betreiber in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans zur Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im aktuellen Jahresinformationsformular von OR Royalties, das auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und zusätzliche allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthält. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht vollständig ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die damit verbundenen Unsicherheiten und Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Annahmen angemessen sind, kann jedoch keine Gewähr dafür übernehmen, dass diese Erwartungen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse und sollten nicht übermäßig berücksichtigt werden. In dieser Pressemitteilung stützt sich OR Royalties auf Informationen, die von anderen Emittenten und Dritten in Bezug auf seine Vermögenswerte öffentlich bekannt gegeben wurden, und übernimmt daher keine Haftung für solche öffentlichen Bekanntgaben Dritter. Diese Aussagen gelten nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. OR Royalties übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

OR Royalties Inc.

Jason Attew

1100 Av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

Kanada

email : corporatesecretary@orroyalties.com

Pressekontakt:

OR Royalties Inc.

Jason Attew

1100 Av. des Canadiens-de-Montreal

H3B 2S2 Montreal, QC

email : corporatesecretary@orroyalties.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Impulsbücher: Wie Technikgeschichten Nachwuchsförderung und Kundenbindung zugleich stärken MICE Konjunktur Index Hotel: Positive Erwartungen für 2026