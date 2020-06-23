  • OR Royalties gibt die Abstimmungsergebnisse seiner Jahreshauptversammlung bekannt

    Montreal, 7. Mai 2026 / IRW-Press / OR Royalties Inc. (die Gesellschaft oder OR Royalties) (OR: TSX & NYSE) (- www.commodity-tv.com/play/or-royalties-record-revenue-new-deals-and-more/ -) gibt bekannt, dass auf der am 7. Mai 2026 abgehaltenen Jahreshauptversammlung alle sieben Kandidaten, die in der am 16. April 2026 bei den Aufsichtsbehörden eingereichten Informationsbroschüre der Geschäftsführung (die Broschüre) aufgeführt waren, zu Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft gewählt wurden. Auf der Versammlung waren 153.620.646 Stammaktien anwesend oder vertreten, was 81,96 % der am 27. März 2026, dem Stichtag für die Versammlung, ausgegebenen und im Umlauf befindlichen 187.441.610 Stammaktien entspricht.

    Wahl der Verwaltungsratsmitglieder

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen wurden die folgenden Personen bis zur nächsten Jahreshauptversammlung zu Mitgliedern des Verwaltungsrats der Gesellschaft gewählt, mit folgenden Ergebnissen:

    BESCHLUSS Nr 1 Abgegebene Stimmen Prozentualer Anteil Stimmen Prozentanteil (%)
    Name der Kandidaten DAFÜR (%) der abgegebenen ENTHALTEN der abgegebenen
    Stimmen Stimmen
    FÜR ENTHALTEN
    Jason Attew 143.980.775 99,25 1.091.349 0,75
    Patrick Godin 144.963.193 99,92 108.931 0,08
    Pierre Labbé 135.463.268 93,38 9.608.856 6,62
    Wendy Louie 143.806.354 99,13 1.265.770 0,87
    Norman MacDonald 135.121.442 93,14 9.950.682 6,86
    Candace MacGibbon 143.812.866 99,13 1.259.258 0,87
    Kevin Thomson 143.834.168 99,15 1.237.956 0,85

    Bestellung und Vergütung des Wirtschaftsprüfers

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der Abstimmung durch Handzeichen wurde PricewaterhouseCoopers, LLP, Chartered Professional Accountants, zum unabhängigen Wirtschaftsprüfer der Gesellschaft für das kommende Jahr bestellt, und die Verwaltungsratsmitglieder wurden ermächtigt, dessen Vergütung festzulegen, mit folgendem Ergebnis:

    BESCHLUSS Nr 2 Abgegebene Stimmen Prozentanteil (%) Stimmen Prozentanteil (%)
    DAFÜR der abgegebenen ENTHALTEN der abgegebenen Stimmen
    Stimmen ENTHALTEN
    DAFÜR
    Bestellung und Vergütung des 153.304.424 99,79 316.222 0,21
    Abschlussprüfers

    Genehmigung der Fortführung des zweiten geänderten und neu gefassten Aktionärsrechtsplans der Gesellschaft

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen bezüglich der Annahme eines ordentlichen Beschlusses zur Genehmigung der Fortführung des zweiten geänderten und neu gefassten Aktionärsrechtsplans der Gesellschaft ergaben sich folgende Ergebnisse:

    BESCHLUSS Nr 3 Abgegebene Stimmen Prozentualer Anteil (%) Abgegebene Stimmen Prozentanteil (%)
    DAFÜR der abgegebenen GEGEN der abgegebenen Stimmen
    Stimmen GEGEN
    DAFÜR
    Ordentlicher Beschluss zur Genehmigung der 139.768.786 96,34 5.303.335 3,66
    Fortführung des zweiten geänderten und neu
    gefassten Aktionärsrechteplans der
    Gesellschaft

    Beratender Beschluss zur Vergütung der Führungskräfte

    Auf der Grundlage der bei der Gesellschaft eingegangenen Vollmachten und der durch Handzeichen abgegebenen Stimmen zur Annahme eines beratenden Beschlusses, mit dem der Ansatz der Gesellschaft zur Vergütung der Führungskräfte gebilligt wird, ergaben sich folgende Ergebnisse:

    BESCHLUSS Nr 4 Abgegebene Stimmen Prozentualer Anteil Abgegebene Stimmen Prozentanteil (%)
    DAFÜR (%) der abgegebenen GEGEN der abgegebenen Stimmen
    Stimmen GEGEN
    DAFÜR
    Beratender Beschluss zur Vergütung der 138.654.502 95,58 6.417.619 4,42
    Geschäftsleitung

    Über OR Royalties Inc.

    OR Royalties ist ein auf Edelmetall-Lizenzgebühren und -Streams spezialisiertes Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete konzentriert, definiert als Kanada, die Vereinigten Staaten und Australien. OR Royalties nahm seine Tätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernobjekt gestützt, nämlich die 3-5-prozentige Netto-Schmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., eine der weltweit größten Goldminen.

    Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

    Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.:

    Grant Moenting
    Vizepräsident, Kapitalmärkte
    Mobil: (365) 275-1954
    E-Mail: gmoenting@orroyalties.com

    Heather Taylor
    Vizepräsidentin für Nachhaltigkeit und Kommunikation
    Tel.: (647) 477-2087
    E-Mail: htaylor@orroyalties.com

    In Europa

    Swiss Resource Capital AG
    Marc Ollinger
    info@resource-capital.ch
    www.resource-capital.ch

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    OR Royalties Inc.
    Info
    1100 Av. des Canadiens-de-Montreal
    H3B 2S2 Montreal, QC
    Kanada

    email : info@orroyalties.com

    Pressekontakt:

    OR Royalties Inc.
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    H3B 2S2 Montreal, QC

    email : info@orroyalties.com


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