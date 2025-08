OR Royalties gibt Dividende für das Dritte Quartal 2025 bekannt

(Montreal, 5. August 2025) – OR Royalties Inc. (das Unternehmen oder OR Royalties) (OR: TSX & NYSE) – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/osisko-gold-royalties-ltd/ – gibt bekannt, dass der Verwaltungsrat eine Dividende für das dritte Quartal 2025 in Höhe von 0,055 US-Dollar pro Stammaktie genehmigt hat. Die Dividende wird am 15. Oktober 2025 an die Aktionäre ausgezahlt, die zum Geschäftsschluss am 30. September 2025 im Aktienregister eingetragen sind. Diese Dividende ist eine berechtigte Dividende im Sinne des Income Tax Act (Kanada).

Für Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada wird der Gegenwert in kanadischen Dollar auf der Grundlage des von der Bank of Canada am 30. September 2025 veröffentlichten Tageskurses ermittelt.

Das Unternehmen möchte seine Aktionäre außerdem daran erinnern, dass es einen Dividendenreinvestitionsplan (der Plan) eingeführt hat. Aktionäre mit Wohnsitz in Kanada und den Vereinigten Staaten können sich für die Teilnahme an dem Plan im Zusammenhang mit der Dividende entscheiden, die am 15. Oktober 2025 an die am 30. September 2025 registrierten Aktionäre ausgezahlt wird. Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Website des Unternehmens unter orroyalties.com/dividends/drip/.

Infolge der von den Aktionären im Mai dieses Jahres genehmigten Änderung des Firmennamens wurde dem Unternehmen eine neue CUSIP-Nummer zugewiesen. Daher müssen nicht registrierte wirtschaftliche Anteilseigner sich möglicherweise neu registrieren, um weiterhin am DRIP teilnehmen zu können, und sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut, das ihre Stammaktien hält, wenden, um sich über die Auswirkungen der Änderung der CUSIP-Nummer und etwaige Maßnahmen zu informieren, die erforderlich sind, um weiterhin am DRIP teilnehmen zu können.

Nicht registrierte wirtschaftliche Eigentümer, die am Programm teilnehmen möchten, sollten sich an ihren Finanzberater, Broker, Wertpapierhändler, ihre Bank oder ein anderes Finanzinstitut wenden, das ihre Stammaktien hält, um sich über die geltende Anmeldefrist zu informieren und die Anmeldung zum Programm zu beantragen. Weitere Informationen zur Anmeldung oder bei sonstigen Fragen erhalten Sie von unserer Transferstelle unter der Telefonnummer 1-800-387-0825 (gebührenfrei in Kanada) oder untershareholderinquiries@tmx.com .

Die Teilnahme am Plan befreit die Aktionäre nicht von der Steuerpflicht für Dividenden, die im Rahmen des Plans in Stammaktien reinvestiert werden. Aktionäre sollten sich hinsichtlich der steuerlichen Auswirkungen ihrer Teilnahme am Plan unter Berücksichtigung ihrer individuellen Situation an ihren Steuerberater wenden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder einer anderen Rechtsordnung dar.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties ist ein Edelmetall-Lizenzgebühren- und Streaming-Unternehmen, das sich auf Tier-1-Bergbaugebiete in Kanada, den Vereinigten Staaten und Australien konzentriert. OR Royalties nahm seine Geschäftstätigkeit im Juni 2014 mit einem einzigen produzierenden Vermögenswert auf und verfügt heute über ein Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und ähnlichen Beteiligungen. Das Portfolio von OR Royalties wird durch sein Kernstück, die 3-5 %ige Nettoschmelzabgabe auf den Canadian Malartic Complex von Agnico Eagle Mines Ltd., einer der größten Goldminen der Welt, gestützt.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B 2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc.

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Tel.: (514) 940-0670 x116

Mobil: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Tel.: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze angesehen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfordern naturgemäß, dass das Unternehmen bestimmte Annahmen trifft, und beinhalten zwangsläufig bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantien für die zukünftige Entwicklung. In dieser Pressemitteilung können diese zukunftsgerichteten Aussagen unter anderem Kommentare zu den Direktoren und Führungskräften des Unternehmens, Informationen darüber, dass alle Bedingungen für die Zahlung der Dividende erfüllt sein werden und dass diese Dividende weiterhin eine berechtigte Dividende im Sinne des Income Tax Act (Kanada) sein wird, enthalten. Wörter wie können, werden, würden, könnten, erwarten, glauben, planen, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, fortsetzen oder die Verneinung oder vergleichbare Begriffe sowie Begriffe, die üblicherweise in der Zukunftsform oder im Konditional verwendet werden, sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Die in zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Annahmen, die bei der Erstellung einer Schlussfolgerung oder einer Prognose oder Vorhersage zugrunde gelegt wurden, darunter auch die Annahme, dass die Finanzlage des Unternehmens günstig bleiben wird. Das Unternehmen hält seine Annahmen auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen für angemessen, weist jedoch darauf hin, dass seine Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, sich letztendlich als unrichtig erweisen können, da sie Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die das Unternehmen und seine Geschäftstätigkeit beeinflussen.

Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren und Annahmen, die den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, finden Sie im Abschnitt Risikofaktoren im aktuellen Jahresbericht von OR Royalties, der bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wurde und elektronisch unter dem Profil des Emittenten OR Royalties auf SEwww.sedarplus.com DAR+ unter www.sedarplus.com sowie bei der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) und elektronisch unter dem Profil des Emittenten OR Royalties auf SEDAR unter Securities and Exchange Commission eingereicht wurde und elektronisch unter dem Profil des Emittenten OR Royalties auf EDGAR unter www.sec.gov . verfügbar istDie hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die Erwartungen von OR Royalties zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung wider und können nach diesem Zeitpunkt Änderungen unterliegen. OR Royalties lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

