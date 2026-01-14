OR Royalties: Rekordergebnisse für 2025 und Kauf weiterer Lizenzgebühren!

Während sich Gold und Silber trotz Volatilität auf einem insgesamt starken Niveau behaupten, meldet OR Royalties Rekordergebnisse für 2025 und sichert sich zusätzliche Lizenzgebühren auf…

…mehrere hochwertige Projekte.

Anzeige/Werbung – Dieser Artikel erscheint im Auftrag von OR Royalties Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit OR Royalties Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 18.03.2026, 05:45 Uhr Europa/Berlin

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

allen teils Korrekturen der jüngeren Vergangenheit zum Trotz behaupten sich Gold und Silber weiterhin auf einem hohen Niveau. Gold profitiert dabei von seiner Rolle als Krisen- und Reservewert, Silber zusätzlich von seiner industriellen Bedeutung. Genau diese Kombination schafft für ausgewählte Royalty-Gesellschaften ein konstruktives Umfeld. Silber hat nach seinem starken Anstieg seit Frühjahr 2025 zwar deutlich geschwankt, strukturell bleibt der Markt jedoch angespannt.

Alles in allem zeigt sich: Beide Edelmetalle bleiben trotz Rücksetzern in einem langfristig starken Umfeld.

Die Dynamik speist sich aus mehreren Faktoren!

Die Reserven der brasilianischen Zentralbank zum Beispiel bestanden zuletzt rund 6 % aus Gold, während die Bundesbank Gold mit rund zwei Dritteln der Währungsreserven deutlich höher gewichtet. Mit anderen Worten: Der Trend zur Diversifizierung der Reserven und zur geringeren Dollar-Abhängigkeit bleibt ein wichtiger Nachfragefaktor für Gold.

Silber wiederum spielt…

Lesen Sie hier gerne mehr.

Viele Grüße und maximalen Erfolg bei Ihren Investments,

Ihr

Jörg Schulte

Quellen: LBMA, World Gold Council, Silver Institute, Fraser Institute, Galiano Gold, Reuters, OR Royalties Inc., Intro-Bild: stock.adobe.com.

LBMA – Precious Metal Prices: https://www.lbma.org.uk/prices-and-data/precious-metal-prices#/

World Gold Council / Bundesbank – Goldreserven und Goldanteil an den Reserven: https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country | https://www.bundesbank.de/en/tasks/topics/the-development-of-the-bundesbank-s-gold-reserves-647196

World Gold Council – Central bank gold statistics / Brazil: https://www.gold.org/goldhub/gold-focus/2026/01/central-bank-gold-statistics-buying-momentum-continues-november

Reuters – China’s central bank extends gold buying to 16th month: https://de.tradingview.com/news/reuters.com%2C2026%3Anewsml_L1N3ZV01A%3A0-china-s-central-bank-extends-gold-buying-to-16th-month/

Silver Institute – Global Silver Investment to Remain Strong in 2026 Against the Backdrop of a Sixth Consecutive Annual Market Deficit: https://silverinstitute.org/global-silver-investment-to-remain-strong-in-2026-against-the-backdrop-of-a-sixth-consecutive-annual-market-deficit/

OR Royalties / Fraser Institute / Reuters Ghana: https://orroyalties.com/or-royalties-reports-record-2025-results-and-provides-2026-geo-delivery-guidance-and-new-5-year-outlook/ | https://orroyalties.com/or-royalties-announces-acquisition-of-additional-royalties-on-spring-valley-in-nevada/ | https://orroyalties.com/or-royalties-announces-acquisition-of-a-portfolio-of-royalty-assets-including-a-1-5-nsr-royalty-on-buenaventuras-producing-san-gabriel-mine/ | https://orroyalties.com/or-royalties-acquires-additional-1-0-nsr-royalty-on-the-namdini-gold-mine-in-ghana/ | https://orroyalties.com/or-royalties-appoints-mr-kevin-thomson-to-its-board-of-directors-and-provides-additional-board-update/ | https://www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-mining-companies-2024 | https://www.reuters.com/world/africa/ghanas-gold-output-hits-record-6-million-ounces-2025-industry-group-says-2026-02-12/

Wesentliche Risiken: fallende Rohstoffpreise, Währungsvolatilität, Betriebs- und Genehmigungsrisiken sowie standort- und ESG-bezogene Risiken. Wesentliche Chancen: Marktrückenwind bei Gold und Silber sowie operative Fortschritte auf Projektebene.

Methodik/Annahmen: Unternehmensmeldungen, MD&A, NI 43-101-/SK-1300-Unterlagen sowie öffentlich zugängliche Markt- und Branchenquellen; keine Kursmodelle; qualitative Einordnung. Update-Policy & Abweichungen: kein Update geplant. Interessen/Vergütung des Erstellers: JS Research erhält Vergütung von SRC für diese Veröffentlichung; Positionen: keine Long-/Short-Position >= 0,5 %; Market-Making-/IB-Beziehungen: keine.

Dieser Werbeartikel wurde am 17. März 2026 durch Jörg Schulte, Geschäftsführer der JS Research GmbH, erstellt. Gemäß § 86 WpHG ist die Tätigkeit der JS Research GmbH bei der BaFin angezeigt.

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Jeder Leser sollte Investments in die genannten Unternehmen vor dem Hintergrund der eigenen Vermögensverhältnisse, Risikoneigung und Anlageziele prüfen. Gerade Small Caps sowie Rohstoff- und Explorationswerte unterliegen häufig erheblichen Kursschwankungen, begrenzter Liquidität sowie zusätzlichen Projekt-, Länder-, Genehmigungs-, Umwelt-, Währungs- und Rohstoffpreisrisiken.

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