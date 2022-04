Oragins Future Of Cheese steht mit der Zulassung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) der Direktverkauf in ganz Nordamerika offen

Mit der Aufnahme seiner Expansionspläne in den USA vergibt Oragin Aktienoptionen an einen Director des Unternehmens, der über umfangreiche Erfahrungen in der Branche verfügt und bei der Entwicklung und dem Wachstum des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaft Future of Cheese eine aktive Rolle übernehmen wird.

6. April 2022, Toronto, Kanada: ORAGIN Foods Inc. (ORAGIN oder Unternehmen) (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FRA: 9CW) freut sich, bekanntgeben zu können, dass seine hundertprozentige Tochtergesellschaft, Future of Cheese Inc. (FoC), über die erfolgreiche Registrierung bei der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) informiert worden ist. Dieser wichtige Meilenstein ermöglicht es FoC, seine Produktions- und Verkaufspläne auf dem US-Markt aufzunehmen.

Dies ist ein bedeutender Schritt in Richtung unseres Vorhabens, in den US-Markt einzutreten und die wachsende Nachfrage von Verbrauchern und Einzelhändlern in den Vereinigten Staaten nach Future-of-Cheese-Produkten zu bedienen, sagte Jen Wojtaszek, President von Future of Cheese.

Die FDA verlangt von in- und ausländischen Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten Lebensmittel für den menschlichen Verzehr oder die Verfütterung an Tiere herstellen, verarbeiten, abpacken oder aufbewahren, die Registrierung bei der FDA, ehe sie Produkte an Verbraucher verkaufen können. Nach der Zulassung vergibt die FDA eine Registrierungsnummer, die bestätigt, dass die betreffende Lebensmittelbetriebsstätte registriert ist. Dies war der letzte Schritt, der erforderlich war, bevor Future of Cheese den Verkauf und Versand seiner Produkte im bzw. in den US-Markt aufnehmen konnte. Das Unternehmen beabsichtigt, dies zunächst über seine künftige E-Commerce-Plattform zu tun.

Seit der Einführung unseres äußerst erfolgreichen pflanzlichen Brie, der von den Medien in den USA sehr positiv aufgenommen wurde, sind Anfragen und die Nachfrage nach unseren Produkten über unsere digitalen und sozialen Medien sprunghaft angestiegen. Damit verfügen wir über noch stärkere Möglichkeiten, Umsätze direkt über unsere Online-Kanäle zu steigern, kommentierte Frau Wojtaszek. Mit der FDA-Zulassung sind wir jetzt in der Lage, diese Nachfrage mit dem bevorstehenden Start unserer E-Commerce-Plattform in ganz Nordamerika zu befriedigen.

Das Unternehmen gibt außerdem die Zuteilung von 100.000 Optionen gemäß seinem Aktienoptionsplan an Herrn Michael Lovsin, einen Director des Unternehmens, bekannt. Die Optionen können über einen Zeitraum von 5 Jahren zu einem Preis von 0,32 $ ausgeübt werden (vorbehaltlich einer früheren Beendigung), wobei jeweils 25 % nach drei, sechs, neun und zwölf Monaten ab der Zuteilung unverfallbar werden.

Herr Lovsin wird innerhalb des Unternehmens eine aktivere operative Rolle übernehmen und die Entwicklung der CPG-Sparte, zu der auch Future of Cheese gehört, beaufsichtigen. Herr Lovsin ist eine erfahrene Führungskraft mit mehr als 35 Jahren Erfahrung im Einzelhandel, u. a. in den Bereichen Naturkost, Pharmazie, Produktentwicklung, regulatorische Angelegenheiten, Lebensmittelsicherheit und Qualitätsmanagementsysteme sowohl für Unternehmens- als auch für nationale Marken. Herr Lovsin leitete kürzlich die Neugestaltung der Markenstrategie von Coles Supermarkets, Australiens zweitgrößter Supermarktkette, und hatte zuvor bei Kanadas größtem Lebensmitteleinzelhändler Loblaws leitende Positionen als Senior Vice President of Health & Wellness und Senior Vice President of Loblaw Brands inne. Außerdem war er für ULTA Beauty als Vice President of Merchandising und für Shoppers Drug Mart, Kanadas größter Drogeriemarktkette, als Vice President of Category Management tätig.

Ich freue mich darauf, bei ORAGIN und Future of Cheese eine aktivere Rolle zu übernehmen. Wir sind in der glücklichen Lage, ein großartiges Team zu haben, das unseren Erfolg kurz-, mittel- und langfristig sichern wird. Meiner Meinung nach sind ORAGIN und Future of Cheese perfekt aufgestellt, um das enorme Potenzial des Marktes für pflanzliche Alternativen zu nutzen und zu maximieren, so Herr Lovsin.

Ich freue mich sehr, dass Herr Lovsin in der CPG-Sparte von ORAGIN Foods eine aktive Rolle übernehmen wird. Seine Erfahrung ist in dieser entscheidenden Phase des Wachstums des Unternehmens äußerst wertvoll. Zusammen mit der kürzlich erfolgten Aufnahme von Matt Merson in den Beirat und aufbauend auf der FDA-Zulassung, die wir gerade erhalten haben, um auf dem US-Markt direkt an Verbraucher zu verkaufen, stellt das Unternehmen die notwendigen Voraussetzungen bereit, um unseren Geschäftsplan weiterhin erfolgreich umzusetzen, sagte Matt Lurie, President von ORAGIN Foods.

Über Oragin Foods

ORAGIN Foods Inc. (TSXV: OG) (OTC: OGGFF) (FRA: 9CW) ist ein kanadisches Lebensmittelunternehmen mit mehreren Standbeinen, das neue und innovative Lebensmittel- und Getränkemarken entwickelt, erwirbt, ausbaut und über einen Geschäftsbereich für abgepackte Verbrauchsgüter vermarktet. Das Unternehmen beinhaltet auch einen Geschäftsbereich für den Einzelhandel, der Organic Garage, einen der führenden kanadischen Einzelhändler für natürliche und biologische Lebensmittel, besitzt und betreibt. Besuchen Sie für weitergehende Informationen bitte die ORAGIN-Website unter www.oragin.com.

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: ir@oragin.com

W: www.oragin.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von Oragin Foods liegen und die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften von Oragin Foods wesentlich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Oragin Foods macht zukunftsgerichtete Aussagen in Bezug auf die Bedingungen der gewährten Optionen, die erweiterte Rolle von Michael Lovsin bei Future of Cheese, den Geschäftsplan und die Auswirkungen der FDA-Zulassung auf das Unternehmen. Obwohl Oragin Foods versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Oragin Foods erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Oragin Foods keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Oragin Foods Inc.

Bill Mitoulas

579 Kerr Street

L6K 3E1 Oakville, ON

Kanada

email : investor_relations@organicgarage.com

Pressekontakt:

Oragin Foods Inc.

Bill Mitoulas

579 Kerr Street

L6K 3E1 Oakville, ON

email : investor_relations@organicgarage.com

