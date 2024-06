Orange Fox Bike City Tours in Europa eröffnet neuen Fahrradverleihpunkt in Paris

Entdecken Sie Paris auf zwei Rädern! Orange Fox Bike City Tours eröffnet einen neuen Verleihpunkt in Paris.

Paris, Frankreich – 27. Juni 2024 – Orange Fox Bike City Tours in Europa, ein führendes Fahrradverleih- und Stadttourunternehmen, freut sich, die Eröffnung eines neuen Fahrradverleihpunkts in Paris bekannt zu geben. Dieser Schritt markiert eine bedeutende Erweiterung unseres Angebots und unser Engagement, mehr Kunden mit einzigartigen und unvergesslichen Fahrradtouren zu bedienen.

Neuer Standort in Paris

Unser neuer Verleihpunkt befindet sich im Herzen von Paris unter der folgenden Adresse:

Bike Rental Paris – Orange Fox Paris Bike Tours

Adresse: 32 Rue Feydeau, 75002 Paris, Frankreich

Website: https://biketours.orangefox.tours/paris/

E-Mail: pari@orangefox.tours

Telefon: +33 6 82 46 63 83

Dieser zentrale Standort ermöglicht es unseren Kunden, bequem auf unsere Dienstleistungen zuzugreifen und die Schönheit und Geschichte der Stadt der Lichter auf zwei Rädern zu erkunden.

Über uns

Orange Fox Bike City Tours in Europa wurde im Januar 2023 in Barcelona, Spanien, gegründet und hat sich schnell als führender Anbieter von geführten Fahrradtouren und Fahrradverleih in Barcelona und Paris etabliert. Unser Hauptgeschäftsfeld sind Stadttouren mit dem Fahrrad, die eine einzigartige Möglichkeit bieten, die kulturellen und historischen Sehenswürdigkeiten Europas zu entdecken.

Unser Angebot

Mit unserem neuen Standort in Paris bieten wir:

Geführte Fahrradtouren: Unsere sachkundigen Guides führen Sie durch die faszinierendsten Teile der Stadt und teilen interessante Geschichten und historische Fakten.

Moderne Fahrräder: Wir stellen sicher, dass unsere Flotte regelmäßig gewartet wird, um Sicherheit und Komfort für alle Fahrer zu gewährleisten.

Flexible Mietoptionen: Ob für eine Stunde oder einen ganzen Tag, unsere Mietoptionen sind auf die Bedürfnisse unserer Kunden zugeschnitten.

Was Sie erwarten können

Kunden können weiterhin den erstklassigen Service und die spannenden Touren erwarten, die uns in Barcelona und Paris zu einem Favoriten gemacht haben. Unser Team von engagierten Fachleuten sorgt dafür, dass jede Tour ein unvergessliches Erlebnis ist.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website oder kontaktieren Sie uns direkt.

Über Orange Fox Bike City Tours in Europa:

Orange Fox Bike City Tours in Europa, gegründet im Januar 2023 in Barcelona, Spanien, ist ein führendes Fahrradverleih- und Stadttourunternehmen, das in Barcelona und Paris tätig ist. Wir spezialisieren uns auf geführte Fahrradtouren, die eine immersive Möglichkeit bieten, die kulturellen und historischen Wahrzeichen der bekanntesten Städte Europas zu erkunden und zu erleben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Bike Rental Paris – Orange Fox Paris Bike Tours

Herr Oleksanr Vasiliev

Rue Feydeau 32

75002 Paris

Frankreich

fon ..: +33682466383

web ..: https://www.google.com/maps?cid=5164200261519004320

email : pari@orangefox.tours

Pressekontakt:

Bike Rental Paris – Orange Fox Paris Bike Tours

Herr Oleksanr Vasiliev

Rue Feydeau 32

75002 Paris

fon ..: +33682466383

web ..: https://www.google.com/maps?cid=5164200261519004320

email : pari@orangefox.tours

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aston Bay startet neues Explorationsprogramm auf Epworth-Projekt Globe Metals & Mining: Attraktiver Rohstoffentwickler führt Rennen um die besten neuen High-Tech Batterien an