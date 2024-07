Ordentliche Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 durchgeführt

Sämtliche Anträge des Verwaltungsrates genehmigt – Entlastung erteilt

Freienbach (IRW-Press – 01.07.2024)

Die Aktionäre der Swiss Estates AG, einer auf Bestandeshaltung in der Schweiz ausgerichtete Investorin mit Fokus auf Wohnimmobilien, sind an der ordentlichen Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2023 am Freitag 28. Juni 2024 sämtlichen Anträgen des Verwaltungsrates mit deutlicher Mehrheit gefolgt. Die durchschnittliche Zustimmungsrate belief sich auf 93.1 Prozent der vertretenen Aktienstimmen, wobei rund 90 Prozent der eingetragenen Stimmrechte an der ordentlichen Generalversammlung, die auch dieses Jahr rein virtuell stattfand, vertreten waren.

Neben der Genehmigung der Jahresrechnung wurden im Rahmen der Abstimmungen die Vergütungen der Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung und auch der Vergütungsbericht 2023 genehmigt sowie auch das Vergütungsmodell für das Geschäftsjahr 2024 bewilligt, was auch für die Verwendung des Bilanzergebnisses gilt. Zudem hat die Generalversammlung Herrn Peter Grote, Herrn Christian Terberger und Herrn Udo Rössig mit Zustimmungsraten von weit über 90 Prozent für die gesetzliche Amtsdauer von einem Jahr wieder in den Verwaltungsrat gewählt, wobei Herr Grote auch als Präsident grossmehrheitlich bestätigt wurde. Darüber hinaus wurde den wiedergewählten Verwaltungsräten für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Im Bereich der Durchführung von virtuellen bzw. hybriden Generalversammlungen arbeitet Swiss Estates AG mit dem Unternehmen Konsento AG, Badenerstrasse 549, 8048 Zürich (www.konsento.ch) zusammen. Die Aktionärinnen und Aktionäre konnten mit individuellen Zugangsdaten in das Portal der Konsento AG, über welches die virtuelle Generalversammlung abgewickelt wurde, zum Zeitpunkt der Generalversammlung – identifiziert – einloggen, Voten abgeben, sich an der Diskussion beteiligen und Anträge stellen und natürlich auch abstimmen. Das Tool stellte auch die Abstimmungsergebnisse fest und überführte diese in das Protokoll der Generalversammlung. Zudem konnten die Aktionäre mit Hilfe dieser Software auch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter instruieren sowie auch bereits vorab abstimmen. Weiter konnten sich die Aktionäre zum gegebenen Zeitpunkt (optional) visuell zuschalten.

Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben („Undermanaged Assets“ oder „Assets mit Repositionierungspotenzial“), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiterentwickelt.

Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert (zum geregelten Handel zugelassen).

– Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN

– Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP

Namenaktien unterliegen strikten Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland; ausserdem gilt eine Eintragungsbeschränkung für neue Aktionäre von drei Prozent der Stimmrechte.

Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de), unabhängig von der Kotierung an der BX Swiss, im Primärmarkt in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y).

Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen und können somit auch durch Personen im Ausland erworben und gehalten werden. Partizipationsscheine werden mit Hinblick auf allfällige Dividendenausschüttungen, analog zu Vorzugsaktien, bevorzugt behandelt, um das nicht vorhandene Stimmrecht zu kompensieren.

(Ende)

Aussender:-

Swiss Estates AG

Grützenstrasse 1

8807 Freienbach

Schweiz-

Ansprechpartner:-Udo Rössig-

Tel.:-+41 58 252 60 00-

E-Mail:-info@swiss-estates.ch-

Website:-www.swiss-estates.ch-

ISIN(s):-CH0019304531 (Sonstige) CH0023926550 (Aktie)-

Börse(n):-BX Swiss; Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt)-

