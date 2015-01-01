  • Ordnung im Haushalt: Die fünf grössten Mythen – ein Experten-Faktencheck für Deutschland

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    BildHamburg / Berlin / München, 4. Juni 2026. Wenn es um Ordnung im Haushalt geht, hat fast jeder eine Meinung. Marie Kondo gilt vielen als Inbegriff des modernen Aufräumens, andere setzen lieber auf klassische Schubladentrenner, und manche geben einfach auf. Im Laufe der Jahre haben sich aber einige Halbwahrheiten etabliert, die in der Praxis mehr verwirren als helfen. Der Online-Händler BINS AND BOXES, der seinen deutschen Kundinnen und Kunden seit Jahren hochwertige Aufbewahrungslösungen anbietet, räumt mit den fünf häufigsten Mythen rund um Aufbewahrung und Ordnung auf.

    Mythos 1: Wer Ordnung halten will, muss möglichst viel wegwerfen

    Marie Kondo hat das Aufräumen weltweit populär gemacht. Damit verbunden ist aber die Vorstellung, radikales Aussortieren sei der einzige Weg. Tatsächlich ist gute Aufbewahrung mindestens so entscheidend. Wer seinen Dingen einen festen, sichtbaren und zugänglichen Platz gibt, hält Ordnung dauerhaft, ohne sich von wertvollen Gegenständen trennen zu müssen. Gerade in deutschen Haushalten, wo Mehrgenerationen-Erbstücke und Erinnerungen oft eine grosse Rolle spielen, ist dieser Ansatz nachhaltiger als rigoroses Wegwerfen.

    Mythos 2: Kleine Wohnungen brauchen weniger Stauraum als grosse

    Das Gegenteil ist der Fall. Je kleiner die Wohnfläche, desto wichtiger ist intelligenter Stauraum. In typischen deutschen Stadtwohnungen mit 40 bis 60 Quadratmetern in Berlin, München oder Hamburg muss jeder Zentimeter genutzt werden. Modulare Boxen, Schubladenorganizer und Drehteller machen aus jedem Schrank ein Stauwunder. Wer klein wohnt, sollte mehr in Ordnungssysteme investieren, nicht weniger.

    Mythos 3: Aufbewahrung muss versteckt sein, um schön zu sein

    Heute geht der Trend in die andere Richtung. Offene Regale, transparente Acrylboxen und schöne Stoffkörbe werden zum Designelement. Sichtbarer Stauraum spart Zeit beim Suchen und kann einen Raum aufwerten, wenn er bewusst gestaltet wird. Wichtig sind dabei einheitliche Boxen, klare Linien und eine reduzierte Farbpalette – ein Look, der besonders zu modernen deutschen Einrichtungsstilen passt.

    Mythos 4: Plastik ist immer die schlechteste Wahl

    Plastik hat einen schlechten Ruf, oft zu Unrecht. Hochwertige Aufbewahrungsboxen aus Kunststoff sind langlebig, leicht zu reinigen und in vielen Anwendungen unschlagbar, etwa im Bad oder in der Küche. Entscheidend ist die Qualität: BPA-freie Materialien und robuste Verarbeitung. Nachhaltigkeit entsteht durch Langlebigkeit, nicht durch das Material allein. Wer einmal in gute Boxen investiert, nutzt sie über Jahre hinweg und reduziert so den Konsum unterm Strich.

    Mythos 5: Ordnung halten ist Veranlagung, keine Übung

    Viele Menschen glauben, sie seien einfach unordentlich. Tatsächlich ist Ordnung kein Charakterzug, sondern ein System. Wer jedem Gegenstand einen festen Platz gibt, möglichst nah am Ort seiner Nutzung, hält Ordnung fast automatisch. Das funktioniert unabhängig von Persönlichkeit oder Lebensphase und ist auch im stressigen Familienalltag in Deutschland umsetzbar.

    Wer diese fünf Mythen hinter sich lässt, kommt der dauerhaften Ordnung im Haushalt deutlich näher. Eine grosse Auswahl an Aufbewahrungslösungen für deutsche Haushalte, mit schneller Lieferung innerhalb Deutschlands, findet sich auf de.binsandboxes.com.

    Über BINS AND BOXES in Deutschland

    BINS AND BOXES bedient den deutschen Markt über die eigene Domain de.binsandboxes.com mit einem breiten Sortiment an hochwertigen Aufbewahrungs- und Organisationsprodukten. Das Angebot umfasst Marken wie iDesign, The Home Edit, Bigso und Smartstore. Die Auslieferung an deutsche Kundinnen und Kunden erfolgt schnell über DHL aus dem zentral gelegenen EU-Lager in Lauterach.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BINS AND BOXES GmbH
    Herr Michèle Borer
    Haldenstrasse 14
    8045 Zürich
    Schweiz

    fon ..: 0041774753344
    web ..: https://de.binsandboxes.com
    email : michele@binsandboxes.ch

    BINS AND BOXES ist ein spezialisierter Online-Händler für hochwertige Aufbewahrungs- und Organisationsprodukte. Über die Domain de.binsandboxes.com werden deutsche Kundinnen und Kunden mit einem sorgfältig kuratierten Sortiment beliebter Marken versorgt, darunter iDesign, The Home Edit, Bigso und Smartstore. Das Angebot reicht von Schubladenorganizern und modularen Aufbewahrungsboxen über Lazy Susans und Vorratsdosen bis zu Ordnungssystemen für jeden Raum im Haus. Die Lieferung erfolgt schnell und zuverlässig über DHL aus dem zentral gelegenen EU-Lager in Lauterach. BINS AND BOXES hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ordnung im Alltag einfacher und schöner zu machen, mit Produkten, die durch Funktionalität, Langlebigkeit und Design überzeugen.

    Pressekontakt:

    BINS AND BOXES GmbH
    Frau Michèle Borer
    Haldenstrasse 14
    8045 Zürich

    fon ..: 0041774753344
    email : michele@binsandboxes.ch


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