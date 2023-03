Orestone präzisiert Gold-Kupfer-Trend und Porphyr-Bohrziele auf Konzessionsgebiet Captain

2. März 2023 / IRW-Press / – Orestone Mining Corp. (TSXV: ORS) (OTC: ORESF) (Frankfurt: WKN: O2R1) präzisiert sein Modell des Gold-Kupfer-Porphyr-Trends auf dem Konzessionsgebiet Captain durch Zusammenstellung und Interpretation struktureller und geologischer Daten zusammen mit der Interpretation der Ergebnisse der luftgestützten magnetotellurischen (MT) Widerstandsmessung und der Ergebnisse der Magnetuntersuchungen. Drei ausgeprägte Ziele mit geringem MT-Widerstand (hohe Leitfähigkeit) wurden über eine Streichlänge von fünf Kilometern entlang einer hervortretenden nord-/südlich verlaufenden vermuteten regionalen Verwerfung ausgemacht. Die drei Ziele sind am Schnittpunkt von nordöstlich und nordwestlich verlaufenden, interpretierten Querverwerfungen ausgerichtet. Dieser Trend ist nördlich und südlich der Orestone-Claims offen, und für 2023 sind weitere luftgestützte MT-Messungen geplant. Eine Karte finden Sie hier.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69505/Orestone_020323_DEPRCOM.001.jpeg

Die vertikalen Pseudosektionen der luftgestützten MT-Messung über dem primären Ziel T1 weisen auf ein steil nach Osten einfallendes, strukturkontrolliertes Porphyr-System hin, das mehrere hundert Meter unterhalb eines leitenden, tafelförmigen Abschnitts mit sulfidreichen, stark phyllisch-potassisch alterierten Latit-Vulkangesteinen beginnt. Die leitende MT-Anomalie T1 misst 300-400 Meter x 1200 Meter in einer Tiefe von 500 Metern und vergrößert sich in einer Tiefe von 1300 Metern auf 1500 x 1500 Meter, was darauf schließen lässt, dass sich das tiefliegende, potenzielle Porphyr-System nahe der Oberfläche zu einem Erzgangsystem verengt. Die Bohrungen im Jahr 2023 sollen auf den Kern des Systems abzielen, und es sind zwei Bohrlöcher bis zu einer Tiefe von 1000 Metern geplant. Diese sollen in die Tiefe hin weitergeführt werden, wenn Gold-Kupfer-mineralisierter, alterierter Porphyr gefunden wird. Eine Karte finden Sie hier.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2023/69505/Orestone_020323_DEPRCOM.002.jpeg

Im Kern des Systems fanden zuvor noch keine Bohrungen statt, aber sieben umsäumende Bohrlöcher durchteuften zahlreiche vertikal bis subvertikal verlaufende Porphyr-Erzgänge in einer breiten, tafelförmigen Zone phyllischer Alteration mit einer Mächtigkeit von 200-500 Metern. Mit Serizit-Kalifeldspat-Alteration assoziierte Gold-Kupfer-Mineralisierung wurde von 20-160 Meter mächtigem Gold mit Gehalten von 0,20 bis 0,84 g/t und 0,05-0,11 Prozent (500-1100 ppm) Kupfer durchbrochen, und man geht davon aus, dass dies durch ein großes Porphyr-System direkt unterhalb entstanden ist. Die bis heute stattgefundenen Bohrungen haben einen großen Alterationshof über einem Gebiet von 2000 mal 2000 Metern definiert.

Wir arbeiten weiter an der genaueren Definition und Risikominderung des großen Porphyrziels T1, bei dem Gold dominiert. Unser Modell lässt auf ein Gebiet schließen, das rund einen Kubikkilometer (1km³) groß ist und in dem es genug Raum für einen beachtlichen Tonnengehalt gibt. Das nächste Bohrprogramm ist für den Sommer 2023 geplant, sagte David Hottman, CEO und Director von Orestone Mining Corp.

Goldreiche Porphyr-Systeme, wie die Lagerstätte Red Chris nördlich von Captain, sind typischerweise stark strukturkontrolliert und werden durch eine enge Zone zahlreicher intrusiver Erzgangphasen charakterisiert, die sich zur Tiefe hin verbreitern und einen Hof kupfer-gold-reicher eingesprengter Sulfide und Quarz-Erzstöcke nahe dem oberen Teil des Erzgangsystems haben.

Verfahren der Qualitätssicherung /-kontrolle

Orestone Mining verfügt über ein strenges Programm zur Qualitätssicherung und -kontrolle, um Best Practice bei den Arbeitsprogrammen des Unternehmens und der Subunternehmer zu gewährleisten. Dazu gehören auch Beprobung und Analyse des Diamantbohrkerns sowie geophysikalische Vermessungen und andere auf dem Konzessionsgebiet durchgeführte Arbeiten. Gary Nordin, P.Geo, ein Director des Unternehmens, ist die gemäß National Instrument 43-101 definierte qualifizierte Person. Herr Nordin hat die technischen Informationen in dieser Pressemitteilung überprüft und genehmigt.

Das sich zu 100 Prozent im Besitz des Unternehmens befindende Gold-Kupfer-Projekt Captain umfasst 105 Quadratkilometer und beherbergt ein großes Porphyr-System, in dem Gold dominiert. Es liegt 41 Kilometer nördlich von Fort St. James und 30 Kilometer südlich der Kupfer-Gold-Mine Mt. Milligan in North Central British Columbia. Das Captain-Projekt zeichnet sich durch relativ flaches Gelände, mäßigen Baumbewuchs und ein ausgedehntes Netz von Holzfäller- und Forststraßen aus, die das ganze Jahr über für Explorationen geeignet sind. Wenn Sie weiter über die neuesten Aktivitäten von Orestone informiert werden wollen, klicken Sie bitte hier und stimmen Sie dem Erhalt von Nachrichten und Updates zu. Weitere Informationen finden Sie auch auf der Website von Orestone unter: www.orestone.ca

