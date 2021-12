Organic Garage gibt Ergebnisse des dritten Quartals bekannt

31. Dezember 2021, Toronto, Kanada: Organic Garage Ltd. (Organic Garage oder das Unternehmen) (TSXV: OG, OTCQX: OGGFF, FWB: 9CW1), einer der führenden unabhängigen Bio-Lebensmittelhändler Kanadas und Entwickler von pflanzlichen Produkten, freut sich, die Finanzergebnisse des Unternehmens für das am 31. Oktober 2021 endende Quartal (Q3) bekannt zu geben. Das Geschäftsjahr des Unternehmens endet am 31. Januar.

Finanzergebnisse Q3 (Vergleich zum am 31. Oktober 2020 endenden Quartal):

– Die Bruttoertragsmarge stieg von 30,4 auf 31,3 %

– Barbestand von $2,1 Millionen nach $1,6 Millionen am 31. Januar 2021 und $0,8 Millionen am 31. Oktober 2020;

– Der Umsatz ging von $6,9 Millionen auf $5,9 Millionen zurück, da die Auswirkungen der Überbevorratung aufgrund von Covid-19 zurückgegangen sind. Der Q3-Gesamtumsatz enthielt keinen wesentlichen Beitrag von Future of Cheese aufgrund des Zeitpunkts der Einführung der Produkte des Unternehmens am Ende des dritten Quartals;

– Der bereinigte Nettoverlust Der bereinigte Nettoverlust ist keine gemäß IFRS erstellbare finanzielle Kennzahl. Der bereinigte Nettoverlust wird als Nettoverlust und sonstiger umfassender Verlust berechnet, bereinigt um nicht zahlungswirksame Aufwendungen, nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen und einmalige nicht-betriebliche Aufwendungen.

verringerte sich von einem bereinigten Nettoverlust von $-117.801 auf $-288.230;

– Die Löhne und Sozialleistungen für Verwaltungsaufgaben sanken aufgrund verbesserter Effizienz um 10,0 %;

– Nach dem 31. Oktober 2021 erhielt das Unternehmen $361.350 Bareinnahmen aus der Ausübung von Warrants, was zu einem Barguthaben von rund $2,4 Millionen führte, das sowohl für das Wachstum in den Geschäften als auch auf die neu eingeführten SKUs von Future of Cheese verwendet wird.

Nettoverlust: Das Unternehmen verzeichnete in dem Quartal, das am 31. Oktober 2021 endete, einen Nettoverlust von $-814.550, verglichen mit einem Nettoverlust von $-117.801 in dem am 31. Oktober 2020 endenden Quartal. Der Rückgang war in erster Linie auf einen Rückgang des Umsatzes, der nicht zahlungswirksamen aktienbasierten Vergütung und der Kosten zurückzuführen, die während der Renovierung eines der Standorte des Unternehmens entstanden sind (was sich auch auf den Umsatz dieses Standorts auswirkte) und ausgeglichen wurden durch verbesserte Bruttomargen, sinkende Verwaltungslöhne und -leistungen sowie Transportkosten im Zusammenhang mit dem Auslaufen des Lagerbetriebs des Unternehmens.

Das Unternehmen hat im April 2021 die Umstellung auf ein dezentrales Vertriebsmodell abgeschlossen und erfolgreich ein Abkommen hinsichtlich der Weiterverpachtung der Einrichtung unter der Anschrift 50 Akron Road für die restliche Laufzeit der Pacht unterzeichnet. In den drei Monaten zum 31. Oktober 2021 beliefen sich die zusätzlichen Einsparungen des Unternehmens auf etwa 187.000 $, die vorwiegend aus Einsparungen bei Löhnen und Zusatzleistungen, Transport und Miete bestanden.

Matt Lurie, CEO von Organic Garage, sagte: Wir sind mit unseren Ergebnissen für Q3 und den finanziellen und strategischen Positionen, mit denen das Unternehmen das Kalenderjahr abgeschlossen hat, zufrieden. Dank der präzisen und methodischen Einkaufsstrategien des Managements können wir weiterhin starke Ergebnisse bei unserem Bruttogewinn verzeichnen. Unsere Margen zu verbessern, obwohl wir mit erhöhtem Inflationsdruck, Liefermanagementproblemen und Arbeitskräftemangel konfrontiert waren, war eine bedeutende Leistung in diesem Quartal.

Unsere handverlesenen Partner haben großartiges Feedback von unseren Kunden erhalten, und unsere kürzlich erfolgte Hinzunahme von alkoholfreiem Bier, Wein und Spirituosen aufgrund unserer Partnerschaft mit Rival House Limited wird zweifellos das Einkaufserlebnis in unseren Filialen verbessern.

Im Laufe des Quartals sind uns bestimmte signifikante nicht zahlungswirksame und einmalige Aufwendungen sowie zusätzliche Aufwendungen für die Renovierung eines unserer älteren Standorte entstanden, um diesen an die neuen Standorten des Unternehmens anzupassen. Wir sind davon überzeugt, dass diese Ausgaben und Kapitalkosten zu verbesserten Betriebsabläufen und einer verbesserten Kundenerfahrung führen werden.

Das Management konzentriert sich weiterhin auf die schrittweise Reduzierung der Betriebskosten bei gleichzeitiger Verbesserung unseres Produkt- und Serviceangebots. Die Einsparungen im Zusammenhang mit dem Ausstieg aus unserem Lagerbetrieb setzten sich im Laufe des Quartals fort, was dem Management eine zusätzliche finanzielle Flexibilität ermöglicht.

Im Laufe des Quartals und in der Folge haben unsere Online-Lieferungen eine starke Nachfrage und positive Reaktionen von Kunden erlebt, die nun in der Lage sind, Online-Bestellungen aus einem großen geografischen Bereich heraus abzuwickeln.

Die Geschäftstätigkeit von Future of Cheese nimmt weiterhin zu, und wir freuen uns sehr, dass wir im Oktober offiziell unsere Butterserie bei ausgewählten Einzelhändlern in Ontario auf den Markt bringen konnten, ebenso wie unsere erfolgreiche Einführung von Brie und unserer Trüffelbutter auf pflanzlicher Basis im Dezember. Die Produkte werden stark nachgefragt und wurden von den Einzelhandelskunden und unseren Restaurantpartnern sehr positiv aufgenommen. Es war sehr erfreulich, dass unsere Produkte nicht nur bei Organic Garage, sondern auch bei anderen Händlern und Partnern als Teil des Sortiments angeboten werden, und wir freuen uns darauf, auf unseren bisherigen Erfolgen aufzubauen.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG) (OTCQX: OGGFF) (FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Finanzkennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen

Diese Pressemitteilung enthält Verweise auf bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen. Diese Kennzahlen, die nicht den Bestimmungen von IFRS entsprechen, haben keine standardisierte Bedeutung, die von den International Financial Reporting Standards (IFRS), die vom International Accounting Standards Board (das IASB) herausgegeben werden, vorgeschrieben ist, und sind daher wahrscheinlich nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar. Dementsprechend sollten sie nicht separat, zusätzlich zu, als Ersatz für oder übergeordnet den gemäß IFRS erstellten Kennzahlen zur finanziellen Performance erachtet werden.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. prognostizieren, erreichen, könnten, glauben, planen, beabsichtigen, Ziel, laufend, durchgehend, schätzen, Ausblick, erwarten, können, werden, Projekt, sollten oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. In dieser Pressemitteilung macht Organic Garage zukunftsgerichtete Aussagen, die sich u.a. auf Folgendes beziehen: das verbesserte Einkaufserlebnis, das sich aus der kürzlich erfolgten Aufnahme von alkoholfreiem Bier, Wein und Spirituosen ergibt; die Umsetzung erheblicher nicht zahlungswirksamer und einmaliger Ausgaben sowie von Renovierungskosten in einen verbesserten operativen Betrieb und ein verbessertes Kundenerlebnis; und den Aufbau auf dem bisher erzielten Erfolg von Future of Cheese.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Zukunftsgerichtete Aussagen werden vom aktuellen Datum ausgehend getätigt und Organic Garage ist außerhalb der gesetzlichen Vorschriften nicht verpflichtet, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, um damit neuen – nachfolgenden oder anderweitigen – Informationen zu entsprechen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

